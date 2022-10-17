Обстрел Днепропетровщины: российская ракета попала в объект энергетической инфраструктуры, по Никопольскому району прилетели более 30 вражеских снарядов

Оккупанты всю ночь атаковали Днепропетровщину ракетами, "Градами" и тяжелой артиллерией

Об этом сообщил в телеграме председатель ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне всю ночь атаковали область ракетами, "Градами" и тяжелой артиллерией.

Три вражеских ракеты силами нашей ПВО уничтожены. Одна ракета ударила по объекту энергетической инфраструктуры. Там сильный пожар. На месте прилета работают все службы.

Никопольский район российские оккупационные войска накрыли огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии. Туда прилетели более 30 вражеских снарядов.

В Марганецкой и Красногригорьевской громадах повреждены дома. Предварительно люди не пострадали", - говорится в сообщении.

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