Французский энергетический гигант TotalEnergies продолжает производить реактивное топливо для российских истребителей

Французская коалиция Darwin Climax Coalition и украинская группа Razom We Stand подали жалобу в национальную антитеррористическую прокуратуру Франции на компанию TotalEnergies, которая продолжает заправлять топливом российские истребители, которые используются для бомбардировки Украины.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Express.

Отмечается, что TotalEnergies – единственная крупная западная нефтяная компания, отказавшаяся прекращать операции в России после вторжения РФ в Украину.

При этом данная компания частично владеет Термокарстовым месторождением на крайнем севере России вместе с российской газовой компанией "Новатек", ежемесячно добывающей около 600 000 тонн газового конденсата.

Читайте: Украина и еще 7 стран присоединились к восьмому пакету санкций ЕС против России

Как пишет Express со ссылкой на финансовую базу данных Refinitiv, с начала войны в Украине сотни партий реактивного топлива, производимого с участием TotalEnergies, были отправлены на базы ВВС России, с которых впоследствии взлетали российские истребители и бомбардировали украинские гражданские районы.

В частности, самолеты, вероятно заправленные топливом производства французской компании, атаковали Мариупольский драмтеатр 16 марта.