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Опівночі над Дніпропетровщиною знищено п’ять ворожих дронів-камікадзе "Shahed-136"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрон,іранський

Вночі знищено п’ять ворожих дронів-камікадзе "Shahed-136 - три над Криворізьким районом, два - над Нікопольським.

Про це повідомив у телеграмі голова ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдале нічне полювання наших захисників неба.

Військові з повітряного командування "Схід" опівночі знищили над областю п’ять ворожих дронів-камікадзе "Shahed-136". Три над Криворізьким районом, два - над Нікопольським", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські війська усю ніч обстрілювали Нікопольщину "Градами" і важкою артилерією, є поранений, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
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В 6.50 взрыв в Киеве слышно. А воздушная тревога в 7.10 включилась. Петух который кнопку нажимает - опять уснул ? Я тут с одним мудилой тут уже обсуждал эту тему пару дней назад.
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15.10.2022 07:47 Відповісти
спасибо ПВО, за каждую сбитую дрянь, несущую смерть...
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15.10.2022 08:16 Відповісти
Але кожен дєшовка-мопед це мінус дорога ракета

З цими дринчиками треба шукати інші методи боротьби
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15.10.2022 09:22 Відповісти
шукають... пробують навіть стрілецькою вцілити (якщо низько диринчить)
та все ж... життя дорожче чим ракета ( й наслідки від влучання мопеда і його шмаття теж різняться)
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15.10.2022 10:57 Відповісти
 
 