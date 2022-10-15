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Россия уже в атмосфере своего поражения и безнадежности, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Россия уже в атмосфере своего поражения, уже в атмосфере безнадежности для себя.

Об этом в своем вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Посмотрите, как обеспокоен враг. Послушайте, что и как спрашивают у руководителя этих террористов, когда он все же выходит к людям, к журналистам. Россия уже в атмосфере своего поражения, уже в атмосфере безнадежности для себя.

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Да, у них еще есть люди, которых они бросают в атаки. У них есть оружие, ракеты и "Шахиды", которые они применяют против Украины. У них пока есть возможность терроризировать наши города и всех европейцев, шантажировать мир. Но у них нет шансов. И не будет. Потому что Украина двигается вперед", - заявил Зеленский.
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Топ комментарии
+29
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15.10.2022 00:07
+24
Не слушала ни одного его высера...ни до ни после....рвотный рефлекс...

Но уверена, что ****** как дышит.. Впрочем как и всегда.

Что там с вагнергейтом, Зебил???
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15.10.2022 00:07
+21
Когда уже начнется расследование, как эта банда игнорировала подготовку к обороне?
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15.10.2022 00:03
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Зелений пасажир.
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14.10.2022 23:57 Ответить
Бла бла бла бла бла бла,бла бла бла
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14.10.2022 23:57 Ответить
Зеля, не накидуй..... Залужний робить свою справу...
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15.10.2022 00:02 Ответить
Когда уже начнется расследование, как эта банда игнорировала подготовку к обороне?
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15.10.2022 00:03 Ответить
Не пишу в вечерних видосиках, но тут напишу. Как-то похер в каком состоянии русские. Вообще.
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15.10.2022 00:03 Ответить
Чергова порція божої роси для лохтората вилита, план виконано.
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15.10.2022 00:03 Ответить
колысь буба нам роскажэ як у нього нэ спрацював пояс шахида пры зустричи з вылупком кремлёвским...
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15.10.2022 00:07 Ответить
Знамо перец, шо у уклонистов не все слава богу.
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15.10.2022 00:36 Ответить
Не слушала ни одного его высера...ни до ни после....рвотный рефлекс...

Но уверена, что ****** как дышит.. Впрочем как и всегда.

Что там с вагнергейтом, Зебил???
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15.10.2022 00:07 Ответить
дэушки,толерантнее
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15.10.2022 00:12 Ответить
Тайна покрыта мраком и пока он у власти мы этого не узнаем.
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15.10.2022 05:38 Ответить
"Не кажи "ГОП!" - ця приказка якраз для таких ідіотів, як Зе.
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15.10.2022 00:07 Ответить
Одні воюють, а другі " понти ганяють"!...
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15.10.2022 00:39 Ответить
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15.10.2022 00:07 Ответить
Та готовятся к фальсификации выборов. Иначе не объяснить все эти якобы опросы...непонятно где, когда и как)))
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15.10.2022 00:09 Ответить
Понятно что готовятся и потому на их зебильном телемарафоне одни и те же рожи и АПР , Зеленский , Тимошенко , Ярмак , Монастырский , тьфу , гидота.
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15.10.2022 05:41 Ответить
є дві речі до яких зелені готуються завжди - шашликі і вибори.
і ніколи до війни...
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15.10.2022 05:45 Ответить
Ви навіть не можете текст нормально сформулювати. ЗСУ рве орків, черги в ТРО і тому, хто ДО ЦЬОГО довів, довіряє 71%... Хоча, може у автора посту, саме до цього факту претензія?
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15.10.2022 07:57 Ответить
И это население сделает его национальным героем
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15.10.2022 09:01 Ответить
Нельзя расслабляться и тешить себя перспективой переговоров. Напротив, ситуация такая, что надо повысить градус огневой мощи
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15.10.2022 00:08 Ответить
вечірній айкос і закусив скумбрією по 8 грн.
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15.10.2022 00:31 Ответить
"Аля улю, ай лю лю" ежевечерний Зе как всегда с нами
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15.10.2022 00:11 Ответить
Ска - в Кацапії мобілізаційний резерв ще ДВА МІЛІОНИ чмошників і склади ломляться від патронів для калашів. Просто ска важкий випадок в психіатрії.
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15.10.2022 00:12 Ответить
Війна триває ці слова ще не наразі.І не потрібно не дооцінювати тварюку загнану в кут.
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15.10.2022 00:13 Ответить
Чмобіків треба в більших обсягах утилізувати. Це дуже гарно діє на суспільство.
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15.10.2022 00:16 Ответить
Це повний капець!
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15.10.2022 06:00 Ответить
Невеличкий тотальний pzdc
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15.10.2022 21:06 Ответить
про поразку і безнадійність - дась Бог, так і буде, але рило у того потвори плєшивого сьогодні було капут яке довольне, щось воно з турками таки порішало
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15.10.2022 00:23 Ответить
Умножаем раССею на ноль.. ещё бы наших сектантов подлечить - вообще чудесно было бы..
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15.10.2022 00:30 Ответить
Працюєш ..зрозуміло!...
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15.10.2022 00:40 Ответить
Працюю, головой...
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15.10.2022 00:42 Ответить
Жопа-це не голова.
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15.10.2022 00:43 Ответить
И спорить не буду.. уверен что ты точно знаешь что говоришь..
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15.10.2022 00:45 Ответить
Зеленский + Дерьмак = зеленое дерьмо. Поэтому и думают их фанаты совсем не головою.
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15.10.2022 00:46 Ответить
Переважно ротом.
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15.10.2022 01:23 Ответить
А ты бы был активней,когда минск подписывали.Вовчику ЗСУ имя сделали.Пусть сам что то сделает.
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15.10.2022 00:47 Ответить
Вовчик главнокомандующий, если ты забыл.. вовчик это полностью дипломатия - тут абсолютная победа, вся планета нас руками и ногами поддерживает.. оружие, деньги, политика - всё что хотим... кроме тамагавков.. и отстроят страну за 5лет.. и я тебе хочу сказать - за Вову и не голосовал и наверное - и не буду... стадо вокруг него тупое и конченное, особо приблежёные дерьмаки, тищенки и т.д. и т.п. но ему говорили об этой проблеме и предлагали помощь... отморозился.. потом уже и стадо касапское припёрлось... к Вове одна претензия - земля... и знаешь с кем он чудненько спел эту песенку???
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15.10.2022 01:10 Ответить
Зеленский ничего для дипломатии не делал. Всё сделала Америка и Джонсон. А вообще это скопление кучи совпадающих интересов. Вся хроника как бы в прямом эфире и года не прошло, но то что ты пишешь оно для тех кто новости не читает и думает что всё приходит от доброго волшебника, просто у тебя фамилия волшебника Зеленский. Так вот - добрых волшебников не бывает.
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15.10.2022 01:14 Ответить
Я как вспомню как западные журналисты весь январь и февраль освещали каждый шаг России и как Зеленский обсирался в Германии, где не мог два слова связать. Как в день предполагаемого нападения России 16 февраля решил в приказном порядке устроить "День единения", типа, показывая что не боимся мы там России. И люди в том же Мариуполе ходили и флагами махали. Сейчас даже вспоминать об этом жутко, насколько наша власть делала вид, что ничего не происходит.
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15.10.2022 01:23 Ответить
Та понятно.. но лучше касапов отправить в средневековье, а потом уже начинать напрягаться.
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15.10.2022 01:24 Ответить
На самом деле нам очень повезло, что весь западный мир сейчас не завязан ни в каких конфликтах, так что они могут уделять нам время. Плюс развитие технологий, которые компенсировали превосходство России в технике. И так далее. Короче, кучу факторов сыграло в пользу Украины. Даже будь Зеленский реально компетентным политиком эти факторы всё равно важнее любого политика.
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15.10.2022 01:33 Ответить
Если ты так настаиваешь, скажу тебе как есть.. уверен - пете бы и пятой части бы этого не дали и лучше не продолжать. прошу прощения...
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15.10.2022 01:38 Ответить
Если ты считаешь что Зеленскому дали, а не Украине, то ты умственно неполноценный.
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15.10.2022 01:40 Ответить
"Пєтя" своє озброєння робив непогано - одна "Стугна" чого варта з "Нептуном" ! А "Блазень" гроші на розвиток ВПК, які були під управлінням "Пєті" накопичені в Україні, - в афальт закатав!
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15.10.2022 04:45 Ответить
Добрые волшебники это -Байден, Дуда , Джонсон .,Лиз Трасс, правительство Балтийских стран, Словения, Чехия, и многие другие. Но никак не Вовочка Зеленкий.
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15.10.2022 06:07 Ответить
Угу. Сцарек хороший, это бояре плохие, ну. Где же я слышал такую песенку?
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15.10.2022 01:15 Ответить
З Зеленського "дипломат" - що з гімна - куля"! Воно фразу сформулювать без суфлера нездатне - "бекає" та "мекає", а ти про якусь "дипломатію"!
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15.10.2022 04:41 Ответить
Как же вы надоели со своим сектанством. Вот реально. Тошнит уже.
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15.10.2022 01:09 Ответить
Подлякоботва? Про вовочкіну заслугу буде папізже. А зараз заслуга ЗСУ і партнерів, все робиться для України, наперекір зеленій банді і кремлівським щурам.
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15.10.2022 01:51 Ответить
Опять новый зеленобот и сразу спалился!

Оболонь Столица_УКРАИНЫ

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Реєстрація:13.10.2022
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15.10.2022 06:02 Ответить
не так ... опять порохообот, очередную фигню несёт.. причём как всегда - даже фигня далека от реальности..
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15.10.2022 06:08 Ответить
Из меня порохобот такой же как из вас думающий человек.
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15.10.2022 06:12 Ответить
Интересно какой из вас тогда думающий человек, который меня зеленоботом обозвал.. ещё бы "касапом" матюкнулись..
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15.10.2022 06:16 Ответить
Та тут "думаючих" багато, крім тебе! Хоча, судячи з твоєї "свіжозарядженості", ти - звичайний "подоляковий наймит", якого найняли поденно, щоб ти "Блазня" "славословив"!!!
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15.10.2022 09:04 Ответить
Найвидатніший відосікосінець.
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15.10.2022 00:42 Ответить
Це вже витає у повітрі
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15.10.2022 00:47 Ответить
Балаболка в своём репертуаре
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15.10.2022 00:50 Ответить
"Другий" за рейтингом українець усіх часів, і перший серед усіх живих (це ще дивніше) не може сказати херні, бо в його словах надія, а в очах горить любов до українського народу. Не звертайте увагу пане Президенте на критику, ви все одно не здатні зрозуміти чому вона з'явилася, ви вище за це, ви не втікли
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15.10.2022 00:52 Ответить
Пуйло в панике делает падлянки которые даже не на надо расследовать - все итак ясно сразу например:

взорвал три нитки газопровода , а одну оставил нетронутой. И дебил сразу заявил мол я готов - откройти лишь кран. То есть Это было сделано, чтобы европейцы согласились задействовать Северный поток-2.

это высший цинизм и не думаю что европейцы простят и спустят ему такое с рук просто так....я имею ввиду прежде всего бизнес империи Запада и Европы - те долго будут помнить и после коончания войны пуйло будет долго платить, об россиян будут вытирать ноги и плевать им в лицо, будуть доит долго долго и издеваться долго и со вкусом.....
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15.10.2022 00:54 Ответить
Злые вы... и несправедливые...
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15.10.2022 01:25 Ответить
Ідіотів завжди більше, але тут 95 % це просто швах.
Ви ж не розумієте причини і наслідки, вам аби когось прославляти і вважати себе героями.
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15.10.2022 08:26 Ответить
У Чаушеску за кілька днів до розстрілу рейтинг був 99,9 %
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15.10.2022 09:06 Ответить
Из США оно конечно видней какой у нас президент.
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15.10.2022 10:42 Ответить
Захід вже в атмосфері ядерного удару по Україні. А клоун поза атмосферою підготовки відповіді.
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15.10.2022 01:33 Ответить
Найгундосіший з гундосих, йібанувся на відосах
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15.10.2022 01:58 Ответить
Постачальника трави у кремль можна координати? Добре забирає, я б узяла трошки....
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15.10.2022 06:09 Ответить
Арестович лайт
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15.10.2022 07:15 Ответить
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15.10.2022 08:37 Ответить
"Росія вже в атмосфері своєї поразки", тільки знову почала просуватися на Сході, та й на Херсонщині пішла у наступ.
Вже нудить від щоденного пустопорожнього трьопа неголеного Зєлі...
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15.10.2022 09:16 Ответить
 
 