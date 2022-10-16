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Дніпропетровщина (2407) Марганець (44) обстріл (21411)

Російські окупанти із РСЗВ обстріляли Марганецьку громаду на Дніпропетровщині, - облрада

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

марганець

Російські окупанти у неділю обстріляли із реактивних систем залпового вогню Дніпропетровську область

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова обласної ради Микола Лукашук.

"До вечора окупаційні війська російської федерації з РСЗВ знову вдарили по Марганецькій громаді в Нікопольському районі. Попередньо – люди неушкоджені", - написав він у телеграм-каналі.

Також він повідомив, що інші райони області на ворожі обстріли не зазнали. Ситуація на кордонах Дніпропетровщини повністю контролюється Збройними силами України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки ударів по Нікополю: 6 поранених, знищено котельню, вражено низку цивільних об’єктів. ФОТОрепортаж

Автор: Роман Свиридович
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