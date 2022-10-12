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Ще чотири системи HIMARS прибули в Україну, - Резніков
В Україну прибули ще чотири РСЗВ HIMARS у рамках військової допомоги від США.
Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.
"4 додаткові HIMARS від наших американських партнерів прибули!", - написав міністр
Резніков подякував президенту США Джозефу Байдену, голові Пентагону Ллойду Остину та американському народу.
"Час HIMARS: гарний час для українців та поганий час для окупантів. Відмінні новини напередодні "Рамштайн 6", куди я їду завтра. Там буде більше", - наголосив очільник міноборони.
Топ коментарі
+32 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар12.10.2022 00:03
+28 Trevo Trow
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+24 Дмитро Карпенко
показати весь коментар12.10.2022 00:03
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І ракети атакамс передати, хотя би з дальністю дії 300 км.
На фото ракета з дальністю ураження - 650 км.
Хаймарс.
А империя зла должна сдохнуть!
А где банда убийц, что хвастливо клялась,
Будто пламя войны, павших духом смятенье
Разобщённой толпой снова сделают нас? -
Дали кровью ответ за своё преступленье.
Нет убежища вам, войск наёмных рабам,
Ждёт могилы вас тлен - будет всем по делам.
Только звёздный наш флаг не умрёт никогда
Там, где дом храбрецов, где свободных страна.
О, пусть будет так впредь - где мятежный встаёт
Меж разрухой войны и своим отчим домом.
Славит Бога земля и хвалу воздаёт
Силе, сделавшей нас и хранящей народом.
С правой кто стороны, не страшится судьбы,
В битвах будет девизом нам «Богу верны».
Звёздный флаг над страной будет реять пока
Ещё есть храбрецы, в ком свобода жива.
Чому б Америці не нанести массований ядерний удар по кацапії і не закінчити війну за 12 хвилин?
що Вашингтон працює над прискореним постачанням Україні систем протиповітряної оборони NASAMS 🙁
щоб не зупинялися і працювали в три зміни.
«Компанія Lockheed Martin повідомляє, що завершила чергову демонстрацію своєї керованої ракетної системи залпового вогню великої дальності наступного покоління (ER GMLRS) під час випробувань на ракетному полігоні White Sands Missile Range, Нью-Мексико.
За даними компанії, снаряд був випущений минулого тижня з пускової установки армії США HIMARS і відповідав усім критеріям під час випробувального польоту малої дальності приблизно за 59 км до цільового району.
Останнє випробування було меншим, оскільки Lockheed стверджує, що ER GMLRS може досягати цілей на відстані близько 150 кілометрів.
Компанія продемонструвала здатність ракети літати на відстань 135 кілометрів під час випробувань ще у травні минулого року. Це випробування було четвертим і останнім випробуванням етапу тестування інженерної розробки.
Анонімні джерела в Lockheed Martin повідомляють, що найближчим часом ці снаряди пройдуть в якійсь невідомій східноєвропейській країні в бойових умовах. Рашисти, як вважаєте, а на кому будуть випробувати? Га?»