Опівночі над Дніпропетровщиною знищено п’ять ворожих дронів-камікадзе "Shahed-136"

Вночі знищено п’ять ворожих дронів-камікадзе "Shahed-136 - три над Криворізьким районом, два - над Нікопольським.

Про це повідомив у телеграмі голова ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдале нічне полювання наших захисників неба.

Військові з повітряного командування "Схід" опівночі знищили над областю п’ять ворожих дронів-камікадзе "Shahed-136". Три над Криворізьким районом, два - над Нікопольським", - йдеться в повідомленні.

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