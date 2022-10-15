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Французький енергетичний гігант TotalEnergies продовжує виробляти реактивне паливо для російських винищувачів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

totalenergies

Французька коаліція Darwin Climax Coalition і українська група Razom We Stand подали скаргу до національної антитерористичної прокуратури Франції на компанію TotalEnergies, що продовжує заправляти паливом російські винищувачі, які використовуються для бомбардування України.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Express.

Зазначається, що TotalEnergies - єдина велика західна нафтова компанія, яка відмовилася припиняти операції в Росії після вторгнення РФ в Україну.

При цьому дана компанія частково володіє Термокарстовим родовищем на крайній півночі Росії разом із російською газовою компанією "Новатек", яка щомісяця видобуває близько 600 000 тонн газового конденсату.

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Як пише Express з посиланням на фінансову базу даних Refinitiv, з початку війни в Україні сотні партій реактивного палива, виробленого за участі TotalEnergies, були відправлені на бази ВПС Росії, з яких згодом злітали російські винищувачі і бомбардували цивільні українські райони.

Зокрема літаки, ймовірно заправлені паливом виробництва французької компанії, атакували Маріупольський драмтеатр 16 березня.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+28
американці обіцяли санкції щодо тих хто допомогає мордору
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15.10.2022 19:07
+20
уйобки.
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15.10.2022 19:05
+13
прошу зауважити,усі вісім років війни продовжує це робити.
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15.10.2022 19:06
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муфлон маск? макарон? ну звони ж путлеру..
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15.10.2022 19:02 Відповісти
уйобки.
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15.10.2022 19:05 Відповісти
Кажуть, бульйон з галльського півня непоганий виходить...
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15.10.2022 19:05 Відповісти
Нічого особистого- просто бізнес на крові!
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15.10.2022 19:05 Відповісти
так кровь то не французская
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15.10.2022 21:27 Відповісти
от тобі й маєш! добре, що їх вивели на чисту воду.
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15.10.2022 19:06 Відповісти
Може Макрон зателефонує? Він же ******** це діло. Або хоч у вотсапі хай напише
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15.10.2022 19:06 Відповісти
прошу зауважити,усі вісім років війни продовжує це робити.
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15.10.2022 19:06 Відповісти
французька шарага ,через яку "макарон " заробляє "ліві" бабки
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15.10.2022 19:07 Відповісти
американці обіцяли санкції щодо тих хто допомогає мордору
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15.10.2022 19:07 Відповісти
TotalEnergies продовжує виробляти

Вироблятство...
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15.10.2022 19:10 Відповісти
Макрон все це знає . Але проти цієї компанії не вводить санкції бо це компанія французька.
Тобто треба США вводити санкції вже проти Франції через те що Франція не слідкує за своїми бізнес-компаніями.
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15.10.2022 19:11 Відповісти
так само і Шольц ,так само і Ердоган../просто ще не впіймали,або мають лазейки, про які не знаємо/ та інші..війна -це бізнес на крові
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15.10.2022 19:13 Відповісти
По інерціі -- не можут зупинитися . Бабло не пахне .
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15.10.2022 19:15 Відповісти
Ну, це ж не Марківа судити...
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15.10.2022 19:24 Відповісти
гроші не пахнуть...
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15.10.2022 19:24 Відповісти
Вбивці.
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15.10.2022 19:26 Відповісти
Твій виихід, Верховний Головнокомандувач...
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15.10.2022 19:26 Відповісти
язык в заднице пока - сейчас не могу
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15.10.2022 21:28 Відповісти
Сотни партий?Это сколько тонн?Плюс приборы ночного видения для танков (промелькнуло в украинской прессе) ,а на эту сторону 12-14шт. Сезарей?
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15.10.2022 19:27 Відповісти
це так як ви наблюдаєте за футболом і вболіваєте за ту ,чи іншу команду...ми в прямому єфірі можете наблюдати за реакцією стадіону,хто і як підтримує , хто більше кричить за свою команду і робите ставки на тоталізаторі
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15.10.2022 19:38 Відповісти
жабоїди
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15.10.2022 19:27 Відповісти
Про" ашан" теж не варто забувати.На скільки я знаю це теж французька кантора,яка доречі і в тимчасово окупованому криму бабло косить.Суки.
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15.10.2022 19:30 Відповісти
Існує дуже багато способів,як цьому завадить,але потрібно мати яйця.
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15.10.2022 19:31 Відповісти
Сволочи. Куда смотрит Байден и Блинкин? Защемите Макрону его макарон
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15.10.2022 19:31 Відповісти
зачем макрона? конкретное предприятие ввести под санкции и все кто с ними мутит кацапские договрняки
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15.10.2022 21:30 Відповісти
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15.10.2022 19:37 Відповісти
французские петухи напомнили, что они родственники двухголовой курицы
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15.10.2022 19:39 Відповісти
Жабаед -пи*дливый.
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15.10.2022 19:46 Відповісти
І теж до речі від горшка два вершка ***********.
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15.10.2022 19:56 Відповісти
Насколько я помню , Байден сказал , кто помогает Раши-параши , в обход санкциям , того буду наказывать..
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15.10.2022 19:49 Відповісти
французький клімакс Дарвіна
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15.10.2022 19:49 Відповісти
Твари и поддонки, на крови, на людских жизнях бабло зарабатываете, нет креста на вас, уроды!
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15.10.2022 20:08 Відповісти
І це при тому, що ***** вбив голову цієї компанії Тотал.
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15.10.2022 20:19 Відповісти
Франція - повія Європи.. Ще з часів другої світової тягнеться.
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15.10.2022 20:20 Відповісти
Макрон хочет говорить с ху@лом ...
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15.10.2022 20:40 Відповісти
А друга світова; і одяг нім.військ і т.д і
повіїї ...
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15.10.2022 20:40 Відповісти
Пусть аккуратно курят там у себя на территории.
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15.10.2022 21:19 Відповісти
Просто стара повія
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15.10.2022 22:22 Відповісти
"Нічєво лічнАвА, толькА бізнес!" Як же мені подобається ця фразочка! А бізнес - це не "лічноє"?
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16.10.2022 07:30 Відповісти
 
 