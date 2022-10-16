ВСУ готовят Запорожскую область к деоккупации, - Федоров
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В последние дни украинские военные поразили 7 позиций оккупантов, уничтожив российскую технику, в том числе четыре комплекса С-300, и живую силу врага.
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Только в последние дни недалеко от Гуляйполя уничтожен склад боеприпасов и ранены более 20 оккупантов. В Токмаке уничтожены 10 единиц военной техники и ранены до 40 военнослужащих. В Пологах - до 30 раненых оккупантов", - говорится в сообщении.
Также в Каменце-Днепровской украинские военные уничтожили 7 единиц военной техники и ранили около 40 российских военнослужащих.
"В районах населенных пунктов Орехов, Конские Роздоры и Токмак, поражено около 100 оккупантов. Среди них более 25 только что мобилизованных. В районе населенного пункта Бердянск уничтожено 4 комплекса С-300", - добавил Федоров.
Пожалуйста, подождите...
Енергодарське угруповання достатньо потужне... Хоча якщо місто візьмуть в кільце - то довго там не зможуть кацапи триматися, продовольство і боєкомплект швидко закінчаться ...
p.s. про Херсон трубили 2 місяці поспіль день у день на всіх можливих рівнях, і точно также диванні мислителі писали теж саме, що сталось по ітогу треба нагадувати? Досить з себе корчить вже самих розумних і повчати.
Ну нічого. Гітлер отримав своє - і упорота русня отримає!
Таке було при Фрунзе,потім в 1941 році при манштейні,також і в 1943-44 році при наступі РА..
Таке можливо планується і зараз.
Первые привычно ноют, вторые дают советы космического масштаба и такой же глупости ))
Ох и Цензор, как обычно )