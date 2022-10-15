Польша закупит в Южной Корее около 300 РСЗО K239 Chunmoo
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Варшава завершила переговоры с Сеулом о приобретении у Южной Кореи около 300 реактивных систем залпового огня K239 Chunmoo. Они должны поступить в дополнение к американским РСЗО HIMARS.
Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Defense news.
Ожидается, что соответствующий контракт будет подписан во время его визита в Сеул на следующей неделе.
Ранее Варшава озвучивала планы приобрести у США 500 установок РСЗО HIMARS, однако в нынешних условиях очевидно, что невозможно своевременно получить такое количество техники, поэтому вынуждена дополнительно закупать и РСЗО K239 Chunmoo. Ожидается, что первые южнокорейские РСЗО поступят в Польшу в 2023 году.
"Помимо этих установок мы также приобретем очень значительное количество ракет, как высокоточных с дальностью полета до 70 километров, так и тактических с дальностью действия примерно 300 километров", - цитирует издание заявление главы польского Минобороны. Стоимость будущего контракта не разглашается.
РСЗО K239 Chunmoo является, по сути, южнокорейским аналогом американских HIMARS, отмечает DW. По данным польского специализированного издания Defense24, одним из условий соглашения является трансфер технологий для частичной локализации производства этих систем на польских мощностях.
В последнее время Польша объявила ряд соглашений с Южной Кореей на закупку значительных партий вооружений южнокорейских компаний, в частности САУ K9 Thunder, танков K2 Black Panther и самолетов FA-50. Некоторые из соглашений предусматривают возможность локализации производства южнокорейских вооружений на польских предприятиях. Совокупная стоимость этих сделок составляет миллиарды долларов.
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Я і щоб голосував за Гундоса - то це потрібно геть себе неповажати .
Просто фраза ваша - потихеньку нас сплавлять, сильно віддає халявою. А Зелені халяву *******. От мені й здалося, що пан із когорти фанатів Зе.
Дякую Польська за все.....
Запад даёт нам деньги, зачем тратить их на покупку аналога хаймарса у Ю. Кореи, когда нам американцы сейчас дают хаймарсы даром?
Объяснимо, что Запад направляет свои деньги в свой ВПК, а нам не важно, из американских систем стрелять или из южнокорейских.
И предполагаю всё-таки, что Ю. Корея отказалась нам продавать что-либо серьёзное.
https://protectukrainenow.org/ua/report
Както странно, дать 4 HIMARS через 3-4 месяца после войны, когда запас 1400
В тоже время, не имея войны, но помня 1939 год, Польша закупает не штучно, а сотни систем.
СССР готовился воевать с НАТО. Вместо СССР теперь россия, большая часть оружия досталась россии.
Получается, чтобы сдерживать все это - надо сотни систем этих систем, не считая ЗРК, самолетов, танков и т.п.
Но война сейчас в Украине, и это Украина сдерживает, все то, что готовилось против НАТО.
Но Украину бросили, как Польшу в 1939 - озаботились что через 3 дня все, пообещали 5000 касок, закрыли посольства и уехали.
Но чтото пошло не так.
В июне решили дать 4 HIMARS
В октябре пообещали 2 NASAMS может до конца года, и еще 4-6 через год, другой
Сейчас уже вроде около 50 систем HIMARS от разных стран, но это после 7 месяцев войны.
Без танков, самолетов, вертолетов и прочего.
Может это "чудо-оружие" и достаточно 4 HIMARS, 2 NASAMS против "второй" армии мира, которая готовилась воевать с НАТО
тогда зачем иметь запасы в 1400 систем HIMARS, 1100 ЗРК и так далее
или закупать сотнями эти системы
В общем Польша- молодец, лучше иметь свое, чем ждать помощи,
которой может и не быть, или быть в "ничтожных" дозах...
2) Мы не в НАТО, потому НАТО нам ничего не обязано. Финляндию и Швецию взяли в НАТО, потому что они единомышленники Запада, а в Украине ещё не так давно большинство считало другом рашку, а НАТО - проклятыми пендосами. После этого НАТО ещё и что-то "обязано", бл...
3) В НАТО не могут знать наверняка, путлер - наглый гопник или маньяк, готовый первым применить ядерное оружие против НАТО за передачу ATACMS и истребителей Украине, но он грозился нанести такие удары.
Одно дело - рисковать ради страны-члена НАТО, другое - ради Украины, которая см. предыдущие два пункта. Никому из западных политиков не хочется, чтобы их народ у них спросил: "Шизанутый путлер ударил по нам ядерным оружием после передачи Украине ATACMS, вы что, допустили ядерную войну ради страны, которая не в НАТО и ещё не так давно взасос дружила с россией? Вы совсем идиоты?".
4) Самим можно и нужно было производить! У нас нет производства истребителей, но у нас до 24.02.2022 было ракетостроение, танкостроение, разработали Вільха-М дальностью более 100 км, разработали Грім-2 дальностью то ли 280 км, то ли 500, могли бы разработать и производить эти вундервафли и для себя. Дать ссылки, что наш ВПК переходил на неполную неделю из-за отсутствия заказов от Зеленского?
5) Дать цитаты республиканца Трампа? Про то, что на Украину слишком много тратят, что надо было отдать Крым и демонстрировать уважение к *****, закрыв Украине дорогу в НАТО. И у республиканцев так не только Трамп думает. Потому, критикуя Байдена и демократов, надо всегда помнить, что проигрыш Байдена на выборах - проигрыш Украины в войне.
6) рашка до последнего скрывала характер войны, потому Западу пришлось увидеть Бучу, чтобы понять, что тут нет места сантиментам и вместо курса исключительно на переговоры нужно более решительно отвечать на поле боя.
Т.к. надо меньше тратиться на оборону, перехват, поддержку техники, людей и т.п.
2 и 3. НАТО также врядли будет помогать, меньшим странам
Если предположить нападение на одну из балтийских стран.
Страны по территории маленькие, захватить города проще, как потом выбивать из городов войска?
Или уничтожать вместе с гражданскими, или вывозить всех гражданских.
А если далее ультиматумы, будете выбивать, применим ЯО
Что делать в таком случае?
4. 100%
5. Сложно сказать
Но по фактам
Буш, республиканцы, под конец срока, российско-грузинская война.
Закончилась быстро, может потому что корабли 6го флота США прибыли в Грузию?
Обама, демократы, Крым - отдайте без выстрелов.
Трамп, республиканцы, тлеющий конфликт ЛДНР без изменений
Демократы, предупреждаем Украине осталось жить 3 дня, немного оружия для "партизан", закрытие посольства
Может при республиканцах будет хуже, но мы этого не знаем.
6. При современных спутниках, разведка не могла не знать про характер войны.
А когда все вскрылось, до уровня масс-медиа, конечно все изменилось
дали 4 HIMARS в июне, дадут 2 NASAMS до конца года
Спасибо, конечно, что хоть это дают
Но ведь это не тот уровень поставок.
Как говорят, закон о лендлизе, начнут использовать, когда республиканцы победят. Закон еще действует до 1 октября 2023 года
А пока по 2-3 системы в месяц
2 и 3) Если нравится думать, что НАТО не поможет даже своим членам - тем более, с какого перепугу они что-то обязаны Украине?
И пока в США при власти не Трамп - НАТО будет чтить пятую статью.
5) Республиканская патрия против Байдена выставила Трампа. Что бы было с Украиной, переизберись Трамп на второй срок? Тот Трамп, который призвал к уважению к плешивому террористу и сказал, что для избежания войны Украина могла отдать Крым.
6) Спутники умеют просвечивать здания и подвалы, в которых и зверствовали рашисты? Надо же, до чего техника дошла!
Не тот уровень поставок, если речь про поставки стране-члену НАТО. А Украина - не в НАТО, потому что большинство времени заигрывала с россией и держалась в стороне от Запада.
Будут больше поставлять при республиканцах, когда республиканец Трамп призывает уважать ***** и отдать Крым? Охотно верю
2+3. Както страны Балтики не очень верят.
Пишут, что процедура занимает 180 дней на консультации по 5й статье
В США выделяют 100млрд, на завод по производству чипов.
Да это правильно, ближе, рабочие места и т.п.
Заодно, диверсификация рисков, и если что - можно слить Тайвань
Обама, 2010 крушение президентского польского самолета и MH17
2022 демократы, разрешили достроить СП-2. СП-2 взорван, и может даже на территории НАТО.
Эти инциденты 5я статья или нет?
Может республиканцы, меньше или даже не будет поддерживать,
но похоже их все таки уважали и боялись.
5. Как ни крути, Крым отдали без сопротивления, по просьбе Обамы (демократов)
6. Ну да ничего не знали
Самый крупный военный конфликт после второй мировой, и никто ничего не отслеживает.
Правильно ли понимать, что поддержка Украины от народа США есть, это вылилось в двухпартийную поддержку через принятие Конгрессом закона о лендлизе.
Теперь дело, за исполнительной властью, т.е. за правительством.
Что мешает, правительству исполнять волю американского народа?
То, что Украина не в НАТО?
Тогда зачем было подписывать закон, если это мешает.
Конгресс принял закон о лендлизе, президент подписал, закон действует.
Но через 2 недели, будем просить транш от Конгресса (часть из которого пойдет на помощь Украине, а часть 2 млрд. "сгорит", т.к. не успели подписать до 1 октября), а не исполнять закон о лендлизе.
В общем спасибо, и за это...
Но лучше иметь свое, как делает сейчас Польша
2+3) Очень верят, иначе бы не помогали так Украине и не высказывались так про *****.
Обама был слабаком. А в Германии была Меркель, продавливавшая интересы *****. Но Обамы мало, чтобы клеймить всю партию, потому что демократ Байден нам сейчас помогает. Когда республиканцы откажутся от Трампа и всех с идеологией "моя хата с краю, а вы за океаном сами разбирайтесь", я перестану критиковать их как партию. А пока республиканцы - те, кто выставил Трампа кандидатом в президенты, а Трамп - тот, кто призывает продать Украину путлеру.
Что значит "разрешили достроить СП-2"? США - флагман только в военных вопросах, а в экономических Европа делает, как считает нужным. Если будет доказано, что его взорвали по заказу российских властей - тогда можно будет поговорить.
6) Зверства происходили не прямо на улицах, а здания и подвалы не просвечиваются спутниками - раз.
А два - спутников на орбите не столько, чтобы покрывать все границы НАТО и при этом успевать снимать улицы Бучи с большой детализацией.
Повторю - ленд-лиз это упрощённая схема передачи взаймы/в аренду, он сам по себе не означает безлимитную передачу всего подряд. Номенклатура определяется в каждом случае. Не дают более серьёзное оружие, потому что не хотят на своих гражданах проверять, ударит ли по ним путлер ядерным оружием за такую передачу, тем более, ради страны, не входящей в НАТО.
С НАТО както не понятно, то двери открыты, то куча условий.
Щвецию и Финдляниди взяли без ПДЧ, по ускоренной процедуре, которой как бы нет.
Хотя до сих пор Венгрия и Турция не подписали.
Чем дальше, тем сложнее будет когото брать в НАТО, если требуется, что бы все были ЗА.
2+3) Страны Балтии понимают, если Украина проиграет, то следующие они на очереди - поэтому и не только поэтому помогают, как могут.
Не верят - имелось ввиду, что НАТО 100% будет их защищать, если вопрос станет очень остро.
СП2 из википедии
В декабре 2019 года строительство подводного участка трубопровода при готовности в 93,5 % было приостановлено в связи с санкциями США и в течение 2020 года было фактически парализовано. Готовых собственных трубоукладочных судов у «Газпрома» не было. В течение 2020 года «Газпром» дооборудовал судно «Академик Черский», но прокладку не возобновил: администрация Дональда Трампа демонстрировала готовность вводить всё новые и новые санкции - вплоть до мер против европейских покупателей газа[14].
После смены власти в США ситуация улучшилась. 24 января 2021 года работы по строительству в датских водах были возобновлены
Если взорвала россия, то лучше промолчать - иначе прийдется наказывать, так как "серъезную озабоченность" не поймут избиратели, но кто на это решится?
А если не россия, тогда тоже лучше молчать - в общем лучше молчать.
6) Лендлиз сильно распиарили, что в США, что в Украине - а по факту пока 0.
Понятно, что боятся и не хотят рисковать, и поэтому понятно почему боятся маленькие страны, которые в НАТО, т.к. угрозы зашли слишком далеко, чтобы надеятся на НАТО.
НАТО - не благотворительная организация и всё равно имеет проблемы, потому что в случае войны есть только американская и британская армии, остальные всё время занимались чем угодно, только не развитием своих армий.
Принять Украину - добавить в НАТО три тысячи километров границы с враждебными россией и Беларусью, а взамен получить хоть и мотивированную и талантливую армию, но без собственного вооружения и даже без самого элементарного снаряжения, а это значит, что или НАТО придётся продолжить тратиться на эту прекрасную армию, или в скором времени эта армия снова станет рыбаком без удочки, потому что украинская власть - сборище воров.
Для Украины лучше, чтобы вооружения дарили, как сейчас, а не "давали поносить" по ленд-лизу. Чтобы получить больше, надо было стремиться в НАТО не последние 8 лет, а гораздо раньше, но даже при этом Украина получает такую помощь, которая позволила взять инициативу в свои руки против страны, которая и сейчас гребёт нефтегазодоллары экскаваторами. Передача истребителей или более дальнобойных ракет - риск, что ***** ударит по НАТО, риск ядерной войны ради страны, которой до 2014 было плевать на НАТО. Такой риск НАТО готово нести только в случае ядерного удара по Украине - чем не "гарантия" за ядерное разоружение Украины? Для большего, повторю, надо было вступать в НАТО, а не заигрывать с восточной вражиной.
По такой логике, приняв Финлядию - также увеличивает границу НАТО с враждебной россией, на 1200 км.
Большинство стран которые присоединились к НАТО после 1991 года, также присоединили без армии и вооружения. Сейчас обменивают оружие времен СССР на НАТОвское оружие, за счет передачи в Украину.
Получать подарки конечно лучше, но в данном случае 2-3 штуки или десяток - этого не достаточно. Лучше взять "по носить" но сотни, и потом вернуть.
В случае проиграша Украины, самое безопасное для НАТО будет вернуться к границам 1991 года, т.к. риск ядерной войны возрастет во много раз.
Украине дарят высокоточную артиллерию, высокоточные ракеты для HIMARS, которые трудно сбивать, оплатили ПВО для Украины, а кому кажется, что мало, напомню - это подарок.
Для США выгоднее давать в ленд-лиз, чтобы потом потребовать обратно, а для Украины выгоднее получить в подарок. И надо помнить, что у США склады не резиновые и всё производилось не для Украины, а произвести новое - это занимает время, потому дают, сколько могут, при чём даром, а ведь могли бы дать то же самое, но в ленд-лиз, с требованием вернуть или купить после войны. Ещё раз - количество и наименования остаются одинаковыми, хоть это подарок, хоть аренда.
Риск для них может возрасти и от проигрыша, и от передачи вооружений, которыми Украина порвёт кацапов, потому дают, что могут, и этим "что могут" ВСУ гоняет кацапов с сентября.
Интересно сколько они вложили в Албанию, Македонию, и другие страны.
Да - подарок лучше, чем ленд-лиз.
Но все таки, количество 4 HIMARS, 2 NASAMS - это ни о чем.
Как и оплата, ПВО на будущие года - да это надо, но сейчас нужнее, чем в будущем.
Понятно, что могли бы дать сейчас, и все это есть на складах - просто боятся злить россию.
Когда уходили из Афганистана, подарили больше техники
Зокрема 22 тисячі позашляховиків типу Humvee, 1 тисяча броньовиків і БТРів, 42 тисячі позашляховиків, 64 тисячі кулеметів, 8 тисяч вантажівок, 16 тисяч прицільних комплексів з можливістю ведення вогню вночі, 358,5 тисячі штурмових гвинтівок, 176 тисяч артилерійських знарядь. І це не рахуючи більше сотні зразків авіаційної техніки, серед якої 100 вертольотів і 65 літаків.
https://gandhara.rferl.org/a/31424371.html
У Украины пара десятков пусковых установок, что-то не видно, чтобы кто-либо заявлял о недостатке в пусковых установках.
Боятся слишком разозлить только в случае с истребителями, западными танками и ракетами дальностью в несколько сот километров, остальное дают столько, сколько могут дать без ущерба для обороноспособности своей и союзников по НАТО. NASAMS производят с нуля, потому так медленно, то же было с немецкими IRIS-T - их также не было "лишних".
Контрактуються з заводом-виробником.
подивіться на ту малючню що повзває і сміється і їх мамок,
яки з них очей не зводядь - і ви відразу зрозумієте, чому їхні батьки і чоловіки на фронті.
звіть - фіни, шведи - звіть!
p.s. ну а то, что у нас "донаты" а не "закупки" - мудрый нарид распорядился, у нас новый бюджет - бюджет "мирной страны", орут "дайте ПВО, закройте небо нас убивают" и тутже закладывают огромное бабло на асвальт. За те 3 года которые были уложены асвальтом можно было закупить петриотов и обставиться ими, но нет... и даже сейчас - НЕТ, нас никто не останавливает КУПИТЬ то, что нам нужно, а не бегать клянчить, деньги у нас ЕСТЬ.
За даними видання, США заплатять за озброєння - це будуть ракетні установки і ********** на мільярди доларів. Джерела редакції стверджують що йдеться про 75 млрд чеських крон, тобто близько $3 млрд.
Передусім мова йде про системи оборони "земля-повітря", відомі як Chiron, які дуже ефективні проти низьколітаючих цілей, наприклад, вертольотів.
Потому, как Штаты никак не утвердят АТАКМС... а они очень-очень нужны... Повыносить склады и базы на 200-300 км это шах и мат для армии рашистов.
а не дармова, за неї робітникам платити треба було !
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скінчити те, що королевич Владіслав із гетьманом Сагайдачним недопалили