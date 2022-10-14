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Новости Война в Украине
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Favbet передал военным пикап в рамках проекта "Помощь ВСУ"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

фавбет

Группа компаний Favbet и Favbet Foundation передали для нужд ВСУ пикап Mitsubishi L200, купленный и оснащенный в рамках проекта "Помощь Вооруженным силам Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Авто было приобретено в Австрии. Ему сделали серьезный апгрейд: отремонтировали, перебрали ходовую, заменили жидкости, добавили функциональный обвес и покрасили в камуфляж.

"Мы были поражены тем количеством пользователей наших платформ и рядовых украинцев, которые откликнулись на нашу идею. Ожидали, что постепенно будем набирать оборотов, но стартовали очень мощно - две тачки за две недели, и третья уже на подходе. Думаю, тут сработала правильная цель и нетривиальный формат, ведь вы не просто сделали донат и забыли, а в реальном времени видите, как он превращается в боевого коня для наших защитников", - рассказал директор ООО "БК Фавбет" Игорь Сирук.

В рамках проекта "Прокачка авто для ВСУ" Favbet и Favbet Foundation планируют купить и прокачать для ВСУ 10 автомобилей за 4 месяца. Впрочем, уже сейчас сбор и ремонт идут со значительным опережением графика, и все благодаря тысячам неравнодушных украинцев.

Проект финансируется в том числе за счет части прибыли группы компаний Favbet.

"Вся наша работа посвящена одной цели - приближению победы. И мы не остановимся, пока ее не достигнем. Спасибо всем, кто верит в ВСУ и поддерживает наши усилия", - добавил Сирук.

На сегодня 95% проектов благотворительного фонда Favbet Foundation направлены на поддержку ВСУ и украинских граждан.
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Favbet та інші контори мають дурні гроші, могли би розкошелитись на більшу допомогу, ніж на вживані (нехай і підрихтовані) авто...
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14.10.2022 18:06 Ответить
Это не те чтотналоги на раше платят?
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14.10.2022 18:08 Ответить
нє, не ті. Ті (1xBet) для свої касапів бабло дають.
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14.10.2022 18:36 Ответить
Якщо ми, прості заробітчани, котрих чоловік 12, не більше, вже на третій пікап збираємо, то можу тільки уявити, скільки десятків пікапів ця контора могла б вже поставити......
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14.10.2022 18:32 Ответить
Жуліки-патріоти. Скоро які небудь Бистрогроші веліка військовим подарують.
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14.10.2022 18:51 Ответить
Молодці звісно, але ми з друзями в чаті скинулися і купили Джипака і Тешку фольца. Причому теж повний сервіс, замовили наварити броню в двері і дно, пофарбували. А тут ціла група компаній
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14.10.2022 19:09 Ответить
це люди які ****** отримують мільйони
а першу машину надають на восьмому місяі війни????
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14.10.2022 20:11 Ответить
Дуже брудні гроші, навіть для нас.
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15.10.2022 09:07 Ответить
 
 