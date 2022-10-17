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Новости ОбществоВойна в Украине
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граница (4762) задержание (6583) Закарпатье (2401) пограничники (1469)

В лесу на Закарпатье задержали 7 мужчин, пытавшихся пересечь границу

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

кордон

В лесу в Ужгородском районе 16 октября задержали 7 мужчин призывного возраста, пытавшихся пересечь границу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают на странице Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины в Facebook.

Во время патрулирования пограничный наряд отделения "Камяница" обнаружил в лесу пятерых неизвестных.

"Мужчины уже успели преодолеть заградительный забор и двигались в сторону госграницы. Во время задержания трое из мужчин попытались убежать, военнослужащим пришлось их догонять", - говорится в сообщении.

Во время их преследования пограничники заметили неподалеку еще несколько человек, которые также двигались в сторону Словакии.

"Когда они увидели военных, также пытались убежать и скрыться в лесу. Чтобы задержать этих двух беглецов, правоохранителям пришлось произвести предупредительные выстрелы", - информируют в управлении.

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У всех задержанных были при себе паспорта граждан Украины. Как установили правоохранители, мужчины являются жителями Киевской области, Харькова и Кривого Рога от 19 до 47 лет. Их доставили в пограничное подразделение. После установления всех обстоятельств, их привлекут к ответственности за "незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения государственной границы Украины".
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Топ комментарии
+3
маскувались під гриби
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17.10.2022 18:19
+3
Ти знаєш про зарплатню в новусах і сільпах з форами? Там не дають робочих часів для одержання ставки. Кажуть немає виторгу, працюйте на дві третини. Це трошки більше ніж мінімалка. То якщо ти приїхав з Херсону і винаймаєш житло як платити комірне і за їжу?
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17.10.2022 20:25
+3
Будь ласка, розпишіть доходи та витрати ваших знайомих. Ми також маємо бажання виживати на мінімалку з винайманим житлом. Вельми дякую.
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17.10.2022 20:28
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маскувались під гриби
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17.10.2022 18:19 Ответить
Страждущі від енурезу.
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17.10.2022 18:20 Ответить
покидьки....
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17.10.2022 18:41 Ответить
Ви, шановний, як то кажуть мух від борщу відокремлюйте.
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17.10.2022 19:19 Ответить
В Києві на кожному стовпі реклама з вакансіями у новусах, сільпо та ін. Однак дебіл - нє чітатєль, він страдатєль.
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17.10.2022 20:06 Ответить
Ти знаєш про зарплатню в новусах і сільпах з форами? Там не дають робочих часів для одержання ставки. Кажуть немає виторгу, працюйте на дві третини. Це трошки більше ніж мінімалка. То якщо ти приїхав з Херсону і винаймаєш житло як платити комірне і за їжу?
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17.10.2022 20:25 Ответить
Студенти поспішали на сесію. Тепер доведеться брати академвідпустку.
За станом здоров'я. Але гроші їм все одно не повернуть.
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17.10.2022 18:44 Ответить
З кожним місяцем таких втікачів буде все більше.
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17.10.2022 19:04 Ответить
с чего ты взял - сам уже лыжи смазал...?
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17.10.2022 19:39 Ответить
Добровольці на заготівлю дров для Армії, облаштування полігонів, робітники в пральні, і т.д. Повістки героям!
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17.10.2022 19:06 Ответить
Срочно вводить военный сбор от зарплаты там. Допустим 15 процентов. Воевать такие не станут. Или погибнут сразу, многие не служили срочную или при учебе не было военной кафедры--- такие балласт. Пусть работают.
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17.10.2022 19:30 Ответить
Как его ТАМ искать?
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17.10.2022 20:26 Ответить
На фронт нельзя таких отправлять. Должна быть альтернатива.
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17.10.2022 19:37 Ответить
Якщо 35% чоловіків в Україні не мають роботи, то, безумовно, найбільш активна їх частина буде прагнути опинитись там де робота є. Нам потрібно створювати підприємства ВПК і забезпечувати людей роботою і зарплатою. Ну от за що чоловіку жити і утримувати родину якщо пропонують зарплату яка менше необхідного на утримання однієї особи? Це чисто жидобільшовицький підхід - "кто нє работаєт тот нє єст", який перетворює дружину і дітей в "соціальних паразитів" тобто "утриманців. І хто ж їх має утримувати? І за якими стандартами? Якщо роботи нема то можливо краще вже дозволити офіційно укладати контракти на певний термін з закордонними роботодавцями.
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17.10.2022 19:37 Ответить
Моя сестра з чоловіком і дітьми у перші дні війни виїхали з Харкова на Хмельниччину до родичів. Через декілька тижнів, чоловік сестри влаштувався на роботу в Хмельницкий. Зараз знімають квартиру у місті і на все вистачає. Отже, робота є, якщо її шукати. І треба щось уміти робити, а не тільки язиком базікати.
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17.10.2022 20:13 Ответить
Будь ласка, розпишіть доходи та витрати ваших знайомих. Ми також маємо бажання виживати на мінімалку з винайманим житлом. Вельми дякую.
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17.10.2022 20:28 Ответить
так, будь ласка опишіть як там з зарплатнею та винаймом мешкань, може й я повернуся.... та ні... нах мені оте зеленьске болото , скільки не попереджав - ніхто не слухав. скільки не просив поліпшити умови проживання молодій сім`ї - тількимаєтки попід межигір`ям росли.... казав що буде напад, не витрачайте гроші на асфальт, краще вільху чи озброєння купіть....
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17.10.2022 21:44 Ответить
межеегіря та конче заспа - от що повинно було бути знищене до остатнього камінця!
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17.10.2022 21:45 Ответить
В ці місця не потрапило жодного снаряду бо там хотіли жити "нові керманичі".
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17.10.2022 22:47 Ответить
От нєгадаї. А могли накинути на лапу погранцям по $5000 і виїхати через кп, як білі люди. Такі як портнов, мураєв, тупіцкий та інші дружбани Zeвлади.
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17.10.2022 20:15 Ответить
так вони ж не члени СН, вони бідні "виборці" слуг.
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17.10.2022 22:36 Ответить
резервація вільних людей)))
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17.10.2022 20:29 Ответить
читаю коментарі і розумію - більшовицька натура нікуди не поділася у громадян нашої вільної країни. ТОму і вибрали зебільшовицьку владу, тому і радіють диким більшовицьким порядкам. Країна дивних пітекантропів
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17.10.2022 20:33 Ответить
"словацька ДРГ"
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17.10.2022 22:35 Ответить
 
 