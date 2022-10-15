Российские мобилизованные из Саратовской области почти неделю живут в поезде, - росСМИ

Мужчин обещали отправить на "занятия по тактике" в оккупированном Крыму, но закрыли в поезде, двигающемся в сторону фронта. Им не выдали ни оружия, ни касок, ни бронежилетов. Воевать россияне собираются с помощью саперных лопаток.

Об этом пишет российское издание "Важные истории", сообщает Цензор.НЕТ.

Мужчин мобилизовали на войну с Украиной в конце сентября, полторы недели продержали в пионерлагере на так называемом "боевом слаживании". Стреляли они только один раз.

Далее россияне отправили мобилизованных на Херсонщину - без оружия, бронежилетов и касок.

"Выдали одежду, обувь, противогаз, саперные лопатки. Вот, в общем-то, и все. Еще что-то мы сами покупали, за свои деньги: спальники там, пенки, зимние берцы. У нас нет ни средств защиты, ни оружия. У нас, вон, командиры ходят по поезду, собирают с нас деньги на дизель-генераторы и лопаты. Кто сколько может скинуться, столько и даем, нам же без них потом хуже будет", - рассказал журналистам мобилизованный Алексей.

Губернатор Саратовской области Бусургин утверждал, что мужчин направят в оккупированный Крым "для дальнейшего боевого согласования". Но вагоны с мобилизованными остановили в Красноперекопске. Один поезд по-прежнему стоит там, однако другой, по словам находящихся в нем мобилизованных, в пятницу утром снова двинулся и уехал в Украину, в сторону линии фронта.

Смотрите также: Бойцы Росгвардии ворвались в московское общежитие и забрали на войну питерских строителей, возводивших в столице трассу. ВИДЕО

В пятницу туда же прошел и третий эшелон, отправившийся из Саратова на два дня позже других, 12 октября, - единственный, в котором у солдат есть оружие и средства защиты.

"Оружие, говорят, отдельно от них едет. А вот по поводу броников нам сразу сказали: "Не ждите". И я не думаю, что они так быстро нашлись. Хорошо хоть каска у него есть, родственник-военный ему отдал", – рассказала Виктория, муж которой находится в одном из поездов.