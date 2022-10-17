Российские оккупанты прибегли к новой тактике ядерного шантажа, - "Энергоатом"

За последние дни российские захватчики, обстреливая территорию Украины, умышленно целились в подстанции, соединенные высоковольтными линиями связи с украинскими атомными электростанциями.

Об этом сообщили в "Энергоатоме", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что хотя эти подстанции расположены довольно далеко (160-200 км) от украинских атомных станций, однако в результате их повреждения происходит отключение линий связи, через которые передается электроэнергия с АЭС в энергосистему Украины. И в случае прекращения работы этих линий связи энергоблоки АЭС аварийно отключаются, поэтому станции оказываются в режиме блекаута с включением дизель-генераторов.

"Очевидно, рашистские ядерные террористы серьезно рассматривают такой сценарий ядерного шантажа для нанесения украинским атомным станциям еще большего вреда с непредсказуемыми последствиями. Реализация подобного сценария подтверждается также действиями оккупантов на Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.

По данным Энергоатома, в последние дни оккупанты начали активно подвозить дизельное топливо на станцию, готовясь к ее длительной работе в режиме блекаута, который может стать следствием выведения из строя украинской энергетической инфраструктуры, обеспечивающей связь ЗАЭС с отечественной энергосистемой.

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