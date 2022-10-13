Україна отримає від Іспанії чотири пускові установки ЗРК HAWK

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Іспанія надасть Україні чотири пускові установки HAWK для зміцнення протиповітряної оборони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Україна добивається хорошого успіху, відштовхуючи назад загарбницькі російські сили на сході та півдні. Союзники НАТО постачають сучасні системи, у тому числі артилерію, засоби протиповітряної оборони і броньовані транспортні засоби", - заявив Столтенберг.

"І я вітаю сьогоднішнє оголошення Іспанії, що вони передадуть чотири пускові установки HAWK для зміцнення протиповітряної оборони України. Це доповнює те, що інші союзники доставили впродовж останніх декількох днів. Я дякую усім союзникам за значні внески. Я наполегливо закликаю їх продовжувати це посилювати", - додав генсек НАТО.

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