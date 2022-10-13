Украина получит от Испании четыре пусковые установки ЗРК HAWK

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Испания предоставит Украине четыре пусковые установки HAWK для укрепления противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Украина добивается хорошего успеха, оттесняя назад захватнические российские силы на востоке и юге. Союзники НАТО поставляют современные системы, в том числе артиллерию, средства противовоздушной обороны и бронированные транспортные средства", - заявил Столтенберг.

"И я приветствую сегодняшнее объявление Испании, что они передадут четыре пусковые установки HAWK для укрепления противовоздушной обороны Украины. Это дополняет то, что другие союзники доставили в течение последних нескольких дней. Я благодарю всех союзников за значительный вклад. Я настойчиво призываю их продолжать это усиливать", - подчеркнул Столтенберг.

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