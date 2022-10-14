Большинство граждан Запада против уступок России из-за войны в Украине, - опрос

Спустя почти восемь месяцев вторжения российских войск в Украину граждане ведущих западных стран преимущественно выступают против уступок России и за сохранение санкций против нее в связи с полномасштабной войной.

Об этом свидетельствует опрос Кембриджского университета и агентства YouGov, проведенный в 25 странах мира, пишет The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Опрос, проведенный с 24 августа по 22 сентября, показал, что из 13 западных или англоязычных стран - Франции, Германии, Швеции, Дании, Испании, Италии, Греции, Венгрии, Польши, Великобритании, США, Австралии и Канады - десять (кроме Греции, Венгрии и Италии) поддерживают сохранение санкций против России.

Поддержка санкций колебалась от минимальных 57% или 58% во Франции и Германии, 60%, 62% и 65% в Канаде, США и Польше, до максимальных более 70% в Великобритании, Швеции и Дании.

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Значительное количество респондентов этих стран - 62% в Польше, 57% в Швеции, 50% в Великобритании, 40-50% во Франции, Германии, Испании и США - также считают, что действующие санкции являются "недостаточно жесткими" и их следует усилить. При этом 66% в Дании и 63% в Великобритании поддерживали санкции, даже если их расходы на жизнь несколько возрастут.

Большинство граждан упомянутых десяти стран также выступают за ненасильственные меры "гибридной войны" против России, например, нацеленность на российские СМИ с альтернативной информацией. Прямое военное вмешательство НАТО не пользуется значительной поддержкой (от 30-40% в большинстве стран до 20% в Германии).

Большинство западных респондентов не поддержали возможный компромисс с Кремлем относительно того, как может завершиться война в Украине.

Так, только 13% респондентов во Франции, например, поддержали признание российского суверенитета над Крымом, если Москва не откажется ни от одной из недавно аннексированных украинских территорий, а даже если бы и отказались, то поддержка составила лишь 17%. В Германии соответствующие показатели составили 20% и 17%, в Швеции - 13% и 10%, в Испании - 18% и 16%, Польше - 12% и 11%, Великобритании - 10% и 6%, а США - 15% и 13%.

Если же брать упомянутые Италию, Грецию и Венгрию, то там 22%, 23% и 31% респондентов соответственно считают, что НАТО "слишком много" делает для Украины. В Греции и Венгрии только 37% и 32% поддерживают сохранение санкций против России, и только пятая часть греческих и венгерских респондентов поддержала предоставление НАТО тяжелого вооружения Украине.

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Также в Греции, Венгрии и Италии были значительно более склонны к уступкам России: например, 31% респондентов в Греции, 28% в Венгрии и 23% в Италии высказались за признание российского суверенитета над Крымом, даже если Россия не откажется от одной из новых украинских территорий.

Переважна більшість у країнах Західного альянсу (до 78% у Швеції, Данії та Великій Британії) звинувачують Росію у нинішній війні в Україні, і, відповідно, дуже низька кількість (4% у Польщі, 6% в Іспанії, 7% у Франції) звинувачують Захід. У Греції та Угорщині, однак, лише 37% і 35% сказали, що Росія більше винна.