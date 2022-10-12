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Новини
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Для HIMARS робитимуть ракети, що б’ють на 1000 км

himars

Компанія Lockheed Martin, що виробляє системи HIMARS, анонсувала ракети, дальність яких збільшиться до 1000 км.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

Ракети M142 HIMARS та M270 MLRS представили на виставці озброєння AUSA 2022.

Виробник планує модернізувати ракети завдяки технології Precision Strike Missile (PrSM) у чотири етапи. За словами віцепрезидентки Lockheed Martin Поли Гартлі, перші випробування ракети заплановані на 2023 рік. Тоді ж запланований і випуск таких ракет. На виробництво 54 тестових ракет PrSM для M142 HIMARS та M270 MLRS виділили понад $70 млн.

Збільшення дальності ураження ракет до 1000 км заплановано на четвертий етап. Воно залежить від ухвалення в армії США, яке має відбутися до кінця жовтня 2022 року. Наразі Lockheed Martin офіційно заявляє про планову дальність ураження до 650 км, а наявні балістичні ракети ATACMS можуть вражати цілі на 300-кілометровій відстані.

Також читайте: Ще чотири системи HIMARS прибули в Україну, - Резніков

Автор: 

зброя (7435) ракети (4000) HIMARS (307)


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Топ коментарі
+41
испытать могут в реальных боевых условиях )
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12.10.2022 09:34
+27
А старенькие на 500 км,нам отдавайте!!!
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12.10.2022 09:36
+21
скоріш всього подібні ракети вже випробувані і є виготовлені, адже США .на відміну від "зе лідора" ,знало давно і достеменно про рашистський напад на Україну і про те,яку з часом зброю потрібно надати Україні,щоб "викурити" рашиста
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12.10.2022 09:38
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испытать могут в реальных боевых условиях )
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12.10.2022 09:34 Відповісти
скоріш всього подібні ракети вже випробувані і є виготовлені, адже США .на відміну від "зе лідора" ,знало давно і достеменно про рашистський напад на Україну і про те,яку з часом зброю потрібно надати Україні,щоб "викурити" рашиста
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12.10.2022 09:38 Відповісти
может быть. скорость модернизации до первых испытаний как бэ на это указывает.
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12.10.2022 09:40 Відповісти
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12.10.2022 09:39 Відповісти
На кацапах
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12.10.2022 10:08 Відповісти
Согласен. Западный ВПК сейчас имеет уникальную возможность протестировать все новые няшки в реальных условиях. Пригодных для этого целей достаточно-предостаточно. И публично огласить это НЕ НАДО.
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12.10.2022 12:34 Відповісти
І-і-і??! Нам дадуть?
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12.10.2022 09:35 Відповісти
Якщо про це пишуть тут, і про це зна увесь світ, то уявляю що там за розмови і шахмати...Дадуть
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12.10.2022 09:40 Відповісти
Дадуть. Можливо. Пізніше. Після ядерного удару. Небагато. І не таких. І щоб не по рашці.
А так - да, дадуть.
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12.10.2022 09:50 Відповісти
Тоді вже не знадобиться .
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12.10.2022 10:02 Відповісти
А старенькие на 500 км,нам отдавайте!!!
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12.10.2022 09:36 Відповісти
У вас є асфальт на 90 лярдів. Навіщо вам тактичні ракети?
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12.10.2022 09:42 Відповісти
А тому що саме 90 лярдів у дороги вкатали!
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12.10.2022 10:11 Відповісти
90 лярдів гривень?
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12.10.2022 10:15 Відповісти
90 лярдів гривень війна зжерає кожні два тижні. Тому якось звучить по-жебрацьки, що ми витратили 90 лярдів за рік на дороги. А скільки величезна країна має витрачати на дороги? 2 гривні?
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12.10.2022 10:46 Відповісти
Суки дайте хоть на 300
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12.10.2022 09:36 Відповісти
Як романтично.
Чисто по єврейські- поки ми воруємо, ви дайте.
І головне добавити, суки.
Сідай , п'ять.
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12.10.2022 10:19 Відповісти
Суки тобі можуть дати лише під хвостом понюхати. Спочатку навчися бути чемним, а потім щось проси.
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12.10.2022 10:41 Відповісти
Випробувати на орках, вірніше їх інфраструктурі вглиб терріторіїї. Світла та тепла у них не має бути.
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12.10.2022 09:36 Відповісти
Вони й раніше могли зробити такі ракети, але діяли обмеження в зв'язку з договором про ракети середньої та малої дальності, схоже тепер в них розв'язані руки.
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12.10.2022 09:36 Відповісти
Гумова дупа напружилась.
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12.10.2022 09:37 Відповісти
Ну то робитимуть, але нам на 300 не дають.
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12.10.2022 09:38 Відповісти
Спойлєр для вишивати: нам ці ракети ніколи ніхто не продасть. Замість асфальту, треба самим виготовляти такі ракети.
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12.10.2022 09:41 Відповісти
Ми і бітум на асфальт в бульбашів купляли.
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12.10.2022 09:44 Відповісти
І електроенергію.
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12.10.2022 09:46 Відповісти
Ага! Ми вироблятимемо, але вам не дамо!
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12.10.2022 09:47 Відповісти
Ми теж могли би виробляти подібне, але чомусь грошей і політичної волі не хватило ... От у них хватає ...
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12.10.2022 09:51 Відповісти
Грошей і політичної волі вистачило тільки на дороги окупантам,та вкрадені горші в офшори сховати.
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12.10.2022 09:58 Відповісти
Та багато на що ще хватило: доплати в конвертах, розмінування, ковідну тисячу, електроенергію і паливо з беларашки, журнальшлюх ... Жалкують напевно що на смартфони для бабусь не встигли, але проєкт не закритий ...
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12.10.2022 10:09 Відповісти
Роздача смартфонів з ВСТАНОВЛЕНОЮ "ДІЯ" - це підготовка онлайн-голосуваня на виборах.
Афера сторіча,яку відклала війна.
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12.10.2022 10:43 Відповісти
Саме так, це тільки долбогрї не бачать.
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12.10.2022 11:10 Відповісти
Загальний діагноз! Цікаво їх ділити,уточнюючи діагностику "расєяне"," зебіли" і просто "адієти".
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12.10.2022 13:27 Відповісти
А що вам заважало виробляти свої?
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12.10.2022 09:58 Відповісти
Питання, варте п'яти копійок.
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12.10.2022 11:06 Відповісти
Сейчас, пока война идет, есть идеальные условия испытать эти ракеты на кацапии, ударом по мацкве.
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12.10.2022 09:47 Відповісти
Только свои ракеты и свое оружие. Американцы учат лохов, что оружие надо иметь свое. Если 95-й квартал можно чему-то научить, кроме шуток про дурных хахлов для дурных хахалов.
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12.10.2022 09:49 Відповісти
кагал-95 еще снимает оптом сериальчики для "хароших руцких" про "дурных хохлов". и шоб меньше думали - "єдинi новини" с каждодневными гундосиками.
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12.10.2022 09:58 Відповісти
На випробування будь ласка нам, По помбардувавальникам чи нафтозаводам провіремо
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12.10.2022 09:53 Відповісти
Треба під асфальтом янелоха пошукати! Там є українськи розробки,яки могли вже бути на озброєні за Турчинова.
Та і бронекатери від "Кузні на рибальскому" могли нищити русню,особливо засоби переправи.
А так клепають буржуйки за волонтерськи гроші,поки ЗЕрмаковське ДБР не занялось!
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12.10.2022 10:06 Відповісти
Нам усі підійдуть , але на 1000 - це буде фурор .
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12.10.2022 09:58 Відповісти
1.Ніхто, ніколи, ні за яких там обставин НЕ надає такі ресурси і кошти без ГАРАНТІЙ їх повернення у будь-якому вигляді, ТОБТО - світ вірить у перемогу - це вже історичний факт (після перших годин нападу). А ресурси отримані дуже суттєві, навіть для світу.
2. По факту станом на зараз ми вже воюємо зброєю та за тактикою НАТО.
3.Виробляти зброю треба і самим ( і чужому навчайтесь і свого не цурайтесь)
4.Повернення українських та світових збитків - за рахунок переможених....
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12.10.2022 10:00 Відповісти
Воно буде так після перемоги :
- повернення зброї ;
- спочатку обдеруть Лаптєстан для себе ;
- крихти , які залишать - Україні .
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12.10.2022 10:05 Відповісти
"...На виробництво 54 тестових ракет..." А тести провести в Україні по москалях.
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12.10.2022 10:08 Відповісти
хто тут крайний в бета-тестеры? Никого? Ну так мы.
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12.10.2022 10:13 Відповісти
америсосы боятся что мы начнем ******* по рассеи, а мы начнем
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12.10.2022 10:18 Відповісти
Оце діло! Ракета зможе залетіти у вікно кремлівського кабінету *****. )))
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12.10.2022 10:26 Відповісти
блин, дайте уже 300 км ракеты с согласованием целей прямо с американским командованием, хотя бы так... Реально упускаем сейчас отличный момент чтобы обрушить рашисткий фронт на нескольких направлениях и еще успеть до зимы освободить территории и закрепиться... опять американцы опаздывают с поставками на месяц-полтора...
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12.10.2022 10:28 Відповісти
Поважній Компанія Lockheed Martin велика подяка від України. Дужі гарні ваші ракети, хай ваша кампанія процвітає.
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12.10.2022 10:33 Відповісти
Можно даже с Подола- 872 км.
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12.10.2022 10:49 Відповісти
До мацкви я порахував всього 450км від північної межі, ну хай ще +50км на всяк випадок і нам доста
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12.10.2022 10:52 Відповісти
Станція "Дружба"
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12.10.2022 16:05 Відповісти
Файна штука. У нас якраз тут чудовий полігон поруч - країна неляканих свинособак.
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12.10.2022 11:05 Відповісти
Удар по ТЭЦ в Ктеве - удар по ТЭЦ в Москве.
Оружие сдерживания.
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12.10.2022 11:27 Відповісти
Тільки так.Око за око зуб за зуб.А то ми зайняли позицію жертви
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12.10.2022 12:03 Відповісти
Где забрать их? Можно самовывозом.
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12.10.2022 12:24 Відповісти
Беру две
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12.10.2022 13:17 Відповісти
Давайте эти ракеты Украине на испытания, мы их с большим удовольствием испытаем на россии. Можно и на москве использовать. Они по Киеву стреляли 10 октября, теперь мы по ним постреляем. Пусть сидят в бомбоубежищах, интересно песни петь будут?
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12.10.2022 12:36 Відповісти
Мені теж цікаво - про пісні в їхніх бомбосховищах. А ще мені цікаво, чи багато в москві бомбосховищ для населення, особливо в новобудовах в нових районах, де далеко до метро? Чи це тільки тут, в Україні, до війни не готувались? Чи готувались у москві? І як задовго?
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12.10.2022 22:44 Відповісти
не про нас ананас.....
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12.10.2022 13:42 Відповісти
 
 