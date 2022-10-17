УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7753 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
4 972 2
війна (56913) Дніпропетровщина (2407) обстріл (21411) Резніченко (492)

Обстріл Дніпропетровщини: російська ракета влучила в об’єкт енергетичної інфраструктури, по Нікопольському району прилетіли понад 30 ворожих снарядів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Окупанти усю ніч атакували Дніпропетровщину ракетами, "Градами" та важкою артилерією

Про це повідомив у телеграмі голова ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни усю ніч атакували область ракетами, "Градами" та важкою артилерією.

Три ворожі ракети силами нашої ППО знищені. Одна ракета ударила по об’єкту енергетичної інфраструктури. Там сильна пожежа. На місці прильоту працюють усі служби.

Нікопольський район російські окупаційні війська накрили вогнем з "Градів" та важкої артилерії. Туди прилетіли понад 30 ворожих снарядів.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах пошкоджені будинки. Попередньо, люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На світанку військові знищили три російські крилаті ракети над Дніпропетровщиною

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мрази.
показати весь коментар
17.10.2022 08:56 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
показати весь коментар
17.10.2022 11:05 Відповісти
 
 