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Высокая вероятность ракетной атаки по Кривому Рогу, - Вилкул

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

Оккупанты могут предпринять попытку нанесения ракетного удара по Кривому Рогу.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

"Все в укрытие! Высока вероятность ракетной атаки по городу", – отметил он.

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По всей территории Украины, кроме Крыма, объявлена воздушная тревога.
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А можуть і ні! Це краще на кафейній гущі гадати.
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17.10.2022 15:17 Ответить
 
 