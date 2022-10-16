РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5367 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
920 0
Днепропетровщина (2927) Марганец (59) обстрел (20439)

Российские оккупанты из РСЗО обстреляли Марганецкую громаду на Днепропетровщине, - облсовет

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

марганець

Российские оккупанты в воскресенье обстреляли из реактивных систем залпового огня Днепропетровскую область.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале председатель областного совета Николай Лукашук.

"К вечеру оккупационные войска Российской Федерации из РСЗО снова ударили по Марганецкой громаде в Никопольском районе. Предварительно – люди не пострадали", - написал он.

Также он сообщил, что другие районы области вражеским обстрелам не подверглись. Ситуация на границах Днепропетровщине полностью контролируется Вооруженными силами Украины.

Смотрите также: Последствия ударов по Никополю: 6 раненых, уничтожены котельная, поражен ряд гражданских объектов. ФОТОрепортаж
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 