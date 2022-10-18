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Новини Агресія Росії проти України
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Після ракетного удару в Житомирі відсутня вода та електрика

ракета

У Житомирі, після завданого росіянами удару, зникла електроенергія та вода. Скасовано очне навчання у школах. Батьків просять забрати дітей із садочків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин.

 "Зараз немає світла і води у Житомирі. Лікарні на резервному живленні. Працюємо. Відбою немає. Будьте у безпеці!", - йдеться в повідомлені.

Також міський голова закликав мешканців забрати дітей зі школи та садочків.

"У зв’язку з відсутністю електроенергії — обіди у дошкільних навчальних закладах не будуть приготовлені. Після відбою — забираємо дітей додому", - закликав міський голова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 2 прильоти в об’єкт енергозабезпечення у Житомирі, - ОП

Автор: 

Житомир (573) крилаті ракети (1071) Сухомлин Сергій (48) вода (1176) Електрика (2042)


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Топ коментарі
+16
Андрій Карпов

@andrey_poltava_



Може саме зараз вчасно задати питання владі чому 90 мільярдів гривень у новому бюджеті направили на будівництво доріг, а не на створення ******** ППО?
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18.10.2022 09:52
+16
На "зеленому марафоні" усіх перемагають .
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18.10.2022 09:54
+15
нужно бить пот ТЕЦ в крыму и по сопредельным территориям в орде, шутки уже закончились ...
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18.10.2022 09:51
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Де ті нострадамуси арестовичі з ждановими?
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18.10.2022 09:50 Відповісти
На "зеленому марафоні" усіх перемагають .
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18.10.2022 09:54 Відповісти
В комфортних умовах, переглядають попередні виступи, де розповідали байки про відсутність ракет у рашки, а Жданов переконливо доводив, що Іран через санкції просто не ризикне продавати дрони і взагалі не такі вже і ефективні як зброя
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18.10.2022 09:57 Відповісти
Арестович якраз таки вчора добряче "зраду" розганяв... Під кінець ефіру вже нічого не хотілося.
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18.10.2022 09:58 Відповісти
Не дивіться цю погань на ніч.
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18.10.2022 10:03 Відповісти
Їх взагалі не треба дивитися, бо у війні прогнози робити не можливо. Військові просто мовчать і роблять свою справу, а демагоги з розряду аресовичі-жданові закидають безвідповідально інформаційне лайно в ефіри. Вони безумовно мають право у своїх блогах розповідати будь що, але не в телеефірах, бо в такому випадку їх інформації довіряють як офіційній і правдивій.
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18.10.2022 10:23 Відповісти
А який ідіот ще їх слухає?
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18.10.2022 10:08 Відповісти
Достатньо багато довіряють і серед них при тому не всі ідіоти, але ці ТБвоїни якраз і роблять ідіотів
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18.10.2022 10:24 Відповісти
в обидвох -до мільйона переглядів щодня
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18.10.2022 10:26 Відповісти
нужно бить пот ТЕЦ в крыму и по сопредельным территориям в орде, шутки уже закончились ...
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18.10.2022 09:51 Відповісти
Треба, але чим? Більше того у нас є ще більш вразлива критична інфраструктура яку кацапи 100% атакують та знищать до або під час нового наступу - мости через дніпро, я впевнений у цьому, можливо вони будуть атаковані ще до нового року.
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18.10.2022 09:56 Відповісти
Ти довбойб чи росіянин? Це де-юре Україна. Там живуть не тільки орки, але й ті (досить велика частка), що нас чекають 8 років. Склади БК, комендатури, військова техніка і орки - це наша ціль.
По цивільній інфраструктурі можна бити тільки на теріторії оркостану.
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18.10.2022 10:00 Відповісти
Що ти мелеш !? Вони мобілізуються і йдуть нас вбивати , так-як і жителі ЛуганДона .
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18.10.2022 10:08 Відповісти
ты точно долбойоб!
более того, ты **** рашист, я тебе спалил мразь, как-то только кто-то пишет что нужно гатить по орде и крысчанам - сразу вылазишь ты и начинаешь пищать ... забаньте этого рашистолюба уже наконец и всех кто ему лайки ставит - это боты кремлевские
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18.10.2022 10:11 Відповісти
Чим бити? Асфальтом з великого крадівництва?!!
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18.10.2022 10:38 Відповісти
Андрій Карпов

@andrey_poltava_



Може саме зараз вчасно задати питання владі чому 90 мільярдів гривень у новому бюджеті направили на будівництво доріг, а не на створення ******** ППО?
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18.10.2022 09:52 Відповісти
ППО не створиш за один два роки.На це потрібно десятиліття.Звісно ці гроші мали би піти не на дороги.Але запитання не так мало би звучати.
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18.10.2022 10:00 Відповісти
Тепер новий лозунг в маси пішов: «не має значеня чи є вода в домівках і електроенергія
і чи освітлена вулиця, якщо вона заасфальтована») Про фінансування ППО з дорожніх коштів - це звучитьь як анекдот, хай партнери надають, якщо не хочуть, щоб на них Ху*ло напав.
, щоб
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18.10.2022 10:03 Відповісти
Я не експерт і мені це не цікаво , але навіть я зрозумів , що взимку настане нам ***** .
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18.10.2022 09:56 Відповісти
Потрібно не скиглити, а готуватися. Генератори, пропан у балонах, буржуйки, теплі речі, мінімальні запаси води та їжі.
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18.10.2022 10:01 Відповісти
Грошей в більшості людей вже немає.Буржуйки і генератори скільки коштують? Крім того,вони не на повітрі працюють.Ви такими заявами,ніби з іншої галактики прилетіли.
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18.10.2022 10:07 Відповісти
В квартиру багатоповерхівки встановити генератор, буржуйку, газові балони накупляти , ви це серйозно, пропонуєте такі варіанти, які на 100% порушують пожежну безпеку і призведуть до вибухів і пожеж. Тоді тут і кацапів не треба, самі все погробимо
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18.10.2022 10:09 Відповісти
Я мешкаю в 22 поверховій панельці. Немає світла - немає води, не працюють ліфти, опалення, каналізація- це аксіома. Вихід із ситуації : вода - поруч Дніпро. Приготування їжі - пропанова горілка, буржуйка або багаття у дворі. Маєте інші, правильні з зору техніки безпеки рішення - з радістю прийму до уваги
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18.10.2022 10:41 Відповісти
Ви конкретизували, тепер погоджуюсь. Я на 5 поверсі, в квартирі безпечно можна використовувати заводські газові горілки чи плитки на балончиках ( цього ж виробника орієнтовно 200-400 мл, більшого об'єму сторонніх виробників не рекомендовано).я рахував, що приблизно 1хв =1грн. По плитці за 6-7хв можна закип'ятити 1 л води. У моєму дворі кілька багатоповерхівок і кількість квартир складає більше 400, купа автомобілів, тому десятки вогнищ слабо уявляю, буржуйки на кілька квартир реально, правда прийдеться тягати туди-сюди на ніч.
Як на мене залишається тільки варіант придбання газової плитки і одноразових балончиків з газом. Бюджет по ціні епіцентру (поки там ще доступно) 2200 за плитку і балончик по 130 грн. (вистачає приблизно на 90 хв). Газова горілка обійдеться 600-800 грн. , але на ній не зручно ставити банями чи сковорідки, хоч підігріти трохи води чи зварити в невеликій ємності кашу підійде, бо бюджетний варіант.
В наших областях приїхали переселенці, тому вуличне приготування їжі буде над о складне через кількість людей, треба думати про квартирний спосіб.
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18.10.2022 11:54 Відповісти
и шо предлагает Кац?
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18.10.2022 10:22 Відповісти
Здаватися не будемо , а Президента і владу потрібно замінити - не справляються .
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18.10.2022 10:27 Відповісти
Главное что б военнопленным кацапам было тепло, у них был горячий чай и вкусный пирожок. остальные сами справяцца
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18.10.2022 10:44 Відповісти
Про екскурсії не можна забувати, а то рашисти знудьгуються вполоні)
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18.10.2022 11:55 Відповісти
ну наводчиков же выпускают под условно. дают понять что это безнаказанно. вот и результат. в оон можно сколько угодно слёзы лить, а самим потворствовать. Ким правильно сказал, как только у них переловили наводчиков так сразу резко снизилось количество обстрелов.
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18.10.2022 09:59 Відповісти
Прихильників рускага міра по всій Україні багато!От зараз і маєм...на це розраховував кремль...і вони сидять поруч і роблять свою чорну справу далі...
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18.10.2022 10:06 Відповісти
зачем кимоновича вставил? шо он, що абдрыстович, шо зе+дерьмакович - одного поля ягодки и готовили оккупацию
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18.10.2022 10:09 Відповісти
Як це безкарно випускають !?
А коли заставляють вірші І Франка читата - то хіба це не "вища міра" для вати ?
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18.10.2022 10:10 Відповісти
немає "світла" чи "енергопостачання" ?
сонце світить, значить день світлий.
коли ті рагулі навчаться нормально висловлювати думку?
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18.10.2022 10:03 Відповісти
Є відбій !
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18.10.2022 10:03 Відповісти
Що робить найвеличніший Зєлємойський?

Годує Іран українським зерном.

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18.10.2022 10:46 Відповісти
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18.10.2022 10:48 Відповісти
Суперсхема, в Іран з України зерно, з Ірану в рашку дрони, які потім летять бомбити в Україну. «Ліпецка фабрика» просто відпочиває)
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18.10.2022 11:58 Відповісти
 
 