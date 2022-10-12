Для HIMARS робитимуть ракети, що б’ють на 1000 км
Компанія Lockheed Martin, що виробляє системи HIMARS, анонсувала ракети, дальність яких збільшиться до 1000 км.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.
Ракети M142 HIMARS та M270 MLRS представили на виставці озброєння AUSA 2022.
Виробник планує модернізувати ракети завдяки технології Precision Strike Missile (PrSM) у чотири етапи. За словами віцепрезидентки Lockheed Martin Поли Гартлі, перші випробування ракети заплановані на 2023 рік. Тоді ж запланований і випуск таких ракет. На виробництво 54 тестових ракет PrSM для M142 HIMARS та M270 MLRS виділили понад $70 млн.
Збільшення дальності ураження ракет до 1000 км заплановано на четвертий етап. Воно залежить від ухвалення в армії США, яке має відбутися до кінця жовтня 2022 року. Наразі Lockheed Martin офіційно заявляє про планову дальність ураження до 650 км, а наявні балістичні ракети ATACMS можуть вражати цілі на 300-кілометровій відстані.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А так - да, дадуть.
Чисто по єврейські- поки ми воруємо, ви дайте.
І головне добавити, суки.
Сідай , п'ять.
Афера сторіча,яку відклала війна.
Та і бронекатери від "Кузні на рибальскому" могли нищити русню,особливо засоби переправи.
А так клепають буржуйки за волонтерськи гроші,поки ЗЕрмаковське ДБР не занялось!
2. По факту станом на зараз ми вже воюємо зброєю та за тактикою НАТО.
3.Виробляти зброю треба і самим ( і чужому навчайтесь і свого не цурайтесь)
4.Повернення українських та світових збитків - за рахунок переможених....
- повернення зброї ;
- спочатку обдеруть Лаптєстан для себе ;
- крихти , які залишать - Україні .
Оружие сдерживания.