Росія вже в атмосфері своєї поразки й безнадійності, - Зеленський

Росія вже в атмосфері своєї поразки, вже в атмосфері безнадійності для себе.

Про це у своєму вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Погляньте, як занепокоєний ворог. Послухайте, що і як запитують у керівника цих терористів, коли він все ж таки виходить до людей, до журналістів. Росія вже в атмосфері своєї поразки, вже в атмосфері безнадійності для себе.

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Так, у них ще є люди, яких вони кидають в атаки. У них є зброя, ракети й "Шахіди", які вони застосовують проти України. У них поки що є можливість тероризувати наші міста й усіх європейців, шантажувати світ. Але в них немає шансів. І не буде. Бо Україна рухається вперед", - заявив Зеленський.