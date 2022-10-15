Військові РФ намагалися атакувати Кривий Ріг п’ятьма дронами-камікадзе, їх усіх збито
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Російські окупанти вночі намагалися атакувати Кривий Ріг дронами-камікадзе, усі вони були збиті.
Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Окупанти-терористи вночі намагалися атакувати Кривий Ріг дронами-камікадзе. Усі були збиті: три дрони над Криворізьким районом, два - над Нікопольським. Люди не постраждали", - написав він.
Вілкул зауважив, що "це ті вибухи, що чули криворіжці близько першої години ночі".
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