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ФРГ передала Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

танк,німеччина,biber

Германия предоставила Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber.

Это следует из данных федерального правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Кроме того, Германия поставила Украине 10 понтонно-мостовых машин.

На прошлой неделе Украина получила 16 самоходных артиллерийских установок (САУ) Zuzanna. Дальность стрельбы 155-мм артиллерийских орудий достигает 41 км.

В сентябре ФРГ передала Украине шесть зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, доведя их общее количество до 30 единиц.

ВСУ получили 59 тыс. снарядов для ЗСУ Gepard, пять 227-мм реактивных систем залпового огня M270 MARS. Кроме того, Киеву летом было передано 12 155-мм самоходных гаубиц PzH 2000 и 10,5 тыс. снарядов к ним.

ВСУ также получили три тысячи противотанковых ракетных комплексов Panzerfaust 3, почти 15 тыс. противотанковых мин, 54 боевые машины пехоты М113 и 3,2 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов.

В настоящее время военную помощь ФРГ в Украине оценивают в $1,5 млрд.
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Топ комментарии
+12
DANKE !
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15.10.2022 14:04
+8
Оружия много не бывает. Бывает мало убитых кацапов (с) Лао-цзы
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15.10.2022 14:22
+6
Zuzanna...

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15.10.2022 14:07
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DANKE !
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15.10.2022 14:04 Ответить
це той biber що justin?
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15.10.2022 14:10 Ответить
Нє, це оцей:

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15.10.2022 14:14 Ответить
Йой най буде
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15.10.2022 14:04 Ответить
Хороша штука 👍🏼
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15.10.2022 14:05 Ответить
Zuzanna...

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15.10.2022 14:07 Ответить
Щас Челентано устроит укращение катцапав
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15.10.2022 14:23 Ответить
Німці розійшлися конкретно.І цеи далеко не все.
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15.10.2022 14:10 Ответить
Великобудівник просив асфальтоукладальники, а вони дали не те що треба.
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15.10.2022 14:11 Ответить
Техника для маневренной войны, для атаки.
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15.10.2022 14:12 Ответить
Оружия много не бывает. Бывает мало убитых кацапов (с) Лао-цзы
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15.10.2022 14:22 Ответить
Нова Каховка
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15.10.2022 14:34 Ответить
Ай да Мельник! Ай да сукин сын!)
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15.10.2022 14:37 Ответить
Пусть еще на Байдена наедет. Надо же профессионально рости.
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15.10.2022 15:57 Ответить
Больше Biber-ов,толстых и длинных).
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15.10.2022 16:00 Ответить
Мостоукладчики, понтонная техника ... Что-то мне подсказывает, что казламордый выродок сальдо неспроста пытается в Херсоне эвакуацию организовать
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15.10.2022 16:02 Ответить
Biber - по-німецьки бобер.
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15.10.2022 17:56 Ответить
Сп.асибо немцам! Как только убрали провокатора Мельника - передача вооружений и техники из Германии значительно усилилась!
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15.10.2022 20:12 Ответить
че ?

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15.10.2022 20:25 Ответить
 
 