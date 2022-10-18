Після ракетного удару в Житомирі відсутня вода та електрика
У Житомирі, після завданого росіянами удару, зникла електроенергія та вода. Скасовано очне навчання у школах. Батьків просять забрати дітей із садочків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин.
"Зараз немає світла і води у Житомирі. Лікарні на резервному живленні. Працюємо. Відбою немає. Будьте у безпеці!", - йдеться в повідомлені.
Також міський голова закликав мешканців забрати дітей зі школи та садочків.
"У зв’язку з відсутністю електроенергії — обіди у дошкільних навчальних закладах не будуть приготовлені. Після відбою — забираємо дітей додому", - закликав міський голова.
Топ коментарі
+16 Прощай немытая раССея
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+16 Ігор Медушівський
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+15 Менеджер Магазина
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По цивільній інфраструктурі можна бити тільки на теріторії оркостану.
более того, ты **** рашист, я тебе спалил мразь, как-то только кто-то пишет что нужно гатить по орде и крысчанам - сразу вылазишь ты и начинаешь пищать ... забаньте этого рашистолюба уже наконец и всех кто ему лайки ставит - это боты кремлевские
@andrey_poltava_
Може саме зараз вчасно задати питання владі чому 90 мільярдів гривень у новому бюджеті направили на будівництво доріг, а не на створення ******** ППО?
і чи освітлена вулиця, якщо вона заасфальтована») Про фінансування ППО з дорожніх коштів - це звучитьь як анекдот, хай партнери надають, якщо не хочуть, щоб на них Ху*ло напав.
, щоб
Як на мене залишається тільки варіант придбання газової плитки і одноразових балончиків з газом. Бюджет по ціні епіцентру (поки там ще доступно) 2200 за плитку і балончик по 130 грн. (вистачає приблизно на 90 хв). Газова горілка обійдеться 600-800 грн. , але на ній не зручно ставити банями чи сковорідки, хоч підігріти трохи води чи зварити в невеликій ємності кашу підійде, бо бюджетний варіант.
В наших областях приїхали переселенці, тому вуличне приготування їжі буде над о складне через кількість людей, треба думати про квартирний спосіб.
А коли заставляють вірші І Франка читата - то хіба це не "вища міра" для вати ?
сонце світить, значить день світлий.
коли ті рагулі навчаться нормально висловлювати думку?
Годує Іран українським зерном.