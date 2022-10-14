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Favbet передав військовим пікап у рамках проєкту "Допомога ЗСУ"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

фавбет

Група компаній Favbet та Favbet Foundation передали для потреб ЗСУ пікап Mitsubishi L200, куплений та оснащений у рамках проєкту "Допомога Збройним силам України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Авто було придбано в Австрії. Йому зробили серйозний апгрейд: відремонтували, перебрали ходову, замінили рідини, додали функціональне обваження та пофарбували у камуфляж.

"Ми були вражені тій кількості користувачів наших платформ та пересічних українців, яким відгукнулась наша ідея. Очікували, що поступово набиратимемо обертів, однак стартували дуже потужно - дві тачки за два тижні, і третя вже на підході. Гадаю, що тут спрацювала правильна мета та нетривіальний формат, адже ви не просто зробили донат і забули, а в реальному часі бачите, як він перетворюється на бойову конячку для наших захисників", - розповів директор ТОВ "БК Фавбет" Ігор Сірук.

У рамках проєкту "Прокачування авто для ЗСУ" Favbet та Favbet Foundation планують придбати та прокачати для ЗСУ 10 автівок за 4 місяці. Втім, вже зараз збір та ремонт йдуть зі значним випередженням графіку, і все завдяки тисячам небайдужих українців.

Проєкт фінансується в тому числі коштом частини прибутку групи компаній Favbet.

"Вся наша робота присвячена одній меті - наближенню перемоги. І ми не зупинимось, доки її не досягнемо. Дякую всім, хто вірить у ЗСУ та підтримує наші зусилля", - додає Сірук.

На сьогодні 95% проєктів благодійного фонду Favbet Foundation спрямовані на підтримку ЗСУ і українських громадян.
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Favbet та інші контори мають дурні гроші, могли би розкошелитись на більшу допомогу, ніж на вживані (нехай і підрихтовані) авто...
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14.10.2022 18:06 Відповісти
Это не те чтотналоги на раше платят?
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14.10.2022 18:08 Відповісти
нє, не ті. Ті (1xBet) для свої касапів бабло дають.
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14.10.2022 18:36 Відповісти
Якщо ми, прості заробітчани, котрих чоловік 12, не більше, вже на третій пікап збираємо, то можу тільки уявити, скільки десятків пікапів ця контора могла б вже поставити......
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14.10.2022 18:32 Відповісти
Жуліки-патріоти. Скоро які небудь Бистрогроші веліка військовим подарують.
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14.10.2022 18:51 Відповісти
Молодці звісно, але ми з друзями в чаті скинулися і купили Джипака і Тешку фольца. Причому теж повний сервіс, замовили наварити броню в двері і дно, пофарбували. А тут ціла група компаній
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14.10.2022 19:09 Відповісти
це люди які ****** отримують мільйони
а першу машину надають на восьмому місяі війни????
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14.10.2022 20:11 Відповісти
Дуже брудні гроші, навіть для нас.
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15.10.2022 09:07 Відповісти
 
 