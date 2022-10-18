2 прильоти в об’єкт енергозабезпечення у Житомирі, - ОП
Ворог завдав удару по об’єкту енергозабезпечення у Житомирі.
Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"ЖИТОМИР. Попередньо 2 прильоти в об‘єкт енергозабезпечення. Працює ДСНС", - зазначив Тимошенко.
Подробиць щодо обстрілу наразі не відомо.
Топ коментарі
+16 Panda Freeav
показати весь коментар18.10.2022 09:08
+14 Mykola Trofimenko #538463
показати весь коментар18.10.2022 09:08
+12 Mykola Trofimenko #538463
показати весь коментар18.10.2022 09:14
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ми вдячні за кожен набой, кожен долар що вони дають, зі своїх бюджетів.
А потім, з Юженка, волали що армія нам не потрібна, що це дармоїди... ось і отримали те, про що ще Наполеон попереджав.
В Німеччині в кінці 80-х була найсильніша армія в Європі,флот в них не дуже був.Те що зараз в них,це вже корупція.
Нам потрібно було йти іншим шляхом.А то з ваших слів виходить,що мало бути все так,як було.
Тому для мене вже склався певний алгоритм - якщо людина кидається на Юля, то це на 99,5% ворог українців, ворог України та її незалежності.
от не триндіть. провтикали ми набагато раніше... і в 2014 ніхто не готувався, і в 2016 мінські теж ніяких передихів не дали.
якби не західні інструктори, що взялись за нашу армію попри все, вже б всі курва під двоголовою куркою жили
Якби у 2013-му не існувало достатньо потужної армії, то ворог би ще тоді всю Лівобережну Україну та Одещину хапнув.
Д У М А Й Т Е !!!
Оттого я и пишу, что вот те кто не способен ценить сделанное просто не имеет права судить. Просто потому что всё не сводится к голому желанию.
Туреччина ще у 2008-му намагалися купити БПЛА для своєї армії, але їй всі відмовили, тоді вони стали виробляти свої і у співпраці з "Івченко-Прогрес" вони виявились краще кацапськихю
До речі, новітня розробка "Луч" "Сокіл 300" набагато кращий за "Байрактар ТВБ-2" і замість 78 млн доларів, вартує 8 млн доларів, та ще й випускає ракети не з 3500 метрів, а з 10 метрів!!!
Я бачу,ви у всіх темах розбираєтесь.А про ракети щось знаєте.Може про ядерну зброю?
США гатили по цивільних об'єктах також,щоб вибити електрику і паралізувати зв'язок.Там загинуло понад 100 тисяч цивільних.Якщо по нас вдарять ядерною зброєю,то кінець світу не буде.Малоймовірно,що США вдарять у відповідь.
''Тому як би вони вибили керівництво..а це було можливим з за дій зевлади..то ніхто не дає гарантії...що армія могла чинити подібний спротив.''
Ну це вже ваші думки,а не істина.Я вважаю,що москалі би нічого цим не домоглися.Київ москалям потрібен був весь,не тільки оп,це символ.Москалі все судять по собі.В них влада на чолі з ****** це боги,а в нас ні,навіть якщо і обрали Зеленського,то це ще не цементована влада.
Ні армія, ні народ опір агресору не припинили б, навіть якщо ворог вбив Зеленського, всіх в ОП, та майже увесь склад ВР. Тоді супротив очолив би той же Залужний... та інші...
Доречи, це сам Зеленський не втік 24 лютого, а Баканов, майже вся ОП та Слуги відразу десь зникли, так що і їх ця десантура і не знайшла би.
Так, як вони керують, може краще б не керували. Його економічний осередок весь заслуговує, по закону військового часу...
Це бачу для вас багато чого відкриється, а я поінформований як крали ще з часів Ющенко, прикриваючись патріотичними гаслами і не припиняли красти ні на тиждень.
І ви, нажаль досі не зрозуміли, що розвідки Західних держав чудово не просто розуміють, а точно знають хто в Україні, коли і як обкрадав платників податків, діточок та людей похилого віку і постійно доповідають керівникам держав. Але їх Уряди, незважаючи на те все рівно допомагають Україні, чудово розуміючи що у разі нашої поразки вони наступна жертва і людожерів-орків треба зупинити зараз.
Тому навіть Байден, якій з Обамою багато у чому підігравав путлеру нарешті вимушений робити так, як робить зараз. Ці двоє, плюс Клінтон і Буши повинні у тому, що путлеровцям дозволили порушити існуючий мировий порядок. Тому зараз наступають і для них важки часи, коли вже неможливо відсидитесь десь у затишному куточку.
До речи, ви просто не в курсі мабуть. Наступ у зоні АТО почався навіть трохи раніше повномасштабного наступу на Україну.
Ну а рівень вашого посту, це рівень випускника загальної школи, а в мене погони офіцера багато років і тому розумію багато краще чим ви. А ваші пости показують гординю, яка є Гріх.
А тепер.. людина з офіцерськими погонами.. розкажіть... чи змінилась би ситуація у ході війни..якби плани москальні здійснилися... вони висадили десант... захопили б ОП...?А може Ви мене задавите інформацією..що у Києві були сили..які б зупинили б двотисячний десант русні ? А я Вам скажу..що і близько не було...Бо 24 та 25 і пізніше звичайні русняві вояки були вже на Берестейській...та на Оболоні.. Може Ви мене задавите фактами..що наші військові підрозділи у перші дні війни були керовані? Може Ви мене задавите фактамиі і доведете..що війська були приведені у вищий ступінь бойової готовності ? Навіть ввечері 23 лютого ніхто не привів війська у ВСБГ. Авіацію підняв у небо особисто Главком... без згоди верховного покидька. Але ПОЛІТИЧНА частина війни... постачання та допомога як фінансова..військова ... та й моральна... ЦЕ ВЛАДА!! А хто влада? Отож... А тепер включайте мозок..і думайте... що таке було плановане захоплення ОП... Ціль..не вбити зепокидька.. а використати його ...на що його і готували. І можете що хоч казати та писати..але у мене стійка впевненність..що Зе здавав державу як до війни..так і надалі. А заре вимушений рятувати СЕБЕ..а не державу. А от після війни ми дуже багато чого дізнаємося. Дуже цікавого.
Але ми з вами мірятися ***** не будемо, раз обидва з касти, це нам, своїм, не личить.
Ну а у лютому взяв в руки весло і на посаду звичайного солдата, як і багато старших офіцерів поруч зі мною. Доречи, я це ще про капелівців колись прочитав, про їх "Ледовий похід 1918-го року, коли полковники вставали у стрій простими солдатами, а їх ротами поручики командували. Ну то таке...
Те, що наш ГШ не передбачив наступу з Беларусі, це і капітани зрозуміли. Як і те, що зрада була у Херсонській області, що у Харківській не спрацьовували дистанційні детонатори під мостами це і сержанти знають ...
Це у СРСР агентура була, а у інших аналітики, це ж відома річь, їх я і мав на увазі у першу чергу. Плюс фінансова розвідка США, яка повинна відслідковувати рух доларів.
Ну не такий він вже і тупий, хоча я його команду взагалі вважаю ворогами та мародерами. Но на наше щастя, все ж Петро не залишився на другий термін, бо ось тоді ми програли б Лівобережжя і все Причорномор'я, в чому в мене ніяких сумнівів. Опір б не припинили все рівно, но Залужний це нахідка, а Муженко зрадник.
Привели. Тому майже не було втрат авіації та ППО у перший день. Та і на Донбасі наступ почався ще з 22 лютого...
Байден, для мене, на тієї ж стороні, що і Меркель і Орбан. Це Трамп не давав добудувати СП-2. Але зараз вони підтримають ту сторону, котра має всі шанси на перемогу, і той же Шольц вже відмежувався від той політики, що проводила Меркель. Так я про те, чому нас підтримують, і сказав.
А чого у Вас така впевненість..що при Пороху все було б здане? Ну викадіть свої доводи! Я впевнений...що Порох нікои б не оголив південь і стовідсоткоко прикрив би Київ з півночі.. От тут у мене сумнівів нема від слова ЗОВСІМ! А розкажіть мені..чому Залужний... як знахідка... будучи Главкомом допустив повне оголення півночі? Ви офіцер стратегічної ланки! У Вас питань нема? У мене є!! І дуже слушні!! Ви допустили б подібне? Ви б допустили при явній загрозі від русні скорочення бойоготової ескадрілїї Су-24м ? Навіть зі звільненням льотного складу? При Пороху її довели до бойового стану... При Зе..її скоротили! Тепер розкажіть Ви своє видіння плануємої зради Пороха. Те що Зе зрадник..Вас я бачу влаштовує... Бо Зе явний зрадник зі всіма його діями..а Порох поки тільки Ваші роздуми! ТО прошу їх розповісти мені. Доведіть мені..що Порох не відродив армію... а вона САМА відродилась.. Що його влада не робила нічого! То звідки у нас з*явилася бойова
Мій дорогий стратег! Ви не меліть дурниць..авіація..бойоготові танкові та інші бригади..яких у 2014 і близько не було! Це хтось інший зробив? Мій дорогий стратег! Ви не меліть дурниць.. стерджуючи що ВПС привели у бойову готовність. Ви абсолютно не знаєте... що відбувалося вночі з 23 на 24 лютого з нашою авіацією.Хто і як приняв рішення підняти у повітря. Ви не знаєте...що навіть не спромоглися розосередити літаки . Те що злетіло... вціліло..а те що рядочком стояло у тому ж Василькові... дуже добре поколошматили. Все як у сорок перщому!!! Не піддавайтеся на провокації!!! ))) І це на фоні того..що ПЕРЩИЙ удар русня нанесла по військовим аеродромам! Вранці 24 я своїми очима бачив..що було на аеродромі Мелітополя... Іл-76 злітали під розривами ракет. Один літак на рулінні був вражений близьким розривом з постраждалим екіпажем.. другий посікло та побило дуже..і його кинули. Тому ..будьте так ласкаві..помовчіть..коли нічого не знаєте.
. І наступне!! Як же Залужний тримає біля себе *зрадника* Муженко? *Зрадника* Марчека Наумова..... *Зрадника* Забродського!! А де подівалися *патріоти* Таран, Хомчак...??? Думаю..що Ви як офіцер такого рівня розумієте...що без Оперативного Відділа Генштабу де і сидить *зрадник* Муженко... Залужний ніхто і звати його ніяк. Але Залужний ..дуже розумна людина... і все розуміє..що війну виграє КОМАНДА.. а не КОМАНДИР!!!
Про Байдена промовчу..як і про Трампа...))) Ви так розумієтеся у їх політиці..як і я. НІХРЕНА не знаєте... І я НІХРЕНА не знаю... Тому не видумуйте! Ну то що..скажете???
Пішов простим солдатом, бо військомат навряд чи пропустив би за станом здоров'я. Пішов разом з єдиним сином відразу у бригаду, бо тоді влада від страху об***** і не творили перешкод навить тім офіцерам, кому по 67 років було і котрі прийшли воювати з синами, доньками.
Я починав лейтенантом відразу у штабі окремої армії, ще при Брежнєві...
І "шашлички" ніколи не забуду, і Іловайськ, Дебальцево, два Мінська та чотири арсенали теж не забуду.
Генерал Воробйов порушив прямий наказ Порошенко та Муженко і вивів з під Дебальцево війська, інакше там би було десь 2500 бійців у оточенні та полоні.
Не буду з вами сперечатися, колись самі все дізнаєтесь та зрозумієте.
І пам'ятайте - ми каста!
Ну хоч наостанок розфігачим Мозирський НПЗ?