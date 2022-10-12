Для HIMARS будут делать ракеты, бьющие на 1000 км
Компания Lockheed Martin, производящая системы HIMARS, анонсировала ракеты, дальность которых увеличится до 1000 км.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Ліга.нет.
Ракеты M142 HIMARS и M270 MLRS представили на выставке вооружения AUSA 2022 года.
Производитель планирует модернизировать ракеты благодаря технологии Precision Strike Missile (PrSM) в четыре этапа. По словам вице-президента Lockheed Martin Полы Гартли, первые испытания ракеты запланированы на 2023 год. Тогда же запланирован выпуск таких ракет. На производство 54 тестовых ракет PrSM для M142 HIMARS и M270 MLRS было выделено более $70 млн.
Увеличение дальности поражения ракет до 1000 км намечено на четвертый этап. Оно зависит от принятия в армии США, которое должно состояться до конца октября 2022 года. Lockheed Martin официально заявляет о плановой дальности поражения до 650 км, а имеющиеся баллистические ракеты ATACMS могут поражать цели на 300-километровом расстоянии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А так - да, дадуть.
Чисто по єврейські- поки ми воруємо, ви дайте.
І головне добавити, суки.
Сідай , п'ять.
Афера сторіча,яку відклала війна.
Та і бронекатери від "Кузні на рибальскому" могли нищити русню,особливо засоби переправи.
А так клепають буржуйки за волонтерськи гроші,поки ЗЕрмаковське ДБР не занялось!
2. По факту станом на зараз ми вже воюємо зброєю та за тактикою НАТО.
3.Виробляти зброю треба і самим ( і чужому навчайтесь і свого не цурайтесь)
4.Повернення українських та світових збитків - за рахунок переможених....
- повернення зброї ;
- спочатку обдеруть Лаптєстан для себе ;
- крихти , які залишать - Україні .
Оружие сдерживания.