Украина получит новейшие системы ПВО NASAMS в этом месяце, - Резников

Новейшие зенитно-ракетные комплексы NASAMS помогут усилить противовоздушную оборону. Украинские военные уже проходят на них обучение.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.net.

По словам министра обороны, в этом месяце Украина получит первые установки NASAMS. Также в октябре прибудет система противовоздушной обороны IRIS-T от Германии.

Также Резников отметил, что в настоящее время в Украине разрабатываются системы противодействия дронам, которые используют россияне. Он подчеркнул, что ряд стран-партнеров тоже задействован в процессе разработки противодействия дронам-камикадзе.

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