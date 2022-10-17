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У Дніпрі та області почалися екстрені відключення електроенергії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

світло

На Дніпропетровщині почалися екстрені відключення електроенергії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.

"Ворог продовжує обстрілювати об'єкти енергетичної інфраструктури та завдає руйнувань. Для ліквідації ушкоджень та збалансування енергосистеми сьогодні у Дніпрі та області відбуватимуться відключення електроенергії", - написав він.

Коваленко просить громадян обмежити використання енергоємних приладів: бойлерів, пральних машин, обігрівачів, кондиціонерів, а також зарядити телефони та павербанки.

Як повідомлялося, сьогодні українські військові знищили над Дніпропетровською областю три російські крилаті ракети, але одна влучила по об’єкту енергетичної інфраструктури, там сильна пожежа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстріл Дніпропетровщини: російська ракета влучила в об’єкт енергетичної інфраструктури, по Нікопольському району прилетіли понад 30 ворожих снарядів

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
с ненавистным рашитским врагом надо окончательно и бесповоротно покончить к 25 декабря 2022 года! чтобы будущие поколения даже названия дебильной страны под названием расия никогда не слышали...
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17.10.2022 08:34
+2
по-моему в донецке и луганске тоже есть разные тэцы, тэсы и разные другие подстанции. может быть я ошибаюсь, но так сообщают злые языки из википедии. не знаю, верить ли им...
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17.10.2022 08:37
+1
Такое впечатление , что никакой стратегии противодействия разрушению нашей инфраструктуры у зелени нет. Неужели нельзя закупить хотя-бы такие же дроны и куярить в ответ по их инфраструктуре, начать тотальный поиск как по официальным , так и не по официальным каналам , привлекая всех симпатиков Украины. Уговаривать, умолять США дать нам ракеты повышенной дальности для ответных ударов, исключительно согласованных с ними.
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17.10.2022 09:52
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с ненавистным рашитским врагом надо окончательно и бесповоротно покончить к 25 декабря 2022 года! чтобы будущие поколения даже названия дебильной страны под названием расия никогда не слышали...
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17.10.2022 08:34 Відповісти
по-моему в донецке и луганске тоже есть разные тэцы, тэсы и разные другие подстанции. может быть я ошибаюсь, но так сообщают злые языки из википедии. не знаю, верить ли им...
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17.10.2022 08:37 Відповісти
А какой смысл?
Нужно рузьки энергетические системы бомбить.
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17.10.2022 08:54 Відповісти
думаю, там будет все сложнее. да и вряд ли согласятся союзники использовать их оружие для этих целей. а тут все поближе, можно и своим обойтись.
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17.10.2022 08:58 Відповісти
Краще цими снарядами та ракетами вдарити по атрі кацапіських військ під Бахмутом, Соледаром, Авдієвкою, Кремінною тощо.
Там наші вояки під шаленими обстрілами тримають позиції з обмеженою артпідтримкою.
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17.10.2022 09:16 Відповісти
безусловно. решать будет армия, как и что использовать. но мы видим, что они бьют по "гражданке", и это не только тэцы. Это и склады продовольствия и лекарств. Надо отвечать тем же, иначе это не остановить.
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17.10.2022 09:43 Відповісти
Так вони ще й катуютьі вбивають цивільних, гвалтують, мародерять...
Нам що, перетворюватися на кацапів?
І я запевняю, удари по цивільних їх не зупинить, а навпаки додасть наснаги.
Вони хотіли б щоб ми вдарили по цивільним, і певно самі вдарять, згадайте гексоген в москві, мішки з цукром у казані тощо.
Навіщо їм підігрувати?
І що, у нас є чим добити до уралу і далі?
Бити потрібно по складам, аеродромам, базам, знищувати окупантів.
Я думаю, що командуванню ЗСУ видніше куди краще бити дефіцитними, на жаль, ************.
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17.10.2022 19:12 Відповісти
Здається настав час тероризувати підорашників
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17.10.2022 08:46 Відповісти
"карфагєн должен бить разрушен" тобто кацапський мордор має бути знищений
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17.10.2022 08:57 Відповісти
Сами подоры живут как в 18м веке и других туда тянут.
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17.10.2022 09:29 Відповісти
Такое впечатление , что никакой стратегии противодействия разрушению нашей инфраструктуры у зелени нет. Неужели нельзя закупить хотя-бы такие же дроны и куярить в ответ по их инфраструктуре, начать тотальный поиск как по официальным , так и не по официальным каналам , привлекая всех симпатиков Украины. Уговаривать, умолять США дать нам ракеты повышенной дальности для ответных ударов, исключительно согласованных с ними.
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17.10.2022 09:52 Відповісти
з пятниці на ничку відключають
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17.10.2022 11:37 Відповісти
Таке враження якби кацапи не знущалися на сході та півдні України з живучих на цих територіях,"они всьоравно твердо и дальше будут разговаривать на радном руском"-ну просто ЗОМБОЛЕНД.....
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17.10.2022 11:42 Відповісти
 
 