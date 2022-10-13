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Украина получит от Испании четыре пусковые установки ЗРК HAWK

ппо,hawk

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Испания предоставит Украине четыре пусковые установки HAWK для укрепления противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Украина добивается хорошего успеха, оттесняя назад захватнические российские силы на востоке и юге. Союзники НАТО поставляют современные системы, в том числе артиллерию, средства противовоздушной обороны и бронированные транспортные средства", - заявил Столтенберг.

"И я приветствую сегодняшнее объявление Испании, что они передадут четыре пусковые установки HAWK для укрепления противовоздушной обороны Украины. Это дополняет то, что другие союзники доставили в течение последних нескольких дней. Я благодарю всех союзников за значительный вклад. Я настойчиво призываю их продолжать это усиливать", - подчеркнул Столтенберг.

Читайте также: Союзники работают над созданием интегрированной ракетной системы защиты воздушного пространства Украины, - Милли

Автор: 

Испания (859) ПВО (2713) Столтенберг Йенс (1619)


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Топ комментарии
+23
Всім хто продовжує підтримувати Україну у важкі часи-респект...
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13.10.2022 20:01
+22
Так ПВО и Украине до недавнего времени не особо были нужны.
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13.10.2022 20:05
+18
HAWK від США - що це за ЗРК і чи дійсно він зможе посилити протиповітряну оборону України
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/hawk_vid_ssha_scho_tse_za_zrk_i_chi_dijsno_vin_zmozhe_posiliti_protipovitrjanu_oboronu_ukrajini-9266.html

Попри те, що MIM-23 Hawk був введений в експлуатацію ще у 1960 році за цей час він пройшов чотири основні модернізації, останні з яких, зокрема масова Phase III, пройшли у 90-х роках фактично перед його виводом з експлуатації. Остання розповсюджена модернізація включала цифровізацію комплексу з можливістю одночасного перехоплення декількох цілей та знищення маловисотних цілей.

Завдяки комп'ютеризації MIM-23 Hawk вдалось організувати й подальшу модернізацію цього ЗРК більш відому, як Hawk XXI, яка зараз стоїть на озброєнні Туреччини. Її головна особливість - інтеграція ********* радара AN/MPQ-64 Sentinel, який також використовується у ********* ЗРК NASAMS, а також вже загальна цифровізація усіх систем комплексу.

Водночас вогневі можливості комплексу продовжили спиратись на зенітну ракету MIM-23, яка постійно проходила оновлення та модернізації до середини 90-х років.

Через те, що конфігурації радіолокаційних засобів MIM-23 Hawk, які можуть бути передані, передбачити вкрай складно, то єдиний параметр відносно бойових можливостей Hawk якраз і полягає у цій ракеті. Дальність знищення цілей - до 45-50 км, висотність цілі - до 20 км, швидкість ракети 2,4 Маха. Ракета наводиться на ціль напівактивною головкою самонаведення.

Але якраз у тому, що цих ракет було вироблено понад 40 тисяч і криється найголовніша перевага цього комплексу - їх доволі багато і їх дефіцит в осяжній перспективі, скоріш за все, не загрожує. Водночас очевидним недоліком MIM-23 Hawk є те, що він був знятий з озброєння і переданий на зберігання. А це означає потребу у його розконсервації та відновлення.

Але у будь-якому випадку, якщо мова йде про необхідність перехоплення таких цілей, як крилаті ракети та дрони-камікадзе, а не використання цього ЗРК у якості передового у прифронтовій зоні, то MIM-23 Hawk цілком може справитись з цією задачею.
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13.10.2022 20:15
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HAWK від США - що це за ЗРК і чи дійсно він зможе посилити протиповітряну оборону України
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/hawk_vid_ssha_scho_tse_za_zrk_i_chi_dijsno_vin_zmozhe_posiliti_protipovitrjanu_oboronu_ukrajini-9266.html

Попри те, що MIM-23 Hawk був введений в експлуатацію ще у 1960 році за цей час він пройшов чотири основні модернізації, останні з яких, зокрема масова Phase III, пройшли у 90-х роках фактично перед його виводом з експлуатації. Остання розповсюджена модернізація включала цифровізацію комплексу з можливістю одночасного перехоплення декількох цілей та знищення маловисотних цілей.

Завдяки комп'ютеризації MIM-23 Hawk вдалось організувати й подальшу модернізацію цього ЗРК більш відому, як Hawk XXI, яка зараз стоїть на озброєнні Туреччини. Її головна особливість - інтеграція ********* радара AN/MPQ-64 Sentinel, який також використовується у ********* ЗРК NASAMS, а також вже загальна цифровізація усіх систем комплексу.

Водночас вогневі можливості комплексу продовжили спиратись на зенітну ракету MIM-23, яка постійно проходила оновлення та модернізації до середини 90-х років.

Через те, що конфігурації радіолокаційних засобів MIM-23 Hawk, які можуть бути передані, передбачити вкрай складно, то єдиний параметр відносно бойових можливостей Hawk якраз і полягає у цій ракеті. Дальність знищення цілей - до 45-50 км, висотність цілі - до 20 км, швидкість ракети 2,4 Маха. Ракета наводиться на ціль напівактивною головкою самонаведення.

Але якраз у тому, що цих ракет було вироблено понад 40 тисяч і криється найголовніша перевага цього комплексу - їх доволі багато і їх дефіцит в осяжній перспективі, скоріш за все, не загрожує. Водночас очевидним недоліком MIM-23 Hawk є те, що він був знятий з озброєння і переданий на зберігання. А це означає потребу у його розконсервації та відновлення.

Але у будь-якому випадку, якщо мова йде про необхідність перехоплення таких цілей, як крилаті ракети та дрони-камікадзе, а не використання цього ЗРК у якості передового у прифронтовій зоні, то MIM-23 Hawk цілком може справитись з цією задачею.
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13.10.2022 20:15 Ответить
Щось якось не радісні відгуки, цитую-

Операция «Кавказ»После объявления перемирия между Египтом и Израилем в Египет прибыли советские разведчики https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%93-25 МиГ-25 , часть была с возможностью подвески бомбового вооружения. С осени 1971 года они начали совершать полёты над контролируемой израильтянами территорией. Израильские зенитчики совершали пуски ЗРК «Хок» по самолётам с советскими пилотами, но попасть ни разу не смогли. В свою очередь разведчиками была вскрыта сеть ПВО, включающая позиции 10 батарей «Хок»https://ru.wikipedia.org/wiki/MIM-23_Hawk#cite_note-13 [13] .
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13.10.2022 20:19 Ответить
Вы верите аналоговнетному автору- "Ближневосточный триумф «Летучих лисиц». Андрей Почтарев. Красная звезда. 17 августа 2002" ?
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13.10.2022 20:35 Ответить
По перше, в Україні є комплекси здатні вразити Міг-25/31 навіть на максимальній висоті (С-300, С-125, "Бук"
А по друге, справа в тому, що ця війна вже розвінчала досить багато міфів про кацапське озброєння, а значить, історії про Міг-25, теж можуть виявитися банальним міфом.
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13.10.2022 20:53 Ответить
Скажу що дивлячись на брехливу пропаганду РФ зараз, то думаю що багато чого з совкової пропаганди було просто брехнею.... І чомусь за весь період війни ні один 25/31 не залітав на нашу територію тільки пускали ракети...
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13.10.2022 22:26 Ответить
Все ж краще за білоруський бітум...
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13.10.2022 20:23 Ответить
белгород ещё не эвакуировали??
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13.10.2022 20:35 Ответить
"В Білгородській республіці, "внаслідок необережного поводження з електронагрівними приладами" здетонував черговий склад БК", - повідомляють в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.
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13.10.2022 20:41 Ответить
Иксперды повылазили, да произведен давно, но так же постоянно подвергался модернизации, Испанией в том числе, так что нехрен на него плеваться, конечно не пэтриот, но и не гавно древнее.
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13.10.2022 21:08 Ответить
Вони дають як оріфлейм дає пробнікі.
Ніби для реклами.
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13.10.2022 21:44 Ответить
У нас много других более хороших вариантов? Подарят 4 комплекса, значит, у нас будет на 4 комплекса больше и повысится шанс сбить летающие мотороллеры, которых у кацапов от 300 до 1000.

Если хочется более крутых систем - надо было трясти власть и заставлять закупать, меньше красть и больше тратить на оборону. А теперь, видите ли, ПВО слишком старое. Это - лучше, чем ничего. Сейчас приходится поднимать в воздух истребители, чтобы сбивать иранское говно - наверное, потому что ЗРК не хватает! Будет больше ЗРК - меньше потеряем истребителей, как на днях.

И ведь далеко не все эти неблагодарные - тролли, есть и старожилы.
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13.10.2022 21:52 Ответить
Вам плюс. Трезвый расчет.
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13.10.2022 21:56 Ответить
О господи...тоді вже давайте с-125 ПЕЧОРА.

дуркувать так дуркувать.

якщо серйозно то проти іранських балалайок згодиться все, навіть бумеранги якщо доб'ють.
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13.10.2022 22:18 Ответить
Думаю що проти крилатих ракет вони будуть непоганим рішенням...
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13.10.2022 22:27 Ответить
И "Печора" модернезированная создаст достаточно проблем засРашкинским летунам.
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13.10.2022 22:55 Ответить
язиком дітовбивць не розмовляю.
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13.10.2022 23:25 Ответить
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