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Военные РФ пытались атаковать Кривой Рог пятью дронами-камикадзе, их всех сбили

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дрон,збили

Российские оккупанты ночью пытались атаковать Кривой Рог дронами-камикадзе, все они были сбиты.

Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты-террористы ночью пытались атаковать Кривой Рог дронами-камикадзе. Все были сбиты: три дрона над Криворожским районом, два - над Никопольским. Люди не пострадали", - написал он.

Вилкул заметил, что "это те взрывы, которые слышали криворожцы около часа ночи".

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Снимают летчиков с рейсов, заваривают в кабине снятого с постамента кукурузника - получается дешевле чем купить дроны
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15.10.2022 09:38 Ответить
цікаво а в кацапів багато літаючих кукурузників?
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15.10.2022 09:40 Ответить
У них фанеры и моторов от бензопилы дружба надолго хватит. К сожалению. А блоков управления у них много милионов. Все одноразовое.
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15.10.2022 09:47 Ответить
Блок управления = гомункул из мухосранска, семью которого простимулировали бараном и ладой седан-баклажан
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15.10.2022 09:51 Ответить
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15.10.2022 22:20 Ответить
Скоро выдумают торпеды с педальным приводом. Электроника дорогая а ватного мяса много.
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15.10.2022 09:39 Ответить
митапьоди не долетіли
українське небо непролітне
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15.10.2022 09:41 Ответить
Дрон-гондон-птн-ХУЙЛО!
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15.10.2022 09:48 Ответить
 
 