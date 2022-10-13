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Україна отримає від Іспанії чотири пускові установки ЗРК HAWK

ппо,hawk

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Іспанія надасть Україні чотири пускові установки HAWK для зміцнення протиповітряної оборони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Україна добивається хорошого успіху, відштовхуючи назад загарбницькі російські сили на сході та півдні. Союзники НАТО постачають сучасні системи, у тому числі артилерію, засоби протиповітряної оборони і броньовані транспортні засоби", - заявив Столтенберг.

"І я вітаю сьогоднішнє оголошення Іспанії, що вони передадуть чотири пускові установки HAWK для зміцнення протиповітряної оборони України. Це доповнює те, що інші союзники доставили впродовж останніх декількох днів. Я дякую усім союзникам за значні внески. Я наполегливо закликаю їх продовжувати це посилювати", - додав генсек НАТО.

Також читайте: Союзники працюють над створенням інтегрованої ракетної системи захисту повітряного простору України, - Міллі

Автор: 

Іспанія (899) ППО (3149) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+23
Всім хто продовжує підтримувати Україну у важкі часи-респект...
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13.10.2022 20:01
+22
Так ПВО и Украине до недавнего времени не особо были нужны.
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13.10.2022 20:05
+18
HAWK від США - що це за ЗРК і чи дійсно він зможе посилити протиповітряну оборону України
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/hawk_vid_ssha_scho_tse_za_zrk_i_chi_dijsno_vin_zmozhe_posiliti_protipovitrjanu_oboronu_ukrajini-9266.html

Попри те, що MIM-23 Hawk був введений в експлуатацію ще у 1960 році за цей час він пройшов чотири основні модернізації, останні з яких, зокрема масова Phase III, пройшли у 90-х роках фактично перед його виводом з експлуатації. Остання розповсюджена модернізація включала цифровізацію комплексу з можливістю одночасного перехоплення декількох цілей та знищення маловисотних цілей.

Завдяки комп'ютеризації MIM-23 Hawk вдалось організувати й подальшу модернізацію цього ЗРК більш відому, як Hawk XXI, яка зараз стоїть на озброєнні Туреччини. Її головна особливість - інтеграція ********* радара AN/MPQ-64 Sentinel, який також використовується у ********* ЗРК NASAMS, а також вже загальна цифровізація усіх систем комплексу.

Водночас вогневі можливості комплексу продовжили спиратись на зенітну ракету MIM-23, яка постійно проходила оновлення та модернізації до середини 90-х років.

Через те, що конфігурації радіолокаційних засобів MIM-23 Hawk, які можуть бути передані, передбачити вкрай складно, то єдиний параметр відносно бойових можливостей Hawk якраз і полягає у цій ракеті. Дальність знищення цілей - до 45-50 км, висотність цілі - до 20 км, швидкість ракети 2,4 Маха. Ракета наводиться на ціль напівактивною головкою самонаведення.

Але якраз у тому, що цих ракет було вироблено понад 40 тисяч і криється найголовніша перевага цього комплексу - їх доволі багато і їх дефіцит в осяжній перспективі, скоріш за все, не загрожує. Водночас очевидним недоліком MIM-23 Hawk є те, що він був знятий з озброєння і переданий на зберігання. А це означає потребу у його розконсервації та відновлення.

Але у будь-якому випадку, якщо мова йде про необхідність перехоплення таких цілей, як крилаті ракети та дрони-камікадзе, а не використання цього ЗРК у якості передового у прифронтовій зоні, то MIM-23 Hawk цілком може справитись з цією задачею.
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13.10.2022 20:15
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Сторінка 2 з 2
HAWK від США - що це за ЗРК і чи дійсно він зможе посилити протиповітряну оборону України
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/hawk_vid_ssha_scho_tse_za_zrk_i_chi_dijsno_vin_zmozhe_posiliti_protipovitrjanu_oboronu_ukrajini-9266.html

Попри те, що MIM-23 Hawk був введений в експлуатацію ще у 1960 році за цей час він пройшов чотири основні модернізації, останні з яких, зокрема масова Phase III, пройшли у 90-х роках фактично перед його виводом з експлуатації. Остання розповсюджена модернізація включала цифровізацію комплексу з можливістю одночасного перехоплення декількох цілей та знищення маловисотних цілей.

Завдяки комп'ютеризації MIM-23 Hawk вдалось організувати й подальшу модернізацію цього ЗРК більш відому, як Hawk XXI, яка зараз стоїть на озброєнні Туреччини. Її головна особливість - інтеграція ********* радара AN/MPQ-64 Sentinel, який також використовується у ********* ЗРК NASAMS, а також вже загальна цифровізація усіх систем комплексу.

Водночас вогневі можливості комплексу продовжили спиратись на зенітну ракету MIM-23, яка постійно проходила оновлення та модернізації до середини 90-х років.

Через те, що конфігурації радіолокаційних засобів MIM-23 Hawk, які можуть бути передані, передбачити вкрай складно, то єдиний параметр відносно бойових можливостей Hawk якраз і полягає у цій ракеті. Дальність знищення цілей - до 45-50 км, висотність цілі - до 20 км, швидкість ракети 2,4 Маха. Ракета наводиться на ціль напівактивною головкою самонаведення.

Але якраз у тому, що цих ракет було вироблено понад 40 тисяч і криється найголовніша перевага цього комплексу - їх доволі багато і їх дефіцит в осяжній перспективі, скоріш за все, не загрожує. Водночас очевидним недоліком MIM-23 Hawk є те, що він був знятий з озброєння і переданий на зберігання. А це означає потребу у його розконсервації та відновлення.

Але у будь-якому випадку, якщо мова йде про необхідність перехоплення таких цілей, як крилаті ракети та дрони-камікадзе, а не використання цього ЗРК у якості передового у прифронтовій зоні, то MIM-23 Hawk цілком може справитись з цією задачею.
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13.10.2022 20:15 Відповісти
Щось якось не радісні відгуки, цитую-

Операция «Кавказ»После объявления перемирия между Египтом и Израилем в Египет прибыли советские разведчики https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%93-25 МиГ-25 , часть была с возможностью подвески бомбового вооружения. С осени 1971 года они начали совершать полёты над контролируемой израильтянами территорией. Израильские зенитчики совершали пуски ЗРК «Хок» по самолётам с советскими пилотами, но попасть ни разу не смогли. В свою очередь разведчиками была вскрыта сеть ПВО, включающая позиции 10 батарей «Хок»https://ru.wikipedia.org/wiki/MIM-23_Hawk#cite_note-13 [13] .
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13.10.2022 20:19 Відповісти
Вы верите аналоговнетному автору- "Ближневосточный триумф «Летучих лисиц». Андрей Почтарев. Красная звезда. 17 августа 2002" ?
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13.10.2022 20:35 Відповісти
По перше, в Україні є комплекси здатні вразити Міг-25/31 навіть на максимальній висоті (С-300, С-125, "Бук"
А по друге, справа в тому, що ця війна вже розвінчала досить багато міфів про кацапське озброєння, а значить, історії про Міг-25, теж можуть виявитися банальним міфом.
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13.10.2022 20:53 Відповісти
Скажу що дивлячись на брехливу пропаганду РФ зараз, то думаю що багато чого з совкової пропаганди було просто брехнею.... І чомусь за весь період війни ні один 25/31 не залітав на нашу територію тільки пускали ракети...
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13.10.2022 22:26 Відповісти
Все ж краще за білоруський бітум...
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13.10.2022 20:23 Відповісти
белгород ещё не эвакуировали??
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13.10.2022 20:35 Відповісти
"В Білгородській республіці, "внаслідок необережного поводження з електронагрівними приладами" здетонував черговий склад БК", - повідомляють в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.
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13.10.2022 20:41 Відповісти
Иксперды повылазили, да произведен давно, но так же постоянно подвергался модернизации, Испанией в том числе, так что нехрен на него плеваться, конечно не пэтриот, но и не гавно древнее.
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13.10.2022 21:08 Відповісти
Вони дають як оріфлейм дає пробнікі.
Ніби для реклами.
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13.10.2022 21:44 Відповісти
У нас много других более хороших вариантов? Подарят 4 комплекса, значит, у нас будет на 4 комплекса больше и повысится шанс сбить летающие мотороллеры, которых у кацапов от 300 до 1000.

Если хочется более крутых систем - надо было трясти власть и заставлять закупать, меньше красть и больше тратить на оборону. А теперь, видите ли, ПВО слишком старое. Это - лучше, чем ничего. Сейчас приходится поднимать в воздух истребители, чтобы сбивать иранское говно - наверное, потому что ЗРК не хватает! Будет больше ЗРК - меньше потеряем истребителей, как на днях.

И ведь далеко не все эти неблагодарные - тролли, есть и старожилы.
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13.10.2022 21:52 Відповісти
Вам плюс. Трезвый расчет.
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13.10.2022 21:56 Відповісти
О господи...тоді вже давайте с-125 ПЕЧОРА.

дуркувать так дуркувать.

якщо серйозно то проти іранських балалайок згодиться все, навіть бумеранги якщо доб'ють.
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13.10.2022 22:18 Відповісти
Думаю що проти крилатих ракет вони будуть непоганим рішенням...
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13.10.2022 22:27 Відповісти
И "Печора" модернезированная создаст достаточно проблем засРашкинским летунам.
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13.10.2022 22:55 Відповісти
язиком дітовбивць не розмовляю.
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13.10.2022 23:25 Відповісти
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