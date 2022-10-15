Оккупанты обстреливают Харьков и область, есть жертвы, - ОВА

За прошедшие сутки враг обстреливал Харьков и населенные пункты Харьковского, Изюмского, Купянского и Чугуевского районов.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате обстрелов в Волчанске поврежден частный дом, в Изюме неэксплуатированое здание магазина, также повреждены нежилые и хозяйственные постройки, произошли пожары.

"По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в результате вражеских обстрелов в пограничной громаде Харьковского района погиб 66-летний мирный житель, в Купянском районе 74-летний мужчина госпитализирован с ранением. Пиротехнические подразделения ГСЧС продолжают разминирование территории области. За сутки обезврежено 558 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Однако минная опасность остается очень высокой. В Чугуевском районе 65-летний мужчина получил тяжелые ранения, наехав на автомобиле на вражескую мину. Еще раз призываю всех быть максимально осторожными.

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"На линии столкновения продолжаются боевые действия. Верим в ВСУ и поддерживаем наших воинов до Победы", - отметил глава региона.