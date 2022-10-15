Зеленский наградил 483 военных по случаю Дня защитников Украины

По случаю Дня защитников и защитниц Украины 483 военнослужащих отмечены государственными наградами.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"В общей сложности по случаю праздника государственными наградами отмечены 483 бойца. Пятнадцати – присвоено звание Герой Украины", - отметил глава государства.

Зеленский добавил, что вручил Кресты боевых заслуг и ордена "Золотая Звезда" украинским героям.

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