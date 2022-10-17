Обстріл Дніпропетровщини: російська ракета влучила в об’єкт енергетичної інфраструктури, по Нікопольському району прилетіли понад 30 ворожих снарядів

Окупанти усю ніч атакували Дніпропетровщину ракетами, "Градами" та важкою артилерією

Про це повідомив у телеграмі голова ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни усю ніч атакували область ракетами, "Градами" та важкою артилерією.

Три ворожі ракети силами нашої ППО знищені. Одна ракета ударила по об’єкту енергетичної інфраструктури. Там сильна пожежа. На місці прильоту працюють усі служби.



Нікопольський район російські окупаційні війська накрили вогнем з "Градів" та важкої артилерії. Туди прилетіли понад 30 ворожих снарядів.



У Марганецькій та Червоногригорівській громадах пошкоджені будинки. Попередньо, люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На світанку військові знищили три російські крилаті ракети над Дніпропетровщиною