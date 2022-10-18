2 прильоти в об’єкт енергозабезпечення у Житомирі, - ОП

Ворог завдав удару по об’єкту енергозабезпечення у Житомирі.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"ЖИТОМИР. Попередньо 2 прильоти в об‘єкт енергозабезпечення. Працює ДСНС", - зазначив Тимошенко.

Подробиць щодо обстрілу наразі не відомо.

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