РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5205 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
9 943 13
война (47303) Днепр_город (3762) Днепропетровщина (2927) обстрел (20439) Тарифы на электроэнергию (1907)

В Днепре и области начались экстренные отключения электроэнергии

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

світло

В Днепропетровской области начались экстренные отключения электроэнергии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.

"Враг продолжает обстреливать объекты энергетической инфраструктуры и наносит разрушения. Для ликвидации повреждений и сбалансирования энергосистемы сегодня в Днепре и области будет отключаться электроэнергия", - написал он.

Коваленко просит граждан ограничить использование энергоемких приборов: бойлеров, стиральных машин, обогревателей, кондиционеров, а также зарядить телефоны и павербанки.

Как сообщалось, сегодня украинские военные уничтожили над Днепропетровской областью три российских крылатых ракеты, но одна попала по объекту энергетической инфраструктуры, там сильный пожар.

Также смотрите: Зеленский попросил украинцев ограничить потребление электроэнергии в пиковые часы. ВИДЕО
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
с ненавистным рашитским врагом надо окончательно и бесповоротно покончить к 25 декабря 2022 года! чтобы будущие поколения даже названия дебильной страны под названием расия никогда не слышали...
показать весь комментарий
17.10.2022 08:34
+2
по-моему в донецке и луганске тоже есть разные тэцы, тэсы и разные другие подстанции. может быть я ошибаюсь, но так сообщают злые языки из википедии. не знаю, верить ли им...
показать весь комментарий
17.10.2022 08:37
+1
Такое впечатление , что никакой стратегии противодействия разрушению нашей инфраструктуры у зелени нет. Неужели нельзя закупить хотя-бы такие же дроны и куярить в ответ по их инфраструктуре, начать тотальный поиск как по официальным , так и не по официальным каналам , привлекая всех симпатиков Украины. Уговаривать, умолять США дать нам ракеты повышенной дальности для ответных ударов, исключительно согласованных с ними.
показать весь комментарий
17.10.2022 09:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
с ненавистным рашитским врагом надо окончательно и бесповоротно покончить к 25 декабря 2022 года! чтобы будущие поколения даже названия дебильной страны под названием расия никогда не слышали...
показать весь комментарий
17.10.2022 08:34 Ответить
по-моему в донецке и луганске тоже есть разные тэцы, тэсы и разные другие подстанции. может быть я ошибаюсь, но так сообщают злые языки из википедии. не знаю, верить ли им...
показать весь комментарий
17.10.2022 08:37 Ответить
А какой смысл?
Нужно рузьки энергетические системы бомбить.
показать весь комментарий
17.10.2022 08:54 Ответить
думаю, там будет все сложнее. да и вряд ли согласятся союзники использовать их оружие для этих целей. а тут все поближе, можно и своим обойтись.
показать весь комментарий
17.10.2022 08:58 Ответить
Краще цими снарядами та ракетами вдарити по атрі кацапіських військ під Бахмутом, Соледаром, Авдієвкою, Кремінною тощо.
Там наші вояки під шаленими обстрілами тримають позиції з обмеженою артпідтримкою.
показать весь комментарий
17.10.2022 09:16 Ответить
безусловно. решать будет армия, как и что использовать. но мы видим, что они бьют по "гражданке", и это не только тэцы. Это и склады продовольствия и лекарств. Надо отвечать тем же, иначе это не остановить.
показать весь комментарий
17.10.2022 09:43 Ответить
Так вони ще й катуютьі вбивають цивільних, гвалтують, мародерять...
Нам що, перетворюватися на кацапів?
І я запевняю, удари по цивільних їх не зупинить, а навпаки додасть наснаги.
Вони хотіли б щоб ми вдарили по цивільним, і певно самі вдарять, згадайте гексоген в москві, мішки з цукром у казані тощо.
Навіщо їм підігрувати?
І що, у нас є чим добити до уралу і далі?
Бити потрібно по складам, аеродромам, базам, знищувати окупантів.
Я думаю, що командуванню ЗСУ видніше куди краще бити дефіцитними, на жаль, ************.
показать весь комментарий
17.10.2022 19:12 Ответить
Здається настав час тероризувати підорашників
показать весь комментарий
17.10.2022 08:46 Ответить
"карфагєн должен бить разрушен" тобто кацапський мордор має бути знищений
показать весь комментарий
17.10.2022 08:57 Ответить
Сами подоры живут как в 18м веке и других туда тянут.
показать весь комментарий
17.10.2022 09:29 Ответить
Такое впечатление , что никакой стратегии противодействия разрушению нашей инфраструктуры у зелени нет. Неужели нельзя закупить хотя-бы такие же дроны и куярить в ответ по их инфраструктуре, начать тотальный поиск как по официальным , так и не по официальным каналам , привлекая всех симпатиков Украины. Уговаривать, умолять США дать нам ракеты повышенной дальности для ответных ударов, исключительно согласованных с ними.
показать весь комментарий
17.10.2022 09:52 Ответить
з пятниці на ничку відключають
показать весь комментарий
17.10.2022 11:37 Ответить
Таке враження якби кацапи не знущалися на сході та півдні України з живучих на цих територіях,"они всьоравно твердо и дальше будут разговаривать на радном руском"-ну просто ЗОМБОЛЕНД.....
показать весь комментарий
17.10.2022 11:42 Ответить
 
 