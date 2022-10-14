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У росіян ще майже 300 іранських дронів-камікадзе, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрон,дрони,shahed,шахед,шахід

Російська армія має ще близько 300 іранських дронів-камікадзе, якими вона б’є по Україні. Росія намагається купити ще декілька тисяч таких безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на міністра оборони Олексія Резнікова в ефірі телемарафону.

"За нашою інформацією, близько 300 одиниць сьогодні. Це цифра, якою оперують російські військові", - заявив глава Міноборони.

За його словами, Росія намагається закупити ще декілька тисяч іранських дронів. Резніков підкреслив, що поки не може прогнозувати, чи закупить РФ таку кількість безпілотників в Ірану. Проте українці та ЗСУ мають бути готові до цього.

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"Ми не сидимо на місці. Ми розробляємо системи для знищення, придушення, тому що наші військові вже навчилися це робити. Ми розбираємо всі деталі до нюансів, дивимося, які там електронні мізки, і відповідно готуємо системи протидії", - додав Резніков.

Нагадаємо, сили ППО сьогодні зранку знищили вісім іранських дронів-камікадзе "Shahed-136".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
За 8 міс. вже можна було налагодити виродництво власних важкіх дронів камікадзе, ракет, крилатих та балістичних і пуляти за парєбрік. Але в ОПі вирішили бомбити кацапів відосиками і единим марафоном. Де замовлення, зеля?
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14.10.2022 15:22
+9
Пан Резніков а скільки ми зробили?Українці розробили та збудували найбільший літак у світі "Мрію" то що нам вартує зробити 100 тисяч бпла камікадзе?Подавайте в уряд програму!Досить все клянчити на Заході!
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14.10.2022 15:28
+8
Бл та зеблан лідерам G7 казав що у кацапів 2400 таких мопедів. Так хто бреше зебл лідерам світу, чи очкарік юріст - народу України?
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14.10.2022 15:29
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В Ірані мабуть ціле поле цих Шахідів -- Ізраіль міг би потренуватись .
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14.10.2022 15:19 Відповісти
За 8 міс. вже можна було налагодити виродництво власних важкіх дронів камікадзе, ракет, крилатих та балістичних і пуляти за парєбрік. Але в ОПі вирішили бомбити кацапів відосиками і единим марафоном. Де замовлення, зеля?
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14.10.2022 15:22 Відповісти
Незабаром буде рік повномасштабної війни з рф і соромно буде якщо самі не виробимо бодай одного патрона..
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14.10.2022 15:29 Відповісти
Патрон можна купити, а ракету на 500 км ні. Та навідь якщо можна, нам ніхто не дозволить пуляти їх по кацапах, а свої ракети - ніхто не заборонить
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14.10.2022 15:43 Відповісти
Я про те ж і кажу що своє є своє!А патрони єтакож різні ..є такі що виробляє тільки Швейцарія, яка вирішила не продавати для України і все.
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14.10.2022 15:47 Відповісти
Я ДУЖЕ СПОДІВАЮСЬ, що з ракетами справа така ж, як з контрнаступом: гарно підготували і в потрібний момент в'ї..ли по кацапах. Інакше, якщо за 8 місяців доки кацапи гатять по Україні ракетами, а ми жодного кроку по виробництву/купівлі/випрошуванню такої ж зброї не зробили, то нашу владу треба вішати.
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14.10.2022 15:36 Відповісти
скоріш за все сподіваються виїхати на західній допомозі ...а ЗЕкономлені гроші пустити на "кишенькові витрати"..
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14.10.2022 15:42 Відповісти
невже не зрозумів, ніхто нам не дозволить пускати свої ракети за парєбрік? Свої ракети життєво необхідно мати.
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14.10.2022 15:45 Відповісти
Ракети по новофедоріцвці були українськими
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14.10.2022 16:17 Відповісти
Пан Резніков а скільки ми зробили?Українці розробили та збудували найбільший літак у світі "Мрію" то що нам вартує зробити 100 тисяч бпла камікадзе?Подавайте в уряд програму!Досить все клянчити на Заході!
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14.10.2022 15:28 Відповісти
Відчуваю зараз мені напишуть,що якщо ми будемо робити зброю то не буде грошей на "велике будівництво")
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14.10.2022 15:33 Відповісти
Бл та зеблан лідерам G7 казав що у кацапів 2400 таких мопедів. Так хто бреше зебл лідерам світу, чи очкарік юріст - народу України?
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14.10.2022 15:29 Відповісти
Кажут шо це воєнна хитрість .
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14.10.2022 15:31 Відповісти
Резников, скажи триста
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14.10.2022 15:31 Відповісти
ну дай Боже, щоби ти не збрехав...
хоча і 300 це не мало...
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14.10.2022 15:32 Відповісти
Навіть якщо 300, то що завадить купити ще?
Може слід проявити характер і послати Іран?
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14.10.2022 15:32 Відповісти
Який послати ,у нас торгівля з іраном на мільярди та й хабарі вже розподілені на роки)
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14.10.2022 15:38 Відповісти
То, може, нам теж у них дрони замовити? Чому ні?
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14.10.2022 15:41 Відповісти
Санкціі .
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14.10.2022 15:51 Відповісти
І чим же ми цікаво з іраном на мільярди торгуємо?
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14.10.2022 16:49 Відповісти
З мусульманським іраном тільки салом.
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14.10.2022 17:38 Відповісти
Уже не продадут.
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14.10.2022 16:04 Відповісти
Это не иранские дроны камикадзе, а иранско-китайская подделка: оригиналы летят не со звуками пилы "Дружба-2", а с криками "банзай"!
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14.10.2022 16:06 Відповісти
Банзай по моему это японский язык, а не китайский.
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14.10.2022 16:11 Відповісти
А камикадзе это японский термин
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14.10.2022 16:15 Відповісти
верно.
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14.10.2022 16:19 Відповісти
А цей, курва, чужі дрони рахує. Свої порахуй, які ми не виготовили з моменту, коли ти став міністром оборони.
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14.10.2022 16:29 Відповісти
******** тварина, у них їх набагато ***** більше, і їм вистачить щє більше на півроку терроризувати Україну, це якщо вони не будуть поповнювати
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14.10.2022 17:19 Відповісти
 
 