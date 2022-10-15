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Французский энергетический гигант TotalEnergies продолжает производить реактивное топливо для российских истребителей

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

totalenergies

Французская коалиция Darwin Climax Coalition и украинская группа Razom We Stand подали жалобу в национальную антитеррористическую прокуратуру Франции на компанию TotalEnergies, которая продолжает заправлять топливом российские истребители, которые используются для бомбардировки Украины.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Express.

Отмечается, что TotalEnergies – единственная крупная западная нефтяная компания, отказавшаяся прекращать операции в России после вторжения РФ в Украину.

При этом данная компания частично владеет Термокарстовым месторождением на крайнем севере России вместе с российской газовой компанией "Новатек", ежемесячно добывающей около 600 000 тонн газового конденсата.

Читайте: Украина и еще 7 стран присоединились к восьмому пакету санкций ЕС против России

Как пишет Express со ссылкой на финансовую базу данных Refinitiv, с начала войны в Украине сотни партий реактивного топлива, производимого с участием TotalEnergies, были отправлены на базы ВВС России, с которых впоследствии взлетали российские истребители и бомбардировали украинские гражданские районы.

В частности, самолеты, вероятно заправленные топливом производства французской компании, атаковали Мариупольский драмтеатр 16 марта.
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Топ комментарии
+28
американці обіцяли санкції щодо тих хто допомогає мордору
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15.10.2022 19:07
+20
уйобки.
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15.10.2022 19:05
+13
прошу зауважити,усі вісім років війни продовжує це робити.
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15.10.2022 19:06
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муфлон маск? макарон? ну звони ж путлеру..
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15.10.2022 19:02 Ответить
уйобки.
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15.10.2022 19:05 Ответить
Кажуть, бульйон з галльського півня непоганий виходить...
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15.10.2022 19:05 Ответить
Нічого особистого- просто бізнес на крові!
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15.10.2022 19:05 Ответить
так кровь то не французская
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15.10.2022 21:27 Ответить
от тобі й маєш! добре, що їх вивели на чисту воду.
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15.10.2022 19:06 Ответить
Може Макрон зателефонує? Він же ******** це діло. Або хоч у вотсапі хай напише
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15.10.2022 19:06 Ответить
прошу зауважити,усі вісім років війни продовжує це робити.
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15.10.2022 19:06 Ответить
французька шарага ,через яку "макарон " заробляє "ліві" бабки
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15.10.2022 19:07 Ответить
американці обіцяли санкції щодо тих хто допомогає мордору
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15.10.2022 19:07 Ответить
TotalEnergies продовжує виробляти

Вироблятство...
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15.10.2022 19:10 Ответить
Макрон все це знає . Але проти цієї компанії не вводить санкції бо це компанія французька.
Тобто треба США вводити санкції вже проти Франції через те що Франція не слідкує за своїми бізнес-компаніями.
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15.10.2022 19:11 Ответить
так само і Шольц ,так само і Ердоган../просто ще не впіймали,або мають лазейки, про які не знаємо/ та інші..війна -це бізнес на крові
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15.10.2022 19:13 Ответить
По інерціі -- не можут зупинитися . Бабло не пахне .
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15.10.2022 19:15 Ответить
Ну, це ж не Марківа судити...
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15.10.2022 19:24 Ответить
гроші не пахнуть...
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15.10.2022 19:24 Ответить
Вбивці.
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15.10.2022 19:26 Ответить
Твій виихід, Верховний Головнокомандувач...
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15.10.2022 19:26 Ответить
язык в заднице пока - сейчас не могу
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15.10.2022 21:28 Ответить
Сотни партий?Это сколько тонн?Плюс приборы ночного видения для танков (промелькнуло в украинской прессе) ,а на эту сторону 12-14шт. Сезарей?
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15.10.2022 19:27 Ответить
це так як ви наблюдаєте за футболом і вболіваєте за ту ,чи іншу команду...ми в прямому єфірі можете наблюдати за реакцією стадіону,хто і як підтримує , хто більше кричить за свою команду і робите ставки на тоталізаторі
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15.10.2022 19:38 Ответить
жабоїди
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15.10.2022 19:27 Ответить
Про" ашан" теж не варто забувати.На скільки я знаю це теж французька кантора,яка доречі і в тимчасово окупованому криму бабло косить.Суки.
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15.10.2022 19:30 Ответить
Існує дуже багато способів,як цьому завадить,але потрібно мати яйця.
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15.10.2022 19:31 Ответить
Сволочи. Куда смотрит Байден и Блинкин? Защемите Макрону его макарон
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15.10.2022 19:31 Ответить
зачем макрона? конкретное предприятие ввести под санкции и все кто с ними мутит кацапские договрняки
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15.10.2022 21:30 Ответить
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15.10.2022 19:37 Ответить
французские петухи напомнили, что они родственники двухголовой курицы
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15.10.2022 19:39 Ответить
Жабаед -пи*дливый.
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15.10.2022 19:46 Ответить
І теж до речі від горшка два вершка ***********.
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15.10.2022 19:56 Ответить
Насколько я помню , Байден сказал , кто помогает Раши-параши , в обход санкциям , того буду наказывать..
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15.10.2022 19:49 Ответить
французький клімакс Дарвіна
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15.10.2022 19:49 Ответить
Твари и поддонки, на крови, на людских жизнях бабло зарабатываете, нет креста на вас, уроды!
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15.10.2022 20:08 Ответить
І це при тому, що ***** вбив голову цієї компанії Тотал.
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15.10.2022 20:19 Ответить
Франція - повія Європи.. Ще з часів другої світової тягнеться.
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15.10.2022 20:20 Ответить
Макрон хочет говорить с ху@лом ...
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15.10.2022 20:40 Ответить
А друга світова; і одяг нім.військ і т.д і
повіїї ...
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15.10.2022 20:40 Ответить
Пусть аккуратно курят там у себя на территории.
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15.10.2022 21:19 Ответить
Просто стара повія
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15.10.2022 22:22 Ответить
"Нічєво лічнАвА, толькА бізнес!" Як же мені подобається ця фразочка! А бізнес - це не "лічноє"?
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16.10.2022 07:30 Ответить
 
 