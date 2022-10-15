УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15297 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Мобілізація в РФ
8 993 45
залізниця (657) росія (47327) мобілізація (1503)

Російські мобілізовані із Саратовської області майже тиждень живуть у потягу, - росЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ржд

Чоловіків обіцяли відправити на "заняття з тактики" в окупованому Криму, але натомість закрили в потягу, що рухається в бік фронту. Їм не видали ані зброї, ані касок, ані бронежилетів. Воювати росіяни збираються за допомогою саперних лопаток.

Про це пише російське видання "Важные истории", повідомляє Цензор.НЕТ.

Чоловіків мобілізували на війну з Україною наприкінці вересня, півтора тижні протримали в піонертаборі на так званому "бойовому злагодженні". Стріляли вони лише один раз.

Далі росіяни відправили мобілізованих на Херсонщину - без зброї, бронежилетів та касок.

"Выдали одежду, обувь, противогаз, саперные лопатки. Вот, в общем-то, и все. Еще что-то мы сами покупали, за свои деньги: спальники там, пенки, зимние берцы. У нас нет ни средств защиты, ни оружия. У нас, вон, командиры ходят по поезду, собирают с нас деньги на дизель-генераторы и лопаты. Кто сколько может скинуться, столько и даем, нам же без них потом хуже будет", - розповів журналістам мобілізований Олексій.

Губернатор Саратовської області Бусургін твердив, що чоловіків направлять до окупованого Криму "для подальшого бойового злагодження". Але вагони з мобілізованими зупинили в Красноперекопську. Один потяг, як і раніше, стоїть там, проте інший, за словами мобілізованих, які перебувають у ньому, у п'ятницю вранці знову рушив і поїхав в Україну, у бік лінії фронту.

Дивіться: Бійці Росгвардії увірвалися в московський гуртожиток та забрали на війну пітерських будівельників, що зводили в столиці трасу. ВIДЕО

У п'ятницю туди ж пройшов і третій ешелон, що вирушив із Саратова на два дні пізніше від інших, 12 жовтня, - єдиний, у якому в солдатів є зброя і засоби захисту.

"Оружие, говорят, отдельно от них едет. А вот по поводу броников нам сразу сказали: "Не ждите". И я не думаю, что они так быстро нашлись. Хорошо хоть каска у него своя есть, родственник-военный ему отдал", - розповіла Вікторія, чоловік якої перебуває в одному з поїздів.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+31
нехай самі зразу перейдуть у вагон рефрежиратор
показати весь коментар
15.10.2022 10:49
+26
Значить треба ЗСУ пульнути по тому потягу
показати весь коментар
15.10.2022 10:46
+21
Вместо того,чтобы кремль развалить за два дня и повесить всех его чокнутых обитателей на площади, они подыхать едут. Скот. Хуже скота. Какое-то бесконечно дегенеративное племя у@бков.🤦
показати весь коментар
15.10.2022 10:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Значить треба ЗСУ пульнути по тому потягу
показати весь коментар
15.10.2022 10:46 Відповісти
нехай самі зразу перейдуть у вагон рефрежиратор
показати весь коментар
15.10.2022 10:49 Відповісти
і пакети не забудуть
показати весь коментар
15.10.2022 10:58 Відповісти
Як гуманітарна допомога, бо їм все одно хана.
показати весь коментар
15.10.2022 10:51 Відповісти
Для чого ім саперні лопатки в потязі .
показати весь коментар
15.10.2022 10:48 Відповісти
Черенком один одного задовільняють. Провідниць на всіх не вистачить)
показати весь коментар
15.10.2022 10:54 Відповісти
У них там "голубые вагоны", стандартні вагони російської залізниці.
показати весь коментар
15.10.2022 12:18 Відповісти
А могут же пафтарить, ***
показати весь коментар
15.10.2022 13:10 Відповісти
Спочатку вони просидять тиждень у потязі, а потім цей потяг накриють, наприклад, Хаймарсами, чмобіки не встигнуть навіть вийти
показати весь коментар
15.10.2022 10:49 Відповісти
ви приїхали *****, кінцева.
показати весь коментар
15.10.2022 10:49 Відповісти
Наш паровоз мы пустим в ход,
Такой, какой нам нужно.
И пусть создастся только фронт-
Пойдем врагов бить дружно.
показати весь коментар
15.10.2022 10:49 Відповісти
Іх лапатний бранєпоєзд стаіт на запаснам путі...
показати весь коментар
15.10.2022 10:52 Відповісти
русня почала издаватись під Херсоном ВІДОСІК
показати весь коментар
15.10.2022 10:52 Відповісти
Вместо того,чтобы кремль развалить за два дня и повесить всех его чокнутых обитателей на площади, они подыхать едут. Скот. Хуже скота. Какое-то бесконечно дегенеративное племя у@бков.🤦
показати весь коментар
15.10.2022 10:53 Відповісти
Не краіна -- Клондаик -- від золота до алмазів -- розуму нема .
показати весь коментар
15.10.2022 11:00 Відповісти
Подозреваю, большинство из них свято уверены, что едут мочить злых нацистов.
показати весь коментар
15.10.2022 11:06 Відповісти
Вік інтернета -- все вони знають .
показати весь коментар
15.10.2022 13:06 Відповісти
Це не заважає їм бути тупими рашистами.
показати весь коментар
15.10.2022 13:14 Відповісти
Це іхніи вибір .
показати весь коментар
15.10.2022 13:17 Відповісти
Цілком згоден.
показати весь коментар
16.10.2022 00:52 Відповісти
Та шо він там казки розповідає. Бухають по-чорному. За свої. Снарягу якусь на самогон міняють. Відпочивають
То ми не знаємо радянської армії
Та нехай там і сидять
показати весь коментар
15.10.2022 10:53 Відповісти
Броники? Какие броники?
показати весь коментар
15.10.2022 10:54 Відповісти
Шо заслужили, то и получили. Бараны. И здохнут как бараны
показати весь коментар
15.10.2022 10:55 Відповісти
ну в поезде еще не самое поганое...в черноземе будет комфортнее...
рабы будут терпеть...
показати весь коментар
15.10.2022 10:59 Відповісти
База росгвардии под Белгородом теперь выглядит так. Но росгвардейцев уже не видно, наверное выгорели на работе.
показати весь коментар
15.10.2022 11:05 Відповісти
Не треба скиглити! Треба зняти відосік з геолокацією і викласти в інтернет. І швидше!
показати весь коментар
15.10.2022 11:07 Відповісти
Ну а шо, це їх звична обітель - смрад, багнюка, перегар....
показати весь коментар
15.10.2022 11:08 Відповісти
скиглять, стогнуть, жалісно виють, але все одно покірно їдуть дохнути.
показати весь коментар
15.10.2022 11:17 Відповісти
Да і хер з ними як ці суки живуть. Хотілось би почути, щоб цих ********* наші воїни там і похоронили.
показати весь коментар
15.10.2022 11:19 Відповісти
То й болт на них,хай хоч і під вагонами живуть
показати весь коментар
15.10.2022 11:19 Відповісти
это кстати не первая история, когда мобикам до последнего не дают оружия и патроны... боятся )
показати весь коментар
15.10.2022 11:24 Відповісти
Правильно бояться . . Мобілізайці це не добровольці , їх гонять на війну примусово . А невідомо що в голові у людини , яку змушують щось робити проти власної волі ! Чи не оберне вона зброю проти того хто на неї тисне .
В історії русні же був прецедент , коли у першу світову війну , мобіки розвернули зброю проти того , хто їх і мобілізував на війну ..
показати весь коментар
15.10.2022 11:53 Відповісти
Пока катаются в поезде, живы. Пусть еще порадуются!
показати весь коментар
15.10.2022 11:24 Відповісти
Можем повторить,палки и кирпичи и в атаку на Хаймерсы.
показати весь коментар
15.10.2022 11:28 Відповісти
Здохните в этом вагоне, вонючие кацапские рабы!!
показати весь коментар
15.10.2022 11:28 Відповісти
Пусть пока в поезде потренируются:
показати весь коментар
15.10.2022 11:34 Відповісти
"Російські мобілізовані із Саратовської області майже тиждень живуть у потягу". Неправильний заголовок. Правильний такий:
"Російські мобілізовані із Саратовської області майже тиждень продовжують своє марне існування у потягу".
показати весь коментар
15.10.2022 11:36 Відповісти
Я уявляю картину: стоїть поїзд на колії (добре, якщо відігнали на якусь запасну колію, а не поставили коло вокзалу) Ешелон пасажирських вагонів - десь штук 15 У вагоні розміщується 56 осіб + 2 лежаки провідників Тобто в ешелоні - трохи менше тисячі рил В "теплушці" - вантажному вагоні з нарами, розміщується в два рази більше Їх з вагонів не випускають - щоб не розповзлися по місту і не натворили біди Тиждень вони сцять і серуть під вагони Крім того - поїзд штурмують місцеві "бутлегери" з домашнім вином і виноградною самогонкою "Картина маслом"!
показати весь коментар
15.10.2022 12:04 Відповісти
показати весь коментар
15.10.2022 11:43 Відповісти
Дайте їм хлорки, нехай зразу притрушуються, бо опариші вже зголодніли.
показати весь коментар
15.10.2022 12:15 Відповісти
Наш паровоз, вперед лети

В Коммуне остановка

Другого нет у нас пути

В руках у нас винтовка.
показати весь коментар
15.10.2022 12:22 Відповісти
потяг, вагони... це люкс номера в порівнянні з окопним життям. новина не вражає.
показати весь коментар
15.10.2022 12:34 Відповісти
А ж сльоза прошибає !
показати весь коментар
15.10.2022 12:51 Відповісти
Когда состав двинется, проводница откроет туалет.
показати весь коментар
15.10.2022 13:39 Відповісти
Все москалики приїхали! Станция петушки!!!
показати весь коментар
15.10.2022 15:16 Відповісти
 
 