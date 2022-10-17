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Новини Війна
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Російські окупанти вдались до нової тактики ядерного шантажу, – "Енергоатом"

заес,аес,запорізька

Упродовж останніх днів російські загарбники, обстрілюючи територію України, навмисне цілили в підстанції, з’єднані високовольтними лініями зв’язку з українськими атомними електростанціями.

Про це повідомили у "Енергоатомі", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що хоча ці підстанції розташовані доволі далеко (160–200 км) від українських атомних станцій, проте внаслідок їх пошкодження відбувається відключення ліній зв’язку, через які передається електроенергія з АЕС в енергосистему України. Й у разі припинення роботи цих ліній зв’язку енергоблоки АЕС аварійно відключаються, відтак станції опиняються в режимі блекаута з включенням дизель-генераторів.

"Вочевидь рашистські ядерні терористи серйозно розглядають такий сценарій ядерного шантажу задля нанесення українським атомним станціям ще більшої шкоди з непередбачуваними наслідками. Реалізація подібного сценарію підтверджується також діями окупантів на Запорізькій АЕС", - йдеться у повідомленні.

За даними Енергоатому, останніми днями окупанти почали активно підвозити дизельне паливо на станцію, готуючись до її тривалої роботи в режимі блекаута, який може стати наслідком виведення з ладу української енергетичної інфраструктури, яка забезпечує зв’язок ЗАЕС із вітчизняною енергосистемою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тривалі перебої з електроживленням Запорізької АЕС можуть призвести до другої "Фукусіми", - глава "Енергоатому" Котін

Автор: 

АЕС (1145) обстріл (28303) Енергоатом (1633) Запорізька АЕС (1403)


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Топ коментарі
+12
... а потім звільнити Україну від гнилої зелені .
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17.10.2022 18:00
+9
Треба якось звільняти південь, який здали зермаки.
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17.10.2022 17:59
+7
І що , асфальт не може виконати роль високовольтних ліній ? Та не може цьго бути !
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17.10.2022 17:58
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І що , асфальт не може виконати роль високовольтних ліній ? Та не може цьго бути !
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17.10.2022 17:58 Відповісти
асфальт виконав усі закладені у нього функції - знекровлення ВПК, прискорення захвату теренів моєї/нашої країни!
а тепер працює на імідж ЗЕйобіка - навіть у такі страшні часи ВОНО будує дороги(
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17.10.2022 18:09 Відповісти
Треба якось звільняти південь, який здали зермаки.
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17.10.2022 17:59 Відповісти
... а потім звільнити Україну від гнилої зелені .
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17.10.2022 18:00 Відповісти
Залишилося недовго, ще максимум півтора року.
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17.10.2022 18:07 Відповісти
У нас ще кіно знімають крім доріг 😕
Зеленська влада під час війни виділила 200 млн на кіно.

Отримали фірми, близькі до Єрмака
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17.10.2022 18:12 Відповісти
Интересно, а если Украине все это надоест и она скажет - взрывай. Все 1200 тонн ядерного топлива. Желательно одновременно.
Ядерное облако полетит в Турцию, в Румынию и Венгрию, накроет Ростов и т.д. Украину тоже накроет.
путя, готов радиационно уничтожить огромный кусок Европы и Ближнего Востока? А, путя?
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17.10.2022 18:12 Відповісти
РюSSишо фашысто вас сдал генерал Лебедь...в 1994 году...никакого сверх оружия на РабZZee нет.. есть Понты быдла Шариковых 🤣🤣🤣
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17.10.2022 18:28 Відповісти
 
 