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ВСУ готовят Запорожскую область к деоккупации, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вибух,склад,штефан

В последние дни украинские военные поразили 7 позиций оккупантов, уничтожив российскую технику, в том числе четыре комплекса С-300, и живую силу врага.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Только в последние дни недалеко от Гуляйполя уничтожен склад боеприпасов и ранены более 20 оккупантов. В Токмаке уничтожены 10 единиц военной техники и ранены до 40 военнослужащих. В Пологах - до 30 раненых оккупантов", - говорится в сообщении.

Также в Каменце-Днепровской украинские военные уничтожили 7 единиц военной техники и ранили около 40 российских военнослужащих.

"В районах населенных пунктов Орехов, Конские Роздоры и Токмак, поражено около 100 оккупантов. Среди них более 25 только что мобилизованных. В районе населенного пункта Бердянск уничтожено 4 комплекса С-300", - добавил Федоров.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашисты ракетными ударами разрушили две школы в Запорожской области. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+18
Це добре, але афішувати не варто, нехай буде несподіванкою.
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16.10.2022 11:01
+9
там деякі военкори кацапські вже щось підозрюють кажуть здаеться мне что Херсонськая для отвлечения внимания а начнут с Запорожской обл -як була несподіванка с Харьков обл афішуючи звільнення Херсонської ще в серпні
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16.10.2022 11:06
+7
нам би Херсон для початку...
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16.10.2022 11:03
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Це добре, але афішувати не варто, нехай буде несподіванкою.
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16.10.2022 11:01 Ответить
Кацапи - про це ж саме , ниють в тєлєграмах вже місяців зо два . . Це не є секретом .
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16.10.2022 11:04 Ответить
Не важно що там вони ниють, вони рішення не приймають.
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16.10.2022 14:10 Ответить
Треба Енергодар звільняти. Навіть якщо енергодарське угрупування наші візьмуть в кільце, а самі рушать на Токмак і Мелітополь, то кацапи стрілятимуть нашим у спину .
Енергодарське угруповання достатньо потужне... Хоча якщо місто візьмуть в кільце - то довго там не зможуть кацапи триматися, продовольство і боєкомплект швидко закінчаться ...
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16.10.2022 11:25 Ответить
Яке б потужне воно не було, то в кільці протримається не довго.
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16.10.2022 11:42 Ответить
Мелитополь 💙💛🙏🙏🙏больше не может терпеть рашистских садистов , ублюдков нелюдей !ЗСУ Удачи🍀на сафари кацапо-кадыровцев‼️
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16.10.2022 11:42 Ответить
і тут такий Залужний хмммм, а Микола на цензорі діло каже, можливо не треба нічого повідомляти? Треба це обдумати, слушна думка.

p.s. про Херсон трубили 2 місяці поспіль день у день на всіх можливих рівнях, і точно также диванні мислителі писали теж саме, що сталось по ітогу треба нагадувати? Досить з себе корчить вже самих розумних і повчати.
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16.10.2022 15:04 Ответить
нам би Херсон для початку...
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16.10.2022 11:03 Ответить
Херсон ще у серпні збиралися визволяти
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16.10.2022 11:05 Ответить
вам ще досі не дійшло, що на справді сталось і продовжує відбуватись?
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16.10.2022 15:05 Ответить
там деякі военкори кацапські вже щось підозрюють кажуть здаеться мне что Херсонськая для отвлечения внимания а начнут с Запорожской обл -як була несподіванка с Харьков обл афішуючи звільнення Херсонської ще в серпні
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16.10.2022 11:06 Ответить
2 раз не пройде
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16.10.2022 11:11 Ответить
ну значить одночасно будть наступати на Херсонську і Запорізьку обл
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16.10.2022 11:13 Ответить
З кацапами? Впевнений
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16.10.2022 11:15 Ответить
это может не пройти с адекватным командованием которое учиться и чтото анализирует,а мы воюем с каапами,эти дебилы 3 месяц бахмут в лоб штурмуют,так что попытка не пытка)))
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16.10.2022 11:15 Ответить
Так кацапы тоже думают что два раза в одну воронку снаряд не падает. Вот пускай поломают голову
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16.10.2022 11:20 Ответить
а скільки раз Чорнобаївка проходила?
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16.10.2022 11:26 Ответить
ну 20+ чернобаевок проканало ведь
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16.10.2022 11:50 Ответить
Хорошо... Второй раз пропускаем. А третий раз?
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16.10.2022 12:14 Ответить
Чимось Хланя з Херсона нагадує.
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16.10.2022 11:09 Ответить
Серьезно? Тоже рядовым в ЗСУ воюет?
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16.10.2022 11:23 Ответить
Якщр про це знає ОП то буде важко. Менше креба тих "фсбешних кротів" про плани інформувати. Або "дезу" туди зливати.
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16.10.2022 11:11 Ответить
фсбшні кроти якби були такі в оп то вже давно під Мордором ми були ні Харків обл ні Київськ весною не звільнили
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16.10.2022 11:15 Ответить
Ця говоряча голова краще би ішов воювати на фронт, то ж ще вік дозволяє, а не анонсувати, що зроблять наші воїни, може щоб і вороги приготувались.
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16.10.2022 11:11 Ответить
Там кацапи ще з часів Ізюма ниють про - "КолосальнЬІе накопления украинской техники в Запорожской оласти", навіть толя петушарій вже давно ниє що готуєтся "удар в сторону Бердянська".
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16.10.2022 11:18 Ответить
Це ще хтось нас, українців, нацистами обзивав.
Ну нічого. Гітлер отримав своє - і упорота русня отримає!
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16.10.2022 11:39 Ответить
Якщо удар туди і планується,то ціль мелітопольська розвилка доріг-це ключ від півдня і Криму.
Таке було при Фрунзе,потім в 1941 році при манштейні,також і в 1943-44 році при наступі РА..
Таке можливо планується і зараз.
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16.10.2022 13:10 Ответить
А мы в это время захватим Белгородскую Народную Республику. Кацы точно не ожидают этого. А потом обменяем на крым
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16.10.2022 11:54 Ответить
а русня сразу в ад))))там вам самое место
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16.10.2022 11:21 Ответить
Одним натисканням кнопки "спам" добрій шмель під британським прапором перетворюється на дохлого кацапського джмеля...
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16.10.2022 11:27 Ответить
брехня, не бачив я такого в гітлера
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16.10.2022 11:29 Ответить
Кожен день інформація про знищенні С 300 в Запорізькій області, на місцевому рівні. А загальний звіт, чомусь це не показує
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16.10.2022 11:23 Ответить
Так ,до речі чомусь не було в офіційному зведенні даних про знищення С-300
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16.10.2022 16:46 Ответить
Федоров обіцяв у липні чи серпні визволення Мелітополя "через пару тижнів".
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16.10.2022 11:28 Ответить
Надо вбрасывать дезу, чтобы они перетягивали войска и ослаблялись на других участках, и заходить в эти участки, как это было с анонсированным контрнаступлением на юге и вместо этого наступлением на Харьковщине.
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16.10.2022 11:31 Ответить
иди на путина рекламщик...
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16.10.2022 13:06 Ответить
Ваня Ф. вже як Льоша А. (((
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16.10.2022 12:20 Ответить
Зрадое...ы и диванные фельдмаршалы сразу перевозбудились )
Первые привычно ноют, вторые дают советы космического масштаба и такой же глупости ))
Ох и Цензор, как обычно )
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16.10.2022 14:32 Ответить
 
 