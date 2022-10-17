У Дніпрі та області почалися екстрені відключення електроенергії
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На Дніпропетровщині почалися екстрені відключення електроенергії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.
"Ворог продовжує обстрілювати об'єкти енергетичної інфраструктури та завдає руйнувань. Для ліквідації ушкоджень та збалансування енергосистеми сьогодні у Дніпрі та області відбуватимуться відключення електроенергії", - написав він.
Коваленко просить громадян обмежити використання енергоємних приладів: бойлерів, пральних машин, обігрівачів, кондиціонерів, а також зарядити телефони та павербанки.
Як повідомлялося, сьогодні українські військові знищили над Дніпропетровською областю три російські крилаті ракети, але одна влучила по об’єкту енергетичної інфраструктури, там сильна пожежа.
Будь ласка, зачекайте...
Нужно рузьки энергетические системы бомбить.
Там наші вояки під шаленими обстрілами тримають позиції з обмеженою артпідтримкою.
Нам що, перетворюватися на кацапів?
І я запевняю, удари по цивільних їх не зупинить, а навпаки додасть наснаги.
Вони хотіли б щоб ми вдарили по цивільним, і певно самі вдарять, згадайте гексоген в москві, мішки з цукром у казані тощо.
Навіщо їм підігрувати?
І що, у нас є чим добити до уралу і далі?
Бити потрібно по складам, аеродромам, базам, знищувати окупантів.
Я думаю, що командуванню ЗСУ видніше куди краще бити дефіцитними, на жаль, ************.