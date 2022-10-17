Высокая вероятность ракетной атаки по Кривому Рогу, - Вилкул

Оккупанты могут предпринять попытку нанесения ракетного удара по Кривому Рогу.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

"Все в укрытие! Высока вероятность ракетной атаки по городу", – отметил он.

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По всей территории Украины, кроме Крыма, объявлена воздушная тревога.