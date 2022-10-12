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Еще четыре системы HIMARS прибыли в Украину, - Резников

himars,рсзв

В Украину прибыли еще четыре РСЗО HIMARS в рамках военной помощи от США.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"4 дополнительных HIMARS от наших американских партнеров прибыли!", - написал министр.

Резников поблагодарил президента США Джозефа Байдена, главу Пентагона Ллойда Остина и американского народа.

"Время HIMARS: хорошее время для украинцев и плохое время для оккупантов. Отличные новости накануне "Рамштайн 6", куда я еду завтра. Там будет больше", - подчеркнул глава минобороны.

Смотрите: ВСУ нанесли удар из HIMARS по сортировочному парку железнодорожной станции в оккупированном Иловайске. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

оружие (10198) США (26401) Резников (1170) HIMARS (286)


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Топ комментарии
+32
HIMARS лишними не бывают.
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12.10.2022 00:03
+28
Я люблю HIMARS, мої діти і дружина теж.
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12.10.2022 00:08
+24
Треба вже їх кількость хотя би до 100 доводити.

І ракети атакамс передати, хотя би з дальністю дії 300 км.
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12.10.2022 00:03
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Треба вже їх кількость хотя би до 100 доводити.

І ракети атакамс передати, хотя би з дальністю дії 300 км.
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12.10.2022 00:03 Ответить
Плюс зняття заперечень на ураження запоребрика.
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12.10.2022 00:13 Ответить
Якщо по логіці то перед ними є ще ракети на 160км десь.Ось їх мабуть спочатку а потім на 300.
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12.10.2022 00:23 Ответить
Американська компанія Lockheed Martin на виставці AUSA 2022, яка проходить у Вашингтоні з 10 по 12 жовтня, продемонструвала свої ракети, які зроблять ракетні системи M142 HIMARS та M270 MLRS ще потужнішими.
На фото ракета з дальністю ураження - 650 км.

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12.10.2022 01:58 Ответить
HIMARS лишними не бывают.
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12.10.2022 00:03 Ответить
Лет эдак через 5 в Украине.... Мальчик, как тебя зовут?
Хаймарс.
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12.10.2022 01:46 Ответить
А через 30: будем знакомы: я Хаймарс Байрактарович....
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12.10.2022 13:13 Ответить
Точніше, через 40+, тобто народжений зараз хлопчина Байрактар має вирости, розмножитись, і його син Хаймарс теж має досягти дорослого віку для такої сурйозної фрази "будемо знайомі..." ))
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12.10.2022 13:50 Ответить
О, спасибки...праильна, хаймарсики сюда, фейсбук и пр.- оттудава взад
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12.10.2022 00:04 Ответить
Йухуууу!
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12.10.2022 00:05 Ответить
москальске серце від такої новини відірвалось та упало. У штани.
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12.10.2022 00:05 Ответить
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12.10.2022 00:11 Ответить
св.Хаймарс допомагає ЗСУ.
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12.10.2022 00:06 Ответить
св.HIMARS хитрий,йому молимся ми,щоб вразив кацапоорків і кацапи йому моляться-щоб не знищив !
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12.10.2022 00:31 Ответить
Vot eto otlycno s Himars,znacyt fejeverkov budet pobolse.Nemogu tocno potverdit, no govoriat sto Chersonskoj oblasti Himarsi prinosit kacapam 70% ixnix tam poter
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12.10.2022 00:06 Ответить
Боже, храни Америку!

А империя зла должна сдохнуть!
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12.10.2022 00:07 Ответить
Гимн США (3 и 4 куплеты)

А где банда убийц, что хвастливо клялась,
Будто пламя войны, павших духом смятенье
Разобщённой толпой снова сделают нас? -
Дали кровью ответ за своё преступленье.
Нет убежища вам, войск наёмных рабам,
Ждёт могилы вас тлен - будет всем по делам.
Только звёздный наш флаг не умрёт никогда
Там, где дом храбрецов, где свободных страна.

О, пусть будет так впредь - где мятежный встаёт
Меж разрухой войны и своим отчим домом.
Славит Бога земля и хвалу воздаёт
Силе, сделавшей нас и хранящей народом.
С правой кто стороны, не страшится судьбы,
В битвах будет девизом нам «Богу верны».
Звёздный флаг над страной будет реять пока
Ещё есть храбрецы, в ком свобода жива.
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12.10.2022 00:08 Ответить
Я люблю HIMARS, мої діти і дружина теж.
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12.10.2022 00:08 Ответить
Маленькие буряты при возгласе Химарс разбегаются по юртам и прячутся под тазики.
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12.10.2022 00:13 Ответить
подяка братньому народу
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12.10.2022 00:09 Ответить
Чому б Америці не поставити нам сьогодні 200 хаймерсів, 1000 абрамсів і 30 F16, щоб ми закінчили цю війну за місяць?
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12.10.2022 00:10 Ответить
Ще чого? Цілий місяць? Тобі посрати на страдання українського народу?
Чому б Америці не нанести массований ядерний удар по кацапії і не закінчити війну за 12 хвилин?
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12.10.2022 00:12 Ответить
Давно бы сделали если так просто все решалось
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12.10.2022 00:58 Ответить
А шо складного? Червону кнопку натиснув і привіт. А то ще з якимись хаймерсами возитись...
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12.10.2022 01:01 Ответить
Така тактика у США щоб дії санкцій синхронізувалися зі збільшенням військової допомоги.
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12.10.2022 00:35 Ответить
Дадут пять залпов и компенсируют фашистам рабсейским их последний налет, только на порядок точнее.
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12.10.2022 00:14 Ответить
Урааа!!! Русні кизда!
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12.10.2022 00:15 Ответить
Наступна партія РСЗВ HIMARS, теж скоро буде
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12.10.2022 00:19 Ответить
Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі у вівторок заявив,
що Вашингтон працює над прискореним постачанням Україні систем протиповітряної оборони NASAMS 🙁
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12.10.2022 00:23 Ответить
На Авдеевско-ахмутское направление. Все верно.
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12.10.2022 00:25 Ответить
Гарна новина, врожай коттона в кацапів знову буде щедрим
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12.10.2022 00:35 Ответить
новина не може не радувати. Але ось роздуми на тему інформації ворогу: https://site.ua/serhiy.grigorovich/tut-u-nas-dekilka-vojennix-boltunisok-publicno-i-vidkrito-pracyuyut-na-voroga-iy4ex4x
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12.10.2022 00:42 Ответить
з цими чотирма HIMARS в Пентагоні обіцяли ще ракети в комплекті. Щоправда, не говорили, якого класу Ну, клас ракет на днях дізнаємось
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12.10.2022 00:59 Ответить
Будут также и с вольфрамовыми шариками. "Кацап-решето" новый подвид "кацапа-обыкновенного".
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12.10.2022 01:50 Ответить
"Російські війська - цілком законна ціль для проведення бойових випробувань нових видів зброї, яка розробляється американськими та західноєвропейськими компаніями" Після проведення відповідних випробувань Україна отримає перемогу на полі бою, Захід - перемогу геополітичну, а "Локхід" та інші - нові замовлення на "Хаймерси", "ІРІСИ" та "Джавеліни" з "НЛАВАМИ" (українці на "Стугни" з "Нептунами" - теж) Ну а бойовий досвід ведення війн з "Оркостаном" та його військовою школою буде вивчаться у ведучих військових академіях світу І читать лекції будуть наші бойові генерали А українські інструктори будуть вчить солдат по усьому світу, як ефективно використовувать західне озброєння!
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12.10.2022 03:24 Ответить
На білоруський напрямок та починати демілітаризацію Білорусі та знищення їх баз, військових заводів і всього що вони зараз розгортають для наступу на нас чи для ремонту техніки рф. Інакше ми знову дочекаємось як попереднього разу як було на початку року коли ми не вдарили по зручних скупченнях росіян на нашому кордоні та не вбили їх дуже легко всіх разом бо буде війна. А війна взяла і всеодно настала і нам прийшлось їх всіх вбивати дуже важко із великими нашими втратами та ще й ціною нашої інфраструктури і наших цивільних.
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12.10.2022 01:00 Ответить
І ще ракет як патронів до автомата,
щоб не зупинялися і працювали в три зміни.
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12.10.2022 02:29 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/21784 Борислав Береза прочитав в іноземній пресі (скрін за ссиллю) і так переказав прочитане:
«Компанія Lockheed Martin повідомляє, що завершила чергову демонстрацію своєї керованої ракетної системи залпового вогню великої дальності наступного покоління (ER GMLRS) під час випробувань на ракетному полігоні White Sands Missile Range, Нью-Мексико.
За даними компанії, снаряд був випущений минулого тижня з пускової установки армії США HIMARS і відповідав усім критеріям під час випробувального польоту малої дальності приблизно за 59 км до цільового району.
Останнє випробування було меншим, оскільки Lockheed стверджує, що ER GMLRS може досягати цілей на відстані близько 150 кілометрів.
Компанія продемонструвала здатність ракети літати на відстань 135 кілометрів під час випробувань ще у травні минулого року. Це випробування було четвертим і останнім випробуванням етапу тестування інженерної розробки.
Анонімні джерела в Lockheed Martin повідомляють, що найближчим часом ці снаряди пройдуть в якійсь невідомій східноєвропейській країні в бойових умовах. Рашисти, як вважаєте, а на кому будуть випробувати? Га?»
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12.10.2022 02:32 Ответить
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12.10.2022 08:41 Ответить
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12.10.2022 12:32 Ответить
в начале не хотели брать хаймарсы, наверное ещё колебались, быть под оккупироваными или нет.
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12.10.2022 09:18 Ответить
Піащик хренов. Займись зимною формою.
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12.10.2022 12:03 Ответить
 
 