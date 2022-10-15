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Россия уже в атмосфере своего поражения и безнадежности, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия уже в атмосфере своего поражения, уже в атмосфере безнадежности для себя.
Об этом в своем вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
Посмотрите, как обеспокоен враг. Послушайте, что и как спрашивают у руководителя этих террористов, когда он все же выходит к людям, к журналистам. Россия уже в атмосфере своего поражения, уже в атмосфере безнадежности для себя.
Да, у них еще есть люди, которых они бросают в атаки. У них есть оружие, ракеты и "Шахиды", которые они применяют против Украины. У них пока есть возможность терроризировать наши города и всех европейцев, шантажировать мир. Но у них нет шансов. И не будет. Потому что Украина двигается вперед", - заявил Зеленский.
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Но уверена, что ****** как дышит.. Впрочем как и всегда.
Что там с вагнергейтом, Зебил???
і ніколи до війни...
Оболонь Столица_УКРАИНЫ
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Реєстрація:13.10.2022
взорвал три нитки газопровода , а одну оставил нетронутой. И дебил сразу заявил мол я готов - откройти лишь кран. То есть Это было сделано, чтобы европейцы согласились задействовать Северный поток-2.
это высший цинизм и не думаю что европейцы простят и спустят ему такое с рук просто так....я имею ввиду прежде всего бизнес империи Запада и Европы - те долго будут помнить и после коончания войны пуйло будет долго платить, об россиян будут вытирать ноги и плевать им в лицо, будуть доит долго долго и издеваться долго и со вкусом.....
Ви ж не розумієте причини і наслідки, вам аби когось прославляти і вважати себе героями.
Вже нудить від щоденного пустопорожнього трьопа неголеного Зєлі...