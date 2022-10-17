Висока ймовірність ракетної атаки по Кривому Рогу, - Вілкул

Окупанти можуть здійснити спробу завдання ракетного удару по Кривому Рогу.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.

"Всі в укриття! Висока ймовірність ракетної атаки по місту", - зазначив він.

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Наразі по всій території України, окрім Криму, оголошено повітряну тривогу.