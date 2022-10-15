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В полночь над Днепропетровщиной уничтожены пять вражеских дронов-камикадзе "Shahed-136"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дрон,іранський

Ночью уничтожены пять вражеских дронов-камикадзе "Shahed-136: три - над Криворожским районом, два - над Никопольским.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Удачная ночная охота наших защитников неба.

Военные из воздушного командования "Схід" в полночь уничтожили над областью пять вражеских дронов-камикадзе "Shahed-136". Три над Криворожским районом, два – над Никопольским", - говорится в сообщении.

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В 6.50 взрыв в Киеве слышно. А воздушная тревога в 7.10 включилась. Петух который кнопку нажимает - опять уснул ? Я тут с одним мудилой тут уже обсуждал эту тему пару дней назад.
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15.10.2022 07:47 Ответить
спасибо ПВО, за каждую сбитую дрянь, несущую смерть...
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15.10.2022 08:16 Ответить
Але кожен дєшовка-мопед це мінус дорога ракета

З цими дринчиками треба шукати інші методи боротьби
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15.10.2022 09:22 Ответить
шукають... пробують навіть стрілецькою вцілити (якщо низько диринчить)
та все ж... життя дорожче чим ракета ( й наслідки від влучання мопеда і його шмаття теж різняться)
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15.10.2022 10:57 Ответить
 
 