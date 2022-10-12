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Для HIMARS будут делать ракеты, бьющие на 1000 км

himars

Компания Lockheed Martin, производящая системы HIMARS, анонсировала ракеты, дальность которых увеличится до 1000 км.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Ліга.нет.

Ракеты M142 HIMARS и M270 MLRS представили на выставке вооружения AUSA 2022 года.

Производитель планирует модернизировать ракеты благодаря технологии Precision Strike Missile (PrSM) в четыре этапа. По словам вице-президента Lockheed Martin Полы Гартли, первые испытания ракеты запланированы на 2023 год. Тогда же запланирован выпуск таких ракет. На производство 54 тестовых ракет PrSM для M142 HIMARS и M270 MLRS было выделено более $70 млн.

Увеличение дальности поражения ракет до 1000 км намечено на четвертый этап. Оно зависит от принятия в армии США, которое должно состояться до конца октября 2022 года. Lockheed Martin официально заявляет о плановой дальности поражения до 650 км, а имеющиеся баллистические ракеты ATACMS могут поражать цели на 300-километровом расстоянии.

Читайте: Еще четыре системы HIMARS прибыли в Украину, - Резников

оружие (10198) ракеты (3549) HIMARS (286)


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Топ комментарии
+41
испытать могут в реальных боевых условиях )
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12.10.2022 09:34
+27
А старенькие на 500 км,нам отдавайте!!!
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12.10.2022 09:36
+21
скоріш всього подібні ракети вже випробувані і є виготовлені, адже США .на відміну від "зе лідора" ,знало давно і достеменно про рашистський напад на Україну і про те,яку з часом зброю потрібно надати Україні,щоб "викурити" рашиста
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12.10.2022 09:38
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испытать могут в реальных боевых условиях )
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12.10.2022 09:34 Ответить
скоріш всього подібні ракети вже випробувані і є виготовлені, адже США .на відміну від "зе лідора" ,знало давно і достеменно про рашистський напад на Україну і про те,яку з часом зброю потрібно надати Україні,щоб "викурити" рашиста
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12.10.2022 09:38 Ответить
может быть. скорость модернизации до первых испытаний как бэ на это указывает.
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12.10.2022 09:40 Ответить
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12.10.2022 09:39 Ответить
На кацапах
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12.10.2022 10:08 Ответить
Согласен. Западный ВПК сейчас имеет уникальную возможность протестировать все новые няшки в реальных условиях. Пригодных для этого целей достаточно-предостаточно. И публично огласить это НЕ НАДО.
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12.10.2022 12:34 Ответить
І-і-і??! Нам дадуть?
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12.10.2022 09:35 Ответить
Якщо про це пишуть тут, і про це зна увесь світ, то уявляю що там за розмови і шахмати...Дадуть
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12.10.2022 09:40 Ответить
Дадуть. Можливо. Пізніше. Після ядерного удару. Небагато. І не таких. І щоб не по рашці.
А так - да, дадуть.
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12.10.2022 09:50 Ответить
Тоді вже не знадобиться .
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12.10.2022 10:02 Ответить
А старенькие на 500 км,нам отдавайте!!!
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12.10.2022 09:36 Ответить
У вас є асфальт на 90 лярдів. Навіщо вам тактичні ракети?
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12.10.2022 09:42 Ответить
А тому що саме 90 лярдів у дороги вкатали!
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12.10.2022 10:11 Ответить
90 лярдів гривень?
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12.10.2022 10:15 Ответить
90 лярдів гривень війна зжерає кожні два тижні. Тому якось звучить по-жебрацьки, що ми витратили 90 лярдів за рік на дороги. А скільки величезна країна має витрачати на дороги? 2 гривні?
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12.10.2022 10:46 Ответить
Суки дайте хоть на 300
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12.10.2022 09:36 Ответить
Як романтично.
Чисто по єврейські- поки ми воруємо, ви дайте.
І головне добавити, суки.
Сідай , п'ять.
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12.10.2022 10:19 Ответить
Суки тобі можуть дати лише під хвостом понюхати. Спочатку навчися бути чемним, а потім щось проси.
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12.10.2022 10:41 Ответить
Випробувати на орках, вірніше їх інфраструктурі вглиб терріторіїї. Світла та тепла у них не має бути.
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12.10.2022 09:36 Ответить
Вони й раніше могли зробити такі ракети, але діяли обмеження в зв'язку з договором про ракети середньої та малої дальності, схоже тепер в них розв'язані руки.
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12.10.2022 09:36 Ответить
Гумова дупа напружилась.
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12.10.2022 09:37 Ответить
Ну то робитимуть, але нам на 300 не дають.
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12.10.2022 09:38 Ответить
Спойлєр для вишивати: нам ці ракети ніколи ніхто не продасть. Замість асфальту, треба самим виготовляти такі ракети.
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12.10.2022 09:41 Ответить
Ми і бітум на асфальт в бульбашів купляли.
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12.10.2022 09:44 Ответить
І електроенергію.
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12.10.2022 09:46 Ответить
Ага! Ми вироблятимемо, але вам не дамо!
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12.10.2022 09:47 Ответить
Ми теж могли би виробляти подібне, але чомусь грошей і політичної волі не хватило ... От у них хватає ...
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12.10.2022 09:51 Ответить
Грошей і політичної волі вистачило тільки на дороги окупантам,та вкрадені горші в офшори сховати.
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12.10.2022 09:58 Ответить
Та багато на що ще хватило: доплати в конвертах, розмінування, ковідну тисячу, електроенергію і паливо з беларашки, журнальшлюх ... Жалкують напевно що на смартфони для бабусь не встигли, але проєкт не закритий ...
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12.10.2022 10:09 Ответить
Роздача смартфонів з ВСТАНОВЛЕНОЮ "ДІЯ" - це підготовка онлайн-голосуваня на виборах.
Афера сторіча,яку відклала війна.
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12.10.2022 10:43 Ответить
Саме так, це тільки долбогрї не бачать.
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12.10.2022 11:10 Ответить
Загальний діагноз! Цікаво їх ділити,уточнюючи діагностику "расєяне"," зебіли" і просто "адієти".
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12.10.2022 13:27 Ответить
А що вам заважало виробляти свої?
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12.10.2022 09:58 Ответить
Питання, варте п'яти копійок.
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12.10.2022 11:06 Ответить
Сейчас, пока война идет, есть идеальные условия испытать эти ракеты на кацапии, ударом по мацкве.
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12.10.2022 09:47 Ответить
Только свои ракеты и свое оружие. Американцы учат лохов, что оружие надо иметь свое. Если 95-й квартал можно чему-то научить, кроме шуток про дурных хахлов для дурных хахалов.
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12.10.2022 09:49 Ответить
кагал-95 еще снимает оптом сериальчики для "хароших руцких" про "дурных хохлов". и шоб меньше думали - "єдинi новини" с каждодневными гундосиками.
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12.10.2022 09:58 Ответить
На випробування будь ласка нам, По помбардувавальникам чи нафтозаводам провіремо
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12.10.2022 09:53 Ответить
Треба під асфальтом янелоха пошукати! Там є українськи розробки,яки могли вже бути на озброєні за Турчинова.
Та і бронекатери від "Кузні на рибальскому" могли нищити русню,особливо засоби переправи.
А так клепають буржуйки за волонтерськи гроші,поки ЗЕрмаковське ДБР не занялось!
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12.10.2022 10:06 Ответить
Нам усі підійдуть , але на 1000 - це буде фурор .
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12.10.2022 09:58 Ответить
1.Ніхто, ніколи, ні за яких там обставин НЕ надає такі ресурси і кошти без ГАРАНТІЙ їх повернення у будь-якому вигляді, ТОБТО - світ вірить у перемогу - це вже історичний факт (після перших годин нападу). А ресурси отримані дуже суттєві, навіть для світу.
2. По факту станом на зараз ми вже воюємо зброєю та за тактикою НАТО.
3.Виробляти зброю треба і самим ( і чужому навчайтесь і свого не цурайтесь)
4.Повернення українських та світових збитків - за рахунок переможених....
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12.10.2022 10:00 Ответить
Воно буде так після перемоги :
- повернення зброї ;
- спочатку обдеруть Лаптєстан для себе ;
- крихти , які залишать - Україні .
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12.10.2022 10:05 Ответить
"...На виробництво 54 тестових ракет..." А тести провести в Україні по москалях.
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12.10.2022 10:08 Ответить
хто тут крайний в бета-тестеры? Никого? Ну так мы.
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12.10.2022 10:13 Ответить
америсосы боятся что мы начнем ******* по рассеи, а мы начнем
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12.10.2022 10:18 Ответить
Оце діло! Ракета зможе залетіти у вікно кремлівського кабінету *****. )))
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12.10.2022 10:26 Ответить
блин, дайте уже 300 км ракеты с согласованием целей прямо с американским командованием, хотя бы так... Реально упускаем сейчас отличный момент чтобы обрушить рашисткий фронт на нескольких направлениях и еще успеть до зимы освободить территории и закрепиться... опять американцы опаздывают с поставками на месяц-полтора...
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12.10.2022 10:28 Ответить
Поважній Компанія Lockheed Martin велика подяка від України. Дужі гарні ваші ракети, хай ваша кампанія процвітає.
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12.10.2022 10:33 Ответить
Можно даже с Подола- 872 км.
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12.10.2022 10:49 Ответить
До мацкви я порахував всього 450км від північної межі, ну хай ще +50км на всяк випадок і нам доста
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12.10.2022 10:52 Ответить
Станція "Дружба"
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12.10.2022 16:05 Ответить
Файна штука. У нас якраз тут чудовий полігон поруч - країна неляканих свинособак.
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12.10.2022 11:05 Ответить
Удар по ТЭЦ в Ктеве - удар по ТЭЦ в Москве.
Оружие сдерживания.
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12.10.2022 11:27 Ответить
Тільки так.Око за око зуб за зуб.А то ми зайняли позицію жертви
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12.10.2022 12:03 Ответить
Где забрать их? Можно самовывозом.
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12.10.2022 12:24 Ответить
Беру две
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12.10.2022 13:17 Ответить
Давайте эти ракеты Украине на испытания, мы их с большим удовольствием испытаем на россии. Можно и на москве использовать. Они по Киеву стреляли 10 октября, теперь мы по ним постреляем. Пусть сидят в бомбоубежищах, интересно песни петь будут?
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12.10.2022 12:36 Ответить
Мені теж цікаво - про пісні в їхніх бомбосховищах. А ще мені цікаво, чи багато в москві бомбосховищ для населення, особливо в новобудовах в нових районах, де далеко до метро? Чи це тільки тут, в Україні, до війни не готувались? Чи готувались у москві? І як задовго?
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12.10.2022 22:44 Ответить
не про нас ананас.....
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12.10.2022 13:42 Ответить
 
 