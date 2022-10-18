После ракетного удара в Житомире отсутствует вода и электричество

В Житомире, после нанесенного россиянами удара, исчезла электроэнергия и вода. Отменено очное обучение в школах. Родителей просят забрать детей из садиков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Житомира Сергей Сухомлин.

"Сейчас нет света и воды в Житомире. Больницы на резервном питании. Работаем. Отбоя нет. Будьте в безопасности!", - говорится в сообщении.

Также городской голова призвал жителей забрать детей из школ и садиков.

"В связи с отсутствием электроэнергии — обеды в дошкольных учебных заведениях не будут приготовлены. После отбоя — забираем детей домой", - призвал городской голова.

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