В Днепре и области начались экстренные отключения электроэнергии
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Днепропетровской области начались экстренные отключения электроэнергии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.
"Враг продолжает обстреливать объекты энергетической инфраструктуры и наносит разрушения. Для ликвидации повреждений и сбалансирования энергосистемы сегодня в Днепре и области будет отключаться электроэнергия", - написал он.
Коваленко просит граждан ограничить использование энергоемких приборов: бойлеров, стиральных машин, обогревателей, кондиционеров, а также зарядить телефоны и павербанки.
Как сообщалось, сегодня украинские военные уничтожили над Днепропетровской областью три российских крылатых ракеты, но одна попала по объекту энергетической инфраструктуры, там сильный пожар.
Пожалуйста, подождите...
Нужно рузьки энергетические системы бомбить.
Там наші вояки під шаленими обстрілами тримають позиції з обмеженою артпідтримкою.
Нам що, перетворюватися на кацапів?
І я запевняю, удари по цивільних їх не зупинить, а навпаки додасть наснаги.
Вони хотіли б щоб ми вдарили по цивільним, і певно самі вдарять, згадайте гексоген в москві, мішки з цукром у казані тощо.
Навіщо їм підігрувати?
І що, у нас є чим добити до уралу і далі?
Бити потрібно по складам, аеродромам, базам, знищувати окупантів.
Я думаю, що командуванню ЗСУ видніше куди краще бити дефіцитними, на жаль, ************.