Російські мобілізовані із Саратовської області майже тиждень живуть у потягу, - росЗМІ

Чоловіків обіцяли відправити на "заняття з тактики" в окупованому Криму, але натомість закрили в потягу, що рухається в бік фронту. Їм не видали ані зброї, ані касок, ані бронежилетів. Воювати росіяни збираються за допомогою саперних лопаток.

Про це пише російське видання "Важные истории", повідомляє Цензор.НЕТ.

Чоловіків мобілізували на війну з Україною наприкінці вересня, півтора тижні протримали в піонертаборі на так званому "бойовому злагодженні". Стріляли вони лише один раз.

Далі росіяни відправили мобілізованих на Херсонщину - без зброї, бронежилетів та касок.

"Выдали одежду, обувь, противогаз, саперные лопатки. Вот, в общем-то, и все. Еще что-то мы сами покупали, за свои деньги: спальники там, пенки, зимние берцы. У нас нет ни средств защиты, ни оружия. У нас, вон, командиры ходят по поезду, собирают с нас деньги на дизель-генераторы и лопаты. Кто сколько может скинуться, столько и даем, нам же без них потом хуже будет", - розповів журналістам мобілізований Олексій.

Губернатор Саратовської області Бусургін твердив, що чоловіків направлять до окупованого Криму "для подальшого бойового злагодження". Але вагони з мобілізованими зупинили в Красноперекопську. Один потяг, як і раніше, стоїть там, проте інший, за словами мобілізованих, які перебувають у ньому, у п'ятницю вранці знову рушив і поїхав в Україну, у бік лінії фронту.

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У п'ятницю туди ж пройшов і третій ешелон, що вирушив із Саратова на два дні пізніше від інших, 12 жовтня, - єдиний, у якому в солдатів є зброя і засоби захисту.

"Оружие, говорят, отдельно от них едет. А вот по поводу броников нам сразу сказали: "Не ждите". И я не думаю, что они так быстро нашлись. Хорошо хоть каска у него своя есть, родственник-военный ему отдал", - розповіла Вікторія, чоловік якої перебуває в одному з поїздів.