Після ракетного удару в Житомирі відсутня вода та електрика

У Житомирі, після завданого росіянами удару, зникла електроенергія та вода. Скасовано очне навчання у школах. Батьків просять забрати дітей із садочків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин.

"Зараз немає світла і води у Житомирі. Лікарні на резервному живленні. Працюємо. Відбою немає. Будьте у безпеці!", - йдеться в повідомлені.

Також міський голова закликав мешканців забрати дітей зі школи та садочків.

"У зв’язку з відсутністю електроенергії — обіди у дошкільних навчальних закладах не будуть приготовлені. Після відбою — забираємо дітей додому", - закликав міський голова.

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