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Україна отримає новітні системи ППО NASAMS цього місяця, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

nasams

Новітні зенітно-ракетні комплекси NASAMS допоможуть посилити протиповітряну оборону. Українські військові вже проходять на них навчання

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.net.

За словами міністра оборони, цього місяця Україна отримає перші установки NASAMS. Також у жовтні прибуде система протиповітряної оборони IRIS-T від Німеччини.

Також Резніков зазначив, що наразі в Україні розробляються системи протидії дронам, які використовують росіяни. Він наголосив, що низка країн-партнерів теж задіяна у процесі розробки протидії дронам-камікадзе.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для України важливо отримати новітні системи ППО та засоби РЕБ. Процес покращився, але досі складний, - нардеп "Голосу" Рахманін

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+19
под новым осколом внезапна паламалась железная дорога
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14.10.2022 14:50
+13
То есть ДО войны вопросом противодействия дронам мы не занимались?... Ну что тут сказать, пламенный привет РНБО, МО и Укроборонпрому
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14.10.2022 14:47
+13
Когда прибудет и станет на боевое дежурство - тогда и можно будет объявить. А не пиариться сейчас.
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14.10.2022 14:51
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NASAMS охороняють Білий дім
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14.10.2022 14:45 Відповісти
До срашки пісець підкрався непомітно. До цього йде.
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14.10.2022 15:10 Відповісти
Вашингтон.
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14.10.2022 23:10 Відповісти
"Також у жовтні прибуде система протиповітряної оборони IRIS-T від Німеччини. "

Так она ж уже приехала?
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14.10.2022 14:46 Відповісти
Так це ж треба переписувати заготовку промови, вчити заново. Навіщо...
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14.10.2022 15:01 Відповісти
То есть ДО войны вопросом противодействия дронам мы не занимались?... Ну что тут сказать, пламенный привет РНБО, МО и Укроборонпрому
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14.10.2022 14:47 Відповісти
под новым осколом внезапна паламалась железная дорога
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14.10.2022 14:50 Відповісти
таку ж фотку постили кацапи мовляв під бєлгородом їхня ракета впала на лінії електропередач і поламала залізницю
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14.10.2022 15:25 Відповісти
ну да, в Тёткино вчера тоже ихняя ракета упала
https://twitter.com/i/status/1580560605119148035
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14.10.2022 15:33 Відповісти
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14.10.2022 14:50 Відповісти
Від С-300 захистять? Думаю, що ні. Тільки гнати кацапню за порєрбік зі свїми *********.
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14.10.2022 14:51 Відповісти
С-300 діє тількі на відносно невеликій відстані. Біля лінії фронту.
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14.10.2022 14:59 Відповісти
100+ км…
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14.10.2022 15:17 Відповісти
Це не далеко. Шахіди до 2000 км, ракети 500-5500 км
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14.10.2022 15:34 Відповісти
Не далеко, якщо ви не в Миколаєві, Запоріжжі, Харкові, Нікополі..
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14.10.2022 16:37 Відповісти
Я в Миколаєві. Спочатку утюжили і вдень і вночі РСЗВ, потім затиш була і почалось напереміш; то С-300 вночі, то Гради вдень. Зараз вночі тільки. Але біди від них значно більше.
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14.10.2022 21:21 Відповісти
Я знаю… тримайтеся і бережіть себе. Я з Херсону. На лівому березі полювання за тими С-300, та не просто то, хитрі потвори
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14.10.2022 21:58 Відповісти
Дяка і за те, що ви і так робите.
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14.10.2022 22:07 Відповісти
Когда прибудет и станет на боевое дежурство - тогда и можно будет объявить. А не пиариться сейчас.
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14.10.2022 14:51 Відповісти
Атакамс, требуют наши сердца!!!
Цой жив!
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14.10.2022 14:58 Відповісти
"Також Резніков зазначив, що наразі в Україні розробляються системи протидії дронам, які використовують росіяни."
А де урядова програма для наших бпла камікадзе, що б тисячи дронів щодня вражали москву,пітер та інші місця прийняття рішень??
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14.10.2022 15:00 Відповісти
Урядова програма під асфальтом.
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14.10.2022 15:11 Відповісти
Це відомий факт,але я все одно буду пропонувати до кінця каденції чинного президента та його урядів,що б потім не казали що суспільство мовчало..
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14.10.2022 15:19 Відповісти
Причем технологически их достаточно просто сделать. Ведь основные компоненты импортные:двигатель немецкий а электроника американская. Какие проблемы Украине все это заказать и подземном заводе наладить выпуск? И причем сейчас-пока еще не научиись с ними бороться. Хотя думаю что истребитель собьет этот дрон простой очередью их пушки:дрон летает с небольшой скоростью и маломаневренный
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15.10.2022 09:02 Відповісти
помогут з російської -це допоможуть
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14.10.2022 15:35 Відповісти
Какие ЗУР дадут для этих NASAMS?
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14.10.2022 15:23 Відповісти
Когда приедет - то спасибо.

Пока это слова....

Вот интересные отчеты

https://protectukrainenow.org/ua/report

и разбор лендлиза и прочего

https://www.youtube.com/watch?v=fAJ591xZjO4

Соглсно отчета ЗРК в США 1100 шт, 480 на дежурстве (согласно видео), остальные на складах.

Украине пообещали, вроде 6 ЗРК, в течении 1-2 лет, и может в этом месяце 1-2, через полгода войны...

Спасибо конечно.

Маск дал старлинк вначале войны, когда был нужен, а не через 1-2 года,

а теперь оказывается плохой, что просит денег и за республиканцев.
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14.10.2022 15:40 Відповісти
І все це на захист зелених смердючих срак у Київі
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14.10.2022 15:45 Відповісти
Не буде Київа не буде України
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14.10.2022 16:29 Відповісти
Не буде українців навколо Київа - не буде і Київа...Вибач, але тупню ти пишеш!
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14.10.2022 23:25 Відповісти
ці сраки під землею...а прості люди зверху
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14.10.2022 17:17 Відповісти
Писали сьогодні, що IRIS-Т на півдні працює
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14.10.2022 20:07 Відповісти
Защищать в первую очередь нужно ТЕЦ,Теплоэлектростанции. И если в Киеве их 5 штук а в Борисполе одна то логично что Киев в первую очередь. Кииев это не просто столица,тут еще живет самое большое количество граждан Украины-логично что и защищать его гужно прежде всего. А Потом Харьков и Одессу с Николаевым и Львовом. Правда Харьков и Николаев Насамсы не защитят от атак С300 или РСЗО. У ВСУ нет столько ракет к насамсам чтобы тратить их на перехват с300. Пока что нет. Нужно быть реалистами и нужно отодвигать фронт на 100 км от всех крупных городов чтобы рашкинские РСЗО и с300 не могли достать физически
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15.10.2022 09:08 Відповісти
Когда ковид был в разгаре, таже Мрия доставляла лекарства в США и ЕС, не после окончания пандемии, а во время пандемии, и не профилактическими дозами, а промышленными партиями.
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14.10.2022 15:46 Відповісти
Слава нації! ******* расєйській *********!
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14.10.2022 16:37 Відповісти
А ви знаєте, скільки NASAMS коштує?

Залежно від комплектації, від 215 млн до 1.5 млрд USD.

(Але комусь Байден все одно поганий! )
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14.10.2022 19:40 Відповісти
Пресс секретарь
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15.10.2022 02:33 Відповісти
Никто теоретически не знает сколь калибров или с300 осталось. Сколько реально у врага иранских дронов. Видосики и сплошной трек. Квартал 22. Я уверен что с зелеными у власти ничего хорошего не будет. Пардон, это я писал год назад. Всплыло
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15.10.2022 04:11 Відповісти
По калибрам знают(по моему штук до 200) и их невозможно производить много. а вот ракет к С300 у парашки много и она их может производить поскольку все комплектующие внутреннего производства. Уничтожить военные заводы и склады в глубине Рашки-Запад не дает ВСУ оружие для этого. Поэтому с с300 только одно поиожнт:отодвинуть фронт на 100 км чтобы с300 не могли долететь
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15.10.2022 09:11 Відповісти
 
 