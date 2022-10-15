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Российские мобилизованные из Саратовской области почти неделю живут в поезде, - росСМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ржд

Мужчин обещали отправить на "занятия по тактике" в оккупированном Крыму, но закрыли в поезде, двигающемся в сторону фронта. Им не выдали ни оружия, ни касок, ни бронежилетов. Воевать россияне собираются с помощью саперных лопаток.

Об этом пишет российское издание "Важные истории", сообщает Цензор.НЕТ.

Мужчин мобилизовали на войну с Украиной в конце сентября, полторы недели продержали в пионерлагере на так называемом "боевом слаживании". Стреляли они только один раз.

Далее россияне отправили мобилизованных на Херсонщину - без оружия, бронежилетов и касок.

"Выдали одежду, обувь, противогаз, саперные лопатки. Вот, в общем-то, и все. Еще что-то мы сами покупали, за свои деньги: спальники там, пенки, зимние берцы. У нас нет ни средств защиты, ни оружия. У нас, вон, командиры ходят по поезду, собирают с нас деньги на дизель-генераторы и лопаты. Кто сколько может скинуться, столько и даем, нам же без них потом хуже будет", - рассказал журналистам мобилизованный Алексей.

Губернатор Саратовской области Бусургин утверждал, что мужчин направят в оккупированный Крым "для дальнейшего боевого согласования". Но вагоны с мобилизованными остановили в Красноперекопске. Один поезд по-прежнему стоит там, однако другой, по словам находящихся в нем мобилизованных, в пятницу утром снова двинулся и уехал в Украину, в сторону линии фронта.

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В пятницу туда же прошел и третий эшелон, отправившийся из Саратова на два дня позже других, 12 октября, - единственный, в котором у солдат есть оружие и средства защиты.

"Оружие, говорят, отдельно от них едет. А вот по поводу броников нам сразу сказали: "Не ждите". И я не думаю, что они так быстро нашлись. Хорошо хоть каска у него есть, родственник-военный ему отдал", – рассказала Виктория, муж которой находится в одном из поездов.
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Топ комментарии
+31
нехай самі зразу перейдуть у вагон рефрежиратор
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15.10.2022 10:49
+26
Значить треба ЗСУ пульнути по тому потягу
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15.10.2022 10:46
+21
Вместо того,чтобы кремль развалить за два дня и повесить всех его чокнутых обитателей на площади, они подыхать едут. Скот. Хуже скота. Какое-то бесконечно дегенеративное племя у@бков.🤦
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15.10.2022 10:53
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Правила форума Совет форумчан
Значить треба ЗСУ пульнути по тому потягу
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15.10.2022 10:46 Ответить
нехай самі зразу перейдуть у вагон рефрежиратор
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15.10.2022 10:49 Ответить
і пакети не забудуть
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15.10.2022 10:58 Ответить
Як гуманітарна допомога, бо їм все одно хана.
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15.10.2022 10:51 Ответить
Для чого ім саперні лопатки в потязі .
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15.10.2022 10:48 Ответить
Черенком один одного задовільняють. Провідниць на всіх не вистачить)
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15.10.2022 10:54 Ответить
У них там "голубые вагоны", стандартні вагони російської залізниці.
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15.10.2022 12:18 Ответить
А могут же пафтарить, ***
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15.10.2022 13:10 Ответить
Спочатку вони просидять тиждень у потязі, а потім цей потяг накриють, наприклад, Хаймарсами, чмобіки не встигнуть навіть вийти
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15.10.2022 10:49 Ответить
ви приїхали *****, кінцева.
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15.10.2022 10:49 Ответить
Наш паровоз мы пустим в ход,
Такой, какой нам нужно.
И пусть создастся только фронт-
Пойдем врагов бить дружно.
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15.10.2022 10:49 Ответить
Іх лапатний бранєпоєзд стаіт на запаснам путі...
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15.10.2022 10:52 Ответить
русня почала издаватись під Херсоном ВІДОСІК
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15.10.2022 10:52 Ответить
Вместо того,чтобы кремль развалить за два дня и повесить всех его чокнутых обитателей на площади, они подыхать едут. Скот. Хуже скота. Какое-то бесконечно дегенеративное племя у@бков.🤦
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15.10.2022 10:53 Ответить
Не краіна -- Клондаик -- від золота до алмазів -- розуму нема .
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15.10.2022 11:00 Ответить
Подозреваю, большинство из них свято уверены, что едут мочить злых нацистов.
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15.10.2022 11:06 Ответить
Вік інтернета -- все вони знають .
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15.10.2022 13:06 Ответить
Це не заважає їм бути тупими рашистами.
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15.10.2022 13:14 Ответить
Це іхніи вибір .
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15.10.2022 13:17 Ответить
Цілком згоден.
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16.10.2022 00:52 Ответить
Та шо він там казки розповідає. Бухають по-чорному. За свої. Снарягу якусь на самогон міняють. Відпочивають
То ми не знаємо радянської армії
Та нехай там і сидять
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15.10.2022 10:53 Ответить
Броники? Какие броники?
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15.10.2022 10:54 Ответить
Шо заслужили, то и получили. Бараны. И здохнут как бараны
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15.10.2022 10:55 Ответить
ну в поезде еще не самое поганое...в черноземе будет комфортнее...
рабы будут терпеть...
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15.10.2022 10:59 Ответить
База росгвардии под Белгородом теперь выглядит так. Но росгвардейцев уже не видно, наверное выгорели на работе.
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15.10.2022 11:05 Ответить
Не треба скиглити! Треба зняти відосік з геолокацією і викласти в інтернет. І швидше!
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15.10.2022 11:07 Ответить
Ну а шо, це їх звична обітель - смрад, багнюка, перегар....
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15.10.2022 11:08 Ответить
скиглять, стогнуть, жалісно виють, але все одно покірно їдуть дохнути.
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15.10.2022 11:17 Ответить
Да і хер з ними як ці суки живуть. Хотілось би почути, щоб цих ********* наші воїни там і похоронили.
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15.10.2022 11:19 Ответить
То й болт на них,хай хоч і під вагонами живуть
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15.10.2022 11:19 Ответить
это кстати не первая история, когда мобикам до последнего не дают оружия и патроны... боятся )
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15.10.2022 11:24 Ответить
Правильно бояться . . Мобілізайці це не добровольці , їх гонять на війну примусово . А невідомо що в голові у людини , яку змушують щось робити проти власної волі ! Чи не оберне вона зброю проти того хто на неї тисне .
В історії русні же був прецедент , коли у першу світову війну , мобіки розвернули зброю проти того , хто їх і мобілізував на війну ..
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15.10.2022 11:53 Ответить
Пока катаются в поезде, живы. Пусть еще порадуются!
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15.10.2022 11:24 Ответить
Можем повторить,палки и кирпичи и в атаку на Хаймерсы.
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15.10.2022 11:28 Ответить
Здохните в этом вагоне, вонючие кацапские рабы!!
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15.10.2022 11:28 Ответить
Пусть пока в поезде потренируются:
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15.10.2022 11:34 Ответить
"Російські мобілізовані із Саратовської області майже тиждень живуть у потягу". Неправильний заголовок. Правильний такий:
"Російські мобілізовані із Саратовської області майже тиждень продовжують своє марне існування у потягу".
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15.10.2022 11:36 Ответить
Я уявляю картину: стоїть поїзд на колії (добре, якщо відігнали на якусь запасну колію, а не поставили коло вокзалу) Ешелон пасажирських вагонів - десь штук 15 У вагоні розміщується 56 осіб + 2 лежаки провідників Тобто в ешелоні - трохи менше тисячі рил В "теплушці" - вантажному вагоні з нарами, розміщується в два рази більше Їх з вагонів не випускають - щоб не розповзлися по місту і не натворили біди Тиждень вони сцять і серуть під вагони Крім того - поїзд штурмують місцеві "бутлегери" з домашнім вином і виноградною самогонкою "Картина маслом"!
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15.10.2022 12:04 Ответить
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15.10.2022 11:43 Ответить
Дайте їм хлорки, нехай зразу притрушуються, бо опариші вже зголодніли.
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15.10.2022 12:15 Ответить
Наш паровоз, вперед лети

В Коммуне остановка

Другого нет у нас пути

В руках у нас винтовка.
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15.10.2022 12:22 Ответить
потяг, вагони... це люкс номера в порівнянні з окопним життям. новина не вражає.
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15.10.2022 12:34 Ответить
А ж сльоза прошибає !
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15.10.2022 12:51 Ответить
Когда состав двинется, проводница откроет туалет.
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15.10.2022 13:39 Ответить
Все москалики приїхали! Станция петушки!!!
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15.10.2022 15:16 Ответить
 
 