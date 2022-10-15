Опівночі над Дніпропетровщиною знищено п’ять ворожих дронів-камікадзе "Shahed-136"
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Вночі знищено п’ять ворожих дронів-камікадзе "Shahed-136 - три над Криворізьким районом, два - над Нікопольським.
Про це повідомив у телеграмі голова ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Вдале нічне полювання наших захисників неба.
Військові з повітряного командування "Схід" опівночі знищили над областю п’ять ворожих дронів-камікадзе "Shahed-136". Три над Криворізьким районом, два - над Нікопольським", - йдеться в повідомленні.
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З цими дринчиками треба шукати інші методи боротьби
та все ж... життя дорожче чим ракета ( й наслідки від влучання мопеда і його шмаття теж різняться)