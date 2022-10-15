Французский энергетический гигант TotalEnergies продолжает производить реактивное топливо для российских истребителей
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Французская коалиция Darwin Climax Coalition и украинская группа Razom We Stand подали жалобу в национальную антитеррористическую прокуратуру Франции на компанию TotalEnergies, которая продолжает заправлять топливом российские истребители, которые используются для бомбардировки Украины.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Express.
Отмечается, что TotalEnergies – единственная крупная западная нефтяная компания, отказавшаяся прекращать операции в России после вторжения РФ в Украину.
При этом данная компания частично владеет Термокарстовым месторождением на крайнем севере России вместе с российской газовой компанией "Новатек", ежемесячно добывающей около 600 000 тонн газового конденсата.
Как пишет Express со ссылкой на финансовую базу данных Refinitiv, с начала войны в Украине сотни партий реактивного топлива, производимого с участием TotalEnergies, были отправлены на базы ВВС России, с которых впоследствии взлетали российские истребители и бомбардировали украинские гражданские районы.
В частности, самолеты, вероятно заправленные топливом производства французской компании, атаковали Мариупольский драмтеатр 16 марта.
Пожалуйста, подождите...
Вироблятство...
Тобто треба США вводити санкції вже проти Франції через те що Франція не слідкує за своїми бізнес-компаніями.
повіїї ...