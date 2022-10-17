В Днепре и области начались экстренные отключения электроэнергии

В Днепропетровской области начались экстренные отключения электроэнергии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.

"Враг продолжает обстреливать объекты энергетической инфраструктуры и наносит разрушения. Для ликвидации повреждений и сбалансирования энергосистемы сегодня в Днепре и области будет отключаться электроэнергия", - написал он.

Коваленко просит граждан ограничить использование энергоемких приборов: бойлеров, стиральных машин, обогревателей, кондиционеров, а также зарядить телефоны и павербанки.

Как сообщалось, сегодня украинские военные уничтожили над Днепропетровской областью три российских крылатых ракеты, но одна попала по объекту энергетической инфраструктуры, там сильный пожар.

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