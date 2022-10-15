Россия уже в атмосфере своего поражения и безнадежности, - Зеленский

Россия уже в атмосфере своего поражения, уже в атмосфере безнадежности для себя.

Об этом в своем вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Посмотрите, как обеспокоен враг. Послушайте, что и как спрашивают у руководителя этих террористов, когда он все же выходит к людям, к журналистам. Россия уже в атмосфере своего поражения, уже в атмосфере безнадежности для себя.

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Да, у них еще есть люди, которых они бросают в атаки. У них есть оружие, ракеты и "Шахиды", которые они применяют против Украины. У них пока есть возможность терроризировать наши города и всех европейцев, шантажировать мир. Но у них нет шансов. И не будет. Потому что Украина двигается вперед", - заявил Зеленский.