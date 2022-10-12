Еще четыре системы HIMARS прибыли в Украину, - Резников

В Украину прибыли еще четыре РСЗО HIMARS в рамках военной помощи от США.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"4 дополнительных HIMARS от наших американских партнеров прибыли!", - написал министр.

Резников поблагодарил президента США Джозефа Байдена, главу Пентагона Ллойда Остина и американского народа.

"Время HIMARS: хорошее время для украинцев и плохое время для оккупантов. Отличные новости накануне "Рамштайн 6", куда я еду завтра. Там будет больше", - подчеркнул глава минобороны.

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