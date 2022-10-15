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ФРН передала Україні 16 танкових мостоукладальників Biber

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

танк,німеччина,biber

Німеччина надала Україні 16 танкових мостоукладальників Biber.

Це випливає з даних федерального уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Крім того, Німеччина поставила Україні 10 понтонно-мостових машин.

Минулого тижня Україна також отримала 16 самохідних артилерійських установок (САУ) Zuzanna. Дальність стрільби 155-мм артилерійських знарядь сягає 41 км.

У вересні ФРН передала Україні шість зенітних самохідних установок (ЗСУ) Gepard, довівши їх загальну кількість до 30 одиниць.

ЗСУ отримали 59 тис. снарядів для ЗСУ Gepard, п'ять 227-мм реактивних систем залпового вогню M270 MARS. Окрім того, Києву влітку було передано 12 155-мм самохідних гаубиць PzH 2000 та 10,5 тис. снарядів до них.

ЗСУ також отримали три тис. протитанкових ракетних комплексів Panzerfaust 3, майже 15 тис. протитанкових мін, 54 бойові машини піхоти М113 та 3,2 тис. переносних зенітних ракетних комплексів.

Наразі військову допомогу ФРН в Україні оцінюють у $1,5 млрд.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
DANKE !
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15.10.2022 14:04
+8
Оружия много не бывает. Бывает мало убитых кацапов (с) Лао-цзы
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15.10.2022 14:22
+6
Zuzanna...

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15.10.2022 14:07
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DANKE !
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15.10.2022 14:04 Відповісти
це той biber що justin?
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15.10.2022 14:10 Відповісти
Нє, це оцей:

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15.10.2022 14:14 Відповісти
Йой най буде
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15.10.2022 14:04 Відповісти
Хороша штука 👍🏼
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15.10.2022 14:05 Відповісти
Zuzanna...

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15.10.2022 14:07 Відповісти
Щас Челентано устроит укращение катцапав
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15.10.2022 14:23 Відповісти
Німці розійшлися конкретно.І цеи далеко не все.
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15.10.2022 14:10 Відповісти
Великобудівник просив асфальтоукладальники, а вони дали не те що треба.
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15.10.2022 14:11 Відповісти
Техника для маневренной войны, для атаки.
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15.10.2022 14:12 Відповісти
Оружия много не бывает. Бывает мало убитых кацапов (с) Лао-цзы
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15.10.2022 14:22 Відповісти
Нова Каховка
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15.10.2022 14:34 Відповісти
Ай да Мельник! Ай да сукин сын!)
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15.10.2022 14:37 Відповісти
Пусть еще на Байдена наедет. Надо же профессионально рости.
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15.10.2022 15:57 Відповісти
Больше Biber-ов,толстых и длинных).
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15.10.2022 16:00 Відповісти
Мостоукладчики, понтонная техника ... Что-то мне подсказывает, что казламордый выродок сальдо неспроста пытается в Херсоне эвакуацию организовать
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15.10.2022 16:02 Відповісти
Biber - по-німецьки бобер.
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15.10.2022 17:56 Відповісти
Сп.асибо немцам! Как только убрали провокатора Мельника - передача вооружений и техники из Германии значительно усилилась!
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15.10.2022 20:12 Відповісти
че ?

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15.10.2022 20:25 Відповісти
 
 