Обстріл Дніпропетровщини: російська ракета влучила в об’єкт енергетичної інфраструктури, по Нікопольському району прилетіли понад 30 ворожих снарядів
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Окупанти усю ніч атакували Дніпропетровщину ракетами, "Градами" та важкою артилерією
Про це повідомив у телеграмі голова ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Росіяни усю ніч атакували область ракетами, "Градами" та важкою артилерією.
Три ворожі ракети силами нашої ППО знищені. Одна ракета ударила по об’єкту енергетичної інфраструктури. Там сильна пожежа. На місці прильоту працюють усі служби.
Нікопольський район російські окупаційні війська накрили вогнем з "Градів" та важкої артилерії. Туди прилетіли понад 30 ворожих снарядів.
У Марганецькій та Червоногригорівській громадах пошкоджені будинки. Попередньо, люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.
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paul smith 155423ba
показати весь коментар17.10.2022 08:56 Відповісти Мені подобається 5
Чайка Київ
показати весь коментар17.10.2022 11:05 Відповісти Мені подобається 1
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