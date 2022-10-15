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Вілкул Олександр (304) війна (56882) Кривий Ріг (829) дрони (2592)

Військові РФ намагалися атакувати Кривий Ріг п’ятьма дронами-камікадзе, їх усіх збито

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрон,збили

Російські окупанти вночі намагалися атакувати Кривий Ріг дронами-камікадзе, усі вони були збиті.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти-терористи вночі намагалися атакувати Кривий Ріг дронами-камікадзе. Усі були збиті: три дрони над Криворізьким районом, два - над Нікопольським. Люди не постраждали", - написав він.

Вілкул зауважив, що "це ті вибухи, що чули криворіжці близько першої години ночі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У росіян ще майже 300 іранських дронів-камікадзе, - Резніков

Автор: Наталя Джума
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Снимают летчиков с рейсов, заваривают в кабине снятого с постамента кукурузника - получается дешевле чем купить дроны
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15.10.2022 09:38 Відповісти
цікаво а в кацапів багато літаючих кукурузників?
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15.10.2022 09:40 Відповісти
У них фанеры и моторов от бензопилы дружба надолго хватит. К сожалению. А блоков управления у них много милионов. Все одноразовое.
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15.10.2022 09:47 Відповісти
Блок управления = гомункул из мухосранска, семью которого простимулировали бараном и ладой седан-баклажан
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15.10.2022 09:51 Відповісти
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15.10.2022 22:20 Відповісти
Скоро выдумают торпеды с педальным приводом. Электроника дорогая а ватного мяса много.
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15.10.2022 09:39 Відповісти
митапьоди не долетіли
українське небо непролітне
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15.10.2022 09:41 Відповісти
Дрон-гондон-птн-ХУЙЛО!
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15.10.2022 09:48 Відповісти
 
 