Україна отримає новітні системи ППО NASAMS цього місяця, - Резніков
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Новітні зенітно-ракетні комплекси NASAMS допоможуть посилити протиповітряну оборону. Українські військові вже проходять на них навчання
Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.net.
За словами міністра оборони, цього місяця Україна отримає перші установки NASAMS. Також у жовтні прибуде система протиповітряної оборони IRIS-T від Німеччини.
Також Резніков зазначив, що наразі в Україні розробляються системи протидії дронам, які використовують росіяни. Він наголосив, що низка країн-партнерів теж задіяна у процесі розробки протидії дронам-камікадзе.
Топ коментарі
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Будь ласка, зачекайте...
Так она ж уже приехала?
https://twitter.com/i/status/1580560605119148035
Цой жив!
А де урядова програма для наших бпла камікадзе, що б тисячи дронів щодня вражали москву,пітер та інші місця прийняття рішень??
Пока это слова....
Вот интересные отчеты
https://protectukrainenow.org/ua/report
и разбор лендлиза и прочего
https://www.youtube.com/watch?v=fAJ591xZjO4
Соглсно отчета ЗРК в США 1100 шт, 480 на дежурстве (согласно видео), остальные на складах.
Украине пообещали, вроде 6 ЗРК, в течении 1-2 лет, и может в этом месяце 1-2, через полгода войны...
Спасибо конечно.
Маск дал старлинк вначале войны, когда был нужен, а не через 1-2 года,
а теперь оказывается плохой, что просит денег и за республиканцев.
Залежно від комплектації, від 215 млн до 1.5 млрд USD.
(Але комусь Байден все одно поганий! )