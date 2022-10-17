Російські окупанти вдались до нової тактики ядерного шантажу, – "Енергоатом"
Упродовж останніх днів російські загарбники, обстрілюючи територію України, навмисне цілили в підстанції, з’єднані високовольтними лініями зв’язку з українськими атомними електростанціями.
Про це повідомили у "Енергоатомі", інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що хоча ці підстанції розташовані доволі далеко (160–200 км) від українських атомних станцій, проте внаслідок їх пошкодження відбувається відключення ліній зв’язку, через які передається електроенергія з АЕС в енергосистему України. Й у разі припинення роботи цих ліній зв’язку енергоблоки АЕС аварійно відключаються, відтак станції опиняються в режимі блекаута з включенням дизель-генераторів.
"Вочевидь рашистські ядерні терористи серйозно розглядають такий сценарій ядерного шантажу задля нанесення українським атомним станціям ще більшої шкоди з непередбачуваними наслідками. Реалізація подібного сценарію підтверджується також діями окупантів на Запорізькій АЕС", - йдеться у повідомленні.
За даними Енергоатому, останніми днями окупанти почали активно підвозити дизельне паливо на станцію, готуючись до її тривалої роботи в режимі блекаута, який може стати наслідком виведення з ладу української енергетичної інфраструктури, яка забезпечує зв’язок ЗАЕС із вітчизняною енергосистемою.
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а тепер працює на імідж ЗЕйобіка - навіть у такі страшні часи ВОНО будує дороги(
Зеленська влада під час війни виділила 200 млн на кіно.
Отримали фірми, близькі до Єрмака
Ядерное облако полетит в Турцию, в Румынию и Венгрию, накроет Ростов и т.д. Украину тоже накроет.
путя, готов радиационно уничтожить огромный кусок Европы и Ближнего Востока? А, путя?