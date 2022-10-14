У россиян еще почти 300 иранских дронов-камикадзе, - Резников
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
У российской армии еще около 300 иранских дронов-камикадзе, которыми она бьет по Украине. Россия пытается купить еще несколько тысяч таких беспилотников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова в эфире телемарафона.
"По нашей информации, около 300 единиц сегодня. Это цифра, которой оперируют российские военные", – заявил глава Минобороны.
По его словам, Россия пытается закупить еще несколько тысяч иранских дронов. Резников подчеркнул, что пока не может прогнозировать, закупит ли РФ такое количество беспилотников у Ирана. Однако украинцы и ВСУ должны быть готовы к этому.
"Мы не сидим на месте. Мы разрабатываем системы для уничтожения, подавления, потому что наши военные уже научились это делать. Мы разбираем все детали до нюансов, смотрим, какие там электронные мозги и соответственно готовим системы противодействия", - добавил Резников.
Напомним, силы ПВО сегодня утром уничтожили восемь иранских дронов-камикадзе "Shahed-136".
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хоча і 300 це не мало...
Може слід проявити характер і послати Іран?