Україна отримає новітні системи ППО NASAMS цього місяця, - Резніков

Новітні зенітно-ракетні комплекси NASAMS допоможуть посилити протиповітряну оборону. Українські військові вже проходять на них навчання

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.net.

За словами міністра оборони, цього місяця Україна отримає перші установки NASAMS. Також у жовтні прибуде система протиповітряної оборони IRIS-T від Німеччини.

Також Резніков зазначив, що наразі в Україні розробляються системи протидії дронам, які використовують росіяни. Він наголосив, що низка країн-партнерів теж задіяна у процесі розробки протидії дронам-камікадзе.

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