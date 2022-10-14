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Новости Война в Украине
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россия (91354) Резников (1165) дроны (2193)

У россиян еще почти 300 иранских дронов-камикадзе, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дрон,дрони,shahed,шахед,шахід

У российской армии еще около 300 иранских дронов-камикадзе, которыми она бьет по Украине. Россия пытается купить еще несколько тысяч таких беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова в эфире телемарафона.

"По нашей информации, около 300 единиц сегодня. Это цифра, которой оперируют российские военные", – заявил глава Минобороны.

По его словам, Россия пытается закупить еще несколько тысяч иранских дронов. Резников подчеркнул, что пока не может прогнозировать, закупит ли РФ такое количество беспилотников у Ирана. Однако украинцы и ВСУ должны быть готовы к этому.

Читайте: Украина получит новейшие системы ПВО NASAMS в этом месяце, - Резников

"Мы не сидим на месте. Мы разрабатываем системы для уничтожения, подавления, потому что наши военные уже научились это делать. Мы разбираем все детали до нюансов, смотрим, какие там электронные мозги и соответственно готовим системы противодействия", - добавил Резников.

Напомним, силы ПВО сегодня утром уничтожили восемь иранских дронов-камикадзе "Shahed-136".
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Топ комментарии
+16
За 8 міс. вже можна було налагодити виродництво власних важкіх дронів камікадзе, ракет, крилатих та балістичних і пуляти за парєбрік. Але в ОПі вирішили бомбити кацапів відосиками і единим марафоном. Де замовлення, зеля?
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14.10.2022 15:22
+9
Пан Резніков а скільки ми зробили?Українці розробили та збудували найбільший літак у світі "Мрію" то що нам вартує зробити 100 тисяч бпла камікадзе?Подавайте в уряд програму!Досить все клянчити на Заході!
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14.10.2022 15:28
+8
Бл та зеблан лідерам G7 казав що у кацапів 2400 таких мопедів. Так хто бреше зебл лідерам світу, чи очкарік юріст - народу України?
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14.10.2022 15:29
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В Ірані мабуть ціле поле цих Шахідів -- Ізраіль міг би потренуватись .
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14.10.2022 15:19 Ответить
За 8 міс. вже можна було налагодити виродництво власних важкіх дронів камікадзе, ракет, крилатих та балістичних і пуляти за парєбрік. Але в ОПі вирішили бомбити кацапів відосиками і единим марафоном. Де замовлення, зеля?
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14.10.2022 15:22 Ответить
Незабаром буде рік повномасштабної війни з рф і соромно буде якщо самі не виробимо бодай одного патрона..
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14.10.2022 15:29 Ответить
Патрон можна купити, а ракету на 500 км ні. Та навідь якщо можна, нам ніхто не дозволить пуляти їх по кацапах, а свої ракети - ніхто не заборонить
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14.10.2022 15:43 Ответить
Я про те ж і кажу що своє є своє!А патрони єтакож різні ..є такі що виробляє тільки Швейцарія, яка вирішила не продавати для України і все.
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14.10.2022 15:47 Ответить
Я ДУЖЕ СПОДІВАЮСЬ, що з ракетами справа така ж, як з контрнаступом: гарно підготували і в потрібний момент в'ї..ли по кацапах. Інакше, якщо за 8 місяців доки кацапи гатять по Україні ракетами, а ми жодного кроку по виробництву/купівлі/випрошуванню такої ж зброї не зробили, то нашу владу треба вішати.
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14.10.2022 15:36 Ответить
скоріш за все сподіваються виїхати на західній допомозі ...а ЗЕкономлені гроші пустити на "кишенькові витрати"..
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14.10.2022 15:42 Ответить
невже не зрозумів, ніхто нам не дозволить пускати свої ракети за парєбрік? Свої ракети життєво необхідно мати.
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14.10.2022 15:45 Ответить
Ракети по новофедоріцвці були українськими
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14.10.2022 16:17 Ответить
Пан Резніков а скільки ми зробили?Українці розробили та збудували найбільший літак у світі "Мрію" то що нам вартує зробити 100 тисяч бпла камікадзе?Подавайте в уряд програму!Досить все клянчити на Заході!
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14.10.2022 15:28 Ответить
Відчуваю зараз мені напишуть,що якщо ми будемо робити зброю то не буде грошей на "велике будівництво")
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14.10.2022 15:33 Ответить
Бл та зеблан лідерам G7 казав що у кацапів 2400 таких мопедів. Так хто бреше зебл лідерам світу, чи очкарік юріст - народу України?
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14.10.2022 15:29 Ответить
Кажут шо це воєнна хитрість .
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14.10.2022 15:31 Ответить
Резников, скажи триста
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14.10.2022 15:31 Ответить
ну дай Боже, щоби ти не збрехав...
хоча і 300 це не мало...
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14.10.2022 15:32 Ответить
Навіть якщо 300, то що завадить купити ще?
Може слід проявити характер і послати Іран?
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14.10.2022 15:32 Ответить
Який послати ,у нас торгівля з іраном на мільярди та й хабарі вже розподілені на роки)
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14.10.2022 15:38 Ответить
То, може, нам теж у них дрони замовити? Чому ні?
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14.10.2022 15:41 Ответить
Санкціі .
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14.10.2022 15:51 Ответить
І чим же ми цікаво з іраном на мільярди торгуємо?
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14.10.2022 16:49 Ответить
З мусульманським іраном тільки салом.
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14.10.2022 17:38 Ответить
Уже не продадут.
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14.10.2022 16:04 Ответить
Это не иранские дроны камикадзе, а иранско-китайская подделка: оригиналы летят не со звуками пилы "Дружба-2", а с криками "банзай"!
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14.10.2022 16:06 Ответить
Банзай по моему это японский язык, а не китайский.
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14.10.2022 16:11 Ответить
А камикадзе это японский термин
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14.10.2022 16:15 Ответить
верно.
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14.10.2022 16:19 Ответить
А цей, курва, чужі дрони рахує. Свої порахуй, які ми не виготовили з моменту, коли ти став міністром оборони.
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14.10.2022 16:29 Ответить
******** тварина, у них їх набагато ***** більше, і їм вистачить щє більше на півроку терроризувати Україну, це якщо вони не будуть поповнювати
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14.10.2022 17:19 Ответить
 
 