Ще чотири системи HIMARS прибули в Україну, - Резніков

В Україну прибули ще чотири РСЗВ HIMARS у рамках військової допомоги від США.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"4 додаткові HIMARS від наших американських партнерів прибули!", - написав міністр

Резніков подякував президенту США Джозефу Байдену, голові Пентагону Ллойду Остину та американському народу.

"Час HIMARS: гарний час для українців та поганий час для окупантів. Відмінні новини напередодні "Рамштайн 6", куди я їду завтра. Там буде більше", - наголосив очільник міноборони.

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