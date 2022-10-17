РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11550 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
5 686 12
АЭС (480) война (47303) обстрел (20439) Энергоатом (378) Запорожская АЭС (547)

Российские оккупанты прибегли к новой тактике ядерного шантажа, - "Энергоатом"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

заес,аес,запорізька

За последние дни российские захватчики, обстреливая территорию Украины, умышленно целились в подстанции, соединенные высоковольтными линиями связи с украинскими атомными электростанциями.

Об этом сообщили в "Энергоатоме", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что хотя эти подстанции расположены довольно далеко (160-200 км) от украинских атомных станций, однако в результате их повреждения происходит отключение линий связи, через которые передается электроэнергия с АЭС в энергосистему Украины. И в случае прекращения работы этих линий связи энергоблоки АЭС аварийно отключаются, поэтому станции оказываются в режиме блекаута с включением дизель-генераторов.

"Очевидно, рашистские ядерные террористы серьезно рассматривают такой сценарий ядерного шантажа для нанесения украинским атомным станциям еще большего вреда с непредсказуемыми последствиями. Реализация подобного сценария подтверждается также действиями оккупантов на Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.

По данным Энергоатома, в последние дни оккупанты начали активно подвозить дизельное топливо на станцию, готовясь к ее длительной работе в режиме блекаута, который может стать следствием выведения из строя украинской энергетической инфраструктуры, обеспечивающей связь ЗАЭС с отечественной энергосистемой.

Также читайте: В результате обстрела российскими военными на ЗАЭС отключилась последняя линия связи с энергосетью, - "Энергоатом"
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+12
... а потім звільнити Україну від гнилої зелені .
показать весь комментарий
17.10.2022 18:00
+9
Треба якось звільняти південь, який здали зермаки.
показать весь комментарий
17.10.2022 17:59
+7
І що , асфальт не може виконати роль високовольтних ліній ? Та не може цьго бути !
показать весь комментарий
17.10.2022 17:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І що , асфальт не може виконати роль високовольтних ліній ? Та не може цьго бути !
показать весь комментарий
17.10.2022 17:58 Ответить
асфальт виконав усі закладені у нього функції - знекровлення ВПК, прискорення захвату теренів моєї/нашої країни!
а тепер працює на імідж ЗЕйобіка - навіть у такі страшні часи ВОНО будує дороги(
показать весь комментарий
17.10.2022 18:09 Ответить
Треба якось звільняти південь, який здали зермаки.
показать весь комментарий
17.10.2022 17:59 Ответить
... а потім звільнити Україну від гнилої зелені .
показать весь комментарий
17.10.2022 18:00 Ответить
Залишилося недовго, ще максимум півтора року.
показать весь комментарий
17.10.2022 18:07 Ответить
У нас ще кіно знімають крім доріг 😕
Зеленська влада під час війни виділила 200 млн на кіно.

Отримали фірми, близькі до Єрмака
показать весь комментарий
17.10.2022 18:12 Ответить
Интересно, а если Украине все это надоест и она скажет - взрывай. Все 1200 тонн ядерного топлива. Желательно одновременно.
Ядерное облако полетит в Турцию, в Румынию и Венгрию, накроет Ростов и т.д. Украину тоже накроет.
путя, готов радиационно уничтожить огромный кусок Европы и Ближнего Востока? А, путя?
показать весь комментарий
17.10.2022 18:12 Ответить
РюSSишо фашысто вас сдал генерал Лебедь...в 1994 году...никакого сверх оружия на РабZZee нет.. есть Понты быдла Шариковых 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
17.10.2022 18:28 Ответить
 
 