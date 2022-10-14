Украина получит новейшие системы ПВО NASAMS в этом месяце, - Резников
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Новейшие зенитно-ракетные комплексы NASAMS помогут усилить противовоздушную оборону. Украинские военные уже проходят на них обучение.
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.net.
По словам министра обороны, в этом месяце Украина получит первые установки NASAMS. Также в октябре прибудет система противовоздушной обороны IRIS-T от Германии.
Также Резников отметил, что в настоящее время в Украине разрабатываются системы противодействия дронам, которые используют россияне. Он подчеркнул, что ряд стран-партнеров тоже задействован в процессе разработки противодействия дронам-камикадзе.
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Так она ж уже приехала?
https://twitter.com/i/status/1580560605119148035
Цой жив!
А де урядова програма для наших бпла камікадзе, що б тисячи дронів щодня вражали москву,пітер та інші місця прийняття рішень??
Пока это слова....
Вот интересные отчеты
https://protectukrainenow.org/ua/report
и разбор лендлиза и прочего
https://www.youtube.com/watch?v=fAJ591xZjO4
Соглсно отчета ЗРК в США 1100 шт, 480 на дежурстве (согласно видео), остальные на складах.
Украине пообещали, вроде 6 ЗРК, в течении 1-2 лет, и может в этом месяце 1-2, через полгода войны...
Спасибо конечно.
Маск дал старлинк вначале войны, когда был нужен, а не через 1-2 года,
а теперь оказывается плохой, что просит денег и за республиканцев.
Залежно від комплектації, від 215 млн до 1.5 млрд USD.
(Але комусь Байден все одно поганий! )