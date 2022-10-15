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Росія вже в атмосфері своєї поразки й безнадійності, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росія вже в атмосфері своєї поразки, вже в атмосфері безнадійності для себе.
Про це у своєму вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Погляньте, як занепокоєний ворог. Послухайте, що і як запитують у керівника цих терористів, коли він все ж таки виходить до людей, до журналістів. Росія вже в атмосфері своєї поразки, вже в атмосфері безнадійності для себе.
Так, у них ще є люди, яких вони кидають в атаки. У них є зброя, ракети й "Шахіди", які вони застосовують проти України. У них поки що є можливість тероризувати наші міста й усіх європейців, шантажувати світ. Але в них немає шансів. І не буде. Бо Україна рухається вперед", - заявив Зеленський.
Топ коментарі
+29 Топ Ган
показати весь коментар15.10.2022 00:07
+24 Olga A 6130c05e
показати весь коментар15.10.2022 00:07
+21 Olga A 6130c05e
показати весь коментар15.10.2022 00:03
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Будь ласка, зачекайте...
Но уверена, что ****** как дышит.. Впрочем как и всегда.
Что там с вагнергейтом, Зебил???
і ніколи до війни...
Оболонь Столица_УКРАИНЫ
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Реєстрація:13.10.2022
взорвал три нитки газопровода , а одну оставил нетронутой. И дебил сразу заявил мол я готов - откройти лишь кран. То есть Это было сделано, чтобы европейцы согласились задействовать Северный поток-2.
это высший цинизм и не думаю что европейцы простят и спустят ему такое с рук просто так....я имею ввиду прежде всего бизнес империи Запада и Европы - те долго будут помнить и после коончания войны пуйло будет долго платить, об россиян будут вытирать ноги и плевать им в лицо, будуть доит долго долго и издеваться долго и со вкусом.....
Ви ж не розумієте причини і наслідки, вам аби когось прославляти і вважати себе героями.
Вже нудить від щоденного пустопорожнього трьопа неголеного Зєлі...