Висока ймовірність ракетної атаки по Кривому Рогу, - Вілкул
Окупанти можуть здійснити спробу завдання ракетного удару по Кривому Рогу.
Про це повідомив у телеграм-каналі начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.
"Всі в укриття! Висока ймовірність ракетної атаки по місту", - зазначив він.
Наразі по всій території України, окрім Криму, оголошено повітряну тривогу.
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Владимир Сухов #378743
показати весь коментар17.10.2022 15:17 Відповісти Мені подобається 0
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