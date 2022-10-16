ЗСУ готують Запорізьку область до деокупації, - Федоров
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Останніми днями українські військові вразили 7 позицій окупантів, знищивши російську техніку, у тому числі чотири комплекси С-300, та живу силу ворога.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ
Тільки останніми днями неподалік від Гуляйполя знищено склад боєприпасів та поранено більш як 20 окупантів. У Токмаку знищено 10 одиниць військової техніки та поранено до 40 військовослужбовців. У Пологах – до 30 поранених окупантів", - йдеться в повідомленні.
Також у Кам’янці-Дніпровській українські військові знищили 7 одиниць військової техніки та поранили близько 40 російських військовослужбовців.
"В районах населених пунктів Оріхів, Кінські Роздори та Токмак, уражено близько 100 окупантів. Серед них понад 25 щойно мобілізованих. В районі населеного пункту Бердянськ знищено 4 комплекси С-300", - додав Федоров.
Будь ласка, зачекайте...
Енергодарське угруповання достатньо потужне... Хоча якщо місто візьмуть в кільце - то довго там не зможуть кацапи триматися, продовольство і боєкомплект швидко закінчаться ...
p.s. про Херсон трубили 2 місяці поспіль день у день на всіх можливих рівнях, і точно также диванні мислителі писали теж саме, що сталось по ітогу треба нагадувати? Досить з себе корчить вже самих розумних і повчати.
Ну нічого. Гітлер отримав своє - і упорота русня отримає!
Таке було при Фрунзе,потім в 1941 році при манштейні,також і в 1943-44 році при наступі РА..
Таке можливо планується і зараз.
Первые привычно ноют, вторые дают советы космического масштаба и такой же глупости ))
Ох и Цензор, как обычно )