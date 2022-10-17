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Новини Війна
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Висока ймовірність ракетної атаки по Кривому Рогу, - Вілкул

ракета

Окупанти можуть здійснити спробу завдання ракетного удару по Кривому Рогу.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.

"Всі в укриття! Висока ймовірність ракетної атаки по місту", - зазначив він.

Також читайте: Військові РФ намагалися атакувати Кривий Ріг п’ятьма дронами-камікадзе, їх усіх збито

Наразі по всій території України, окрім Криму, оголошено повітряну тривогу. 

Автор: 

Вілкул Олександр (329) Кривий Ріг (1354) обстріл (28303) ракети (4012)


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А можуть і ні! Це краще на кафейній гущі гадати.
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17.10.2022 15:17 Відповісти
 
 