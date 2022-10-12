Для HIMARS робитимуть ракети, що б’ють на 1000 км

Компанія Lockheed Martin, що виробляє системи HIMARS, анонсувала ракети, дальність яких збільшиться до 1000 км.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

Ракети M142 HIMARS та M270 MLRS представили на виставці озброєння AUSA 2022.

Виробник планує модернізувати ракети завдяки технології Precision Strike Missile (PrSM) у чотири етапи. За словами віцепрезидентки Lockheed Martin Поли Гартлі, перші випробування ракети заплановані на 2023 рік. Тоді ж запланований і випуск таких ракет. На виробництво 54 тестових ракет PrSM для M142 HIMARS та M270 MLRS виділили понад $70 млн.

Збільшення дальності ураження ракет до 1000 км заплановано на четвертий етап. Воно залежить від ухвалення в армії США, яке має відбутися до кінця жовтня 2022 року. Наразі Lockheed Martin офіційно заявляє про планову дальність ураження до 650 км, а наявні балістичні ракети ATACMS можуть вражати цілі на 300-кілометровій відстані.

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