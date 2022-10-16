Російські окупанти із РСЗВ обстріляли Марганецьку громаду на Дніпропетровщині, - облрада

Російські окупанти у неділю обстріляли із реактивних систем залпового вогню Дніпропетровську область

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова обласної ради Микола Лукашук.

"До вечора окупаційні війська російської федерації з РСЗВ знову вдарили по Марганецькій громаді в Нікопольському районі. Попередньо – люди неушкоджені", - написав він у телеграм-каналі.

Також він повідомив, що інші райони області на ворожі обстріли не зазнали. Ситуація на кордонах Дніпропетровщини повністю контролюється Збройними силами України.

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