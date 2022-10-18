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Новини Війна
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2 прильоти в об’єкт енергозабезпечення у Житомирі, - ОП

ракета

Ворог завдав удару по об’єкту енергозабезпечення у Житомирі.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"ЖИТОМИР.  Попередньо 2 прильоти в об‘єкт енергозабезпечення. Працює ДСНС", - зазначив Тимошенко.

Подробиць щодо обстрілу наразі не відомо. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Дніпрі 2 прильоти в об’єкт енергетичної інфраструктури. Серйозні пошкодження, - ОП (оновлено)

Автор: 

Житомир (573) обстріл (28303) енергетика (2582) Тимошенко Кирило (558)


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Топ коментарі
+16
а вони зобовязані? от чесно, воно їм нафіга? дякуємо і за то шо дають. а те що жили з 91 року не думаючи про війну, то це наш пройоб. коли не готувались, хоча ворог біля кордонів жив - наш пройоб.
ми вдячні за кожен набой, кожен долар що вони дають, зі своїх бюджетів.
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18.10.2022 09:08
+14
А хто винен, що свого майже нічого немає? Точніше пройобане за три роки...
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18.10.2022 09:08
+12
Але 24 лютого удар прийняла саме та армія, яка була створена з 2014, не без допомоги західних партнерів звісно, але все ж таки... І продовжувала би розвиватись, якби комусь не захотілось "поржать" і "пєрєстать стрєлять"
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18.10.2022 09:14
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а вони зобовязані? от чесно, воно їм нафіга? дякуємо і за то шо дають. а те що жили з 91 року не думаючи про війну, то це наш пройоб. коли не готувались, хоча ворог біля кордонів жив - наш пройоб.
ми вдячні за кожен набой, кожен долар що вони дають, зі своїх бюджетів.
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18.10.2022 09:08 Відповісти
А нафіга їм було відбирати в України ядерну зброю? Гадаєте *уйло напало б знаючи що в нас є "ядерка"? Так що нехай тепер підтримують!
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18.10.2022 09:24 Відповісти
Не тільки ядерну зброю.Колись і Обама інспектував,щоб ми позбувалися навіть снарядів і щоб в Європі був спокій.Це було ще до його президенства.От спокій і настав.
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18.10.2022 09:46 Відповісти
Це з одного боку. А з іншого, у 2003-му м нас вже не було ядерної зброї, але були ще потужні ЗСУ і кваліфікований Президент Кучма.

А потім, з Юженка, волали що армія нам не потрібна, що це дармоїди... ось і отримали те, про що ще Наполеон попереджав.
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19.10.2022 18:41 Відповісти
А хто винен, що свого майже нічого немає? Точніше пройобане за три роки...
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18.10.2022 09:08 Відповісти
Почему за три? Начинайте с Юли которая продала все самые новые комплексы ПВО списав их официально в ремонт.
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18.10.2022 09:10 Відповісти
... а не розкажете..що за **новые** компекси ППО продала Юля? Тут ще жалкують про стратегічну авіацію... ))) Як би не порізали..то вже б кацапи тікали за Урал? А то може кацапам зараз сильно допомагає мотлох 60-70 років? Армію потрібно було озброювати НОВИМИ ********* видами озброєння, а не сподіватися на сотні застаріих танків та літаків. З 2014 дійсно пішло переозброєння..яке зелена гидота свідомо зупинила... Чи Вам не видно...що воює вже ТЕХНОЛОГІЯ..а не кількість...?!
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18.10.2022 09:28 Відповісти
Да особо никто и не рвался ее перевооружать,где новые танки и наша другая техника?Последняя власть просто ничего не делала и не лучше и не хуже предшественников.Кстати кто развалил тогда создание теробороны тихонько убрав адмирала Кабаненка который начал ее создавать с нуля?
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18.10.2022 09:41 Відповісти
Якими саме новими видами озброєння?Ми то все одно нові танки і літаки не закупляли з 2014 року і не планували закупляти.В нас колись звичайної авіації було більше 1000 одиниць і величезний боєзапас до неї.Спокійно можна було залишити з 400 бойових літаків.Якщо зараз наша авіація робила до 30 бойових вильотів і це при тому,що в нас цієї авіації дуже мало,то при 400 бойових літаків,взагалі москалі би не напали.Звісно ще потрібно мати різну техніку,яка колись була і яку можна модернізувати.
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18.10.2022 09:54 Відповісти
..відповім Вам двом зразу!! Які нові танки та літаки Ви хотіли закупяти з 2014 року? До 14 іх закупляли? У нас армія була гола та боса. У нас банально НІЧОГО не літало і не їздило. На Старокостянтинівську бригаду було аж ДВА!!! компекта акумуляторів для Су-24 та три підготовених екіпажа. . Про що Ви там мелете!? Нові танки Вам? Нові літаки? Порох реально відродив армію. Я Вам за авіацію кажу... бо все на моїх очах. Почався КВР літаків... Техніка пішла на модернізацію. Кожну неділю почалися навчальні польоти. Готували людей. Паливо йшло безперервно. Прийшла зелена паскуда і з серпня 20 року ні грама палива. Почалося скорочення. Ви там мені будете щось мекати тут про НІЧОГО НЕ РОБИЛОСЯ! У нас було більше тисячі літаків. А хто на них літати зміг би? На чому літати? На застарілих Міг-23 чи немодернізованих Міг-29? Хто готував би пілотів на ці 400 літаків? Ви ? Ви навіть не уявяєте собі..скільки коштів потрібно для баналльного ЗБЕРІГАННЯ цих 400 машин. Язиком молоти всі майстри. Ідіть... ті хто голосував за януковича..зеленого полудурка і спитайте... де і що вони робили! Як би Порох залишився... то розвиток би був і надалі. Який... невідомо. Але ніхто б не скорочував би авіацію... не відводив війська і гарантовано була б допомога у переозброєнні нашої армії. У нас було своє вже при Пороху.. Свої ракети... своя модернізація. Корабеь..що Туреччина зробила дя ВМС України невже зепаскуда замовив? Ні... ще при Пороху запланували і проплачувати почали. А ваші 400 літаків без модернізації за 10 років стали б мотлохом. Живете фантастичними мріями... далекими від реальності.
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18.10.2022 17:12 Відповісти
По перше я не мекаю і не казав,що нічого не робилося взагалі.І скільки по вашому потрібно грошей,для 400 літаків? Можна було залишити нові су-27,нові міг-29,не міг-23.За Пороха також дурниць наробили.Повертати корупційну призовну армію це дурість.Яка зжерала значну суму грошей.Скільки було корупції з харчуванням призовників? Постійно про це писали.Призовна служба,це днище.
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18.10.2022 19:01 Відповісти
..для тих..хто не знає! ЗБЕРІГАННЯ!!! одного Іл-76 потребує до 120-150 тисяч доларів у рік.!!! Тільки на консервацію двигунів потрібно 450 кг. мастила. Консервація потребує раз у два роки повне переконсервування з контроем всієї апаратури. Чи Ви думаєте...що залили маслом двигуни..закрили двері і забули на десяток років? А радіоелектронне піолотажне... озброєння при зміні температур у що перетвориться? Правильно...у ЛАЙНО і мотлох!!! А з винищувачами та штурмовиками аналогічно. Літак знімається з кончервації .. повністью проводять всі роботи.. облітають і знову на консервацію. А це авіаремонтні заводи... А тисячі людей... починаючи з охорони... до інженерів та техніків... А льотний склад... на чому готувати? На 400 машин.. 1000 пілотів потрібно. Пілот повинен літати ПОСТІЙНО!!! А це міліони коштів! Скільки коштує тона керосина? Які нові Су-27 та Міг-29? Вони всі восьмидесятих років... НЕМОДЕРНІЗОВАНІ!!! На них навіть супутникового обаднання не було. Зараз одержані від Словакії та Польщі Міг-29 відрізняються від наших..як Таврія від Мерседесу... Так це тільки авіація. А танкові війська ..а ППО... а деякі хворі на голову ще за Ту-160 жалкують))) Харчування згадали? А може Вам розказати... що у 2016-17 поставяли на передову на сході. Навіть фрукти..банани.. випічку... Тушонка йшла по 87 грн. за банку у війська. вищого сорту...свіже мясо.. АЛАН поставляла. А прийша зелень... Закупка на 2021 рік тушонки по 46 грн. банка першого сорту. Ви їли тушонку першого сорту? А такою почали годувати навіть льотний склад. Ото ж мовчіть..якщо все оцінюєте..читаючи інтернет та слухаючи сраний марафон. Але так і повинно бути! Дурість нашого народу виправить тільки кров и горе. Нажаль гинуть розумні..а бидлота як у 2019 році вищала ..так і зараз вищить...НЕ ДУМАЮЧИ!!
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18.10.2022 19:27 Відповісти
Це все коштує кілька мільярдів доларів.А зараз втрати трильйон,не рахуючи людських житів,бо їх не можливо оцінити.Це все потрібно було думати з 1991 року.Мені не цікавий марафон.Я тут постійно критикую зелених слуг.Дурість нашого народу,вже давно тягнеться і буде тягнутися.
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18.10.2022 20:06 Відповісти
СУ-27 і Міг-29 коли нам дісталися були новими.В них нальоту то не було.Наші зараз також вже є модернізовані.Таврія і мерседес це не те порівняння.Я писав про призовну службу,там повернулося тотальне обкрадання призовників.Повертати таку архаїку,це повна дурість.
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18.10.2022 20:11 Відповісти
..ключова фраза..*також ВЖЕ Є* .. Нема! Ті модернізовані вже майже всі лежать по полям та посадкам. 90 відсотків сьогодняшніх літаків..це не наші. І це в основному Міг-29 та Су-25. Є врятовані Су-24М. Про інші я промовчу...))) А порівняння Таврії з Мерседесом доречне. Там нема НІЧОГО... з тих радянських Міг-29..які в 91 році осталися в Україні. І доречі..майже всі Су-27 та Міг-29 залишилися у строю до сьогоднішнього дня. Щось розбили..щось продали... Але массового продажу Міг-29 та Су-27 не було. Продавали транспортні.. бо їх дійсно були сотні і нікому у ЗСУ були не потрібні. Різали стратегів.... І про Ваше.... Так я написав що потрібно обслуговувати. Хто повинен був обсуговувати? Арміі гроші не платили. Люди массово звільнялися. Кваіфіковані транспортники йшли у цівільну авіацію... Винищувачів..бомбардувальників виганяли без пенсії. А от чую..як Ви зараз скажете... То треба було не звільняти!!! Якби міліонну армію не скорочуваи...то Ви б у девяності кору березову їли б... Ну щось Вам доводити нема сенсу. Ви навіть не розумієте...що Ваші слова..Кілька міліардів доларів... просто маячня... Ви навіть не розумієте... що це годовий бюджет ВСІХ ЗСУ !))) А Ви на зберігання техніки кидаєте. Ви хоча б подивиися що ВПС Німеччини мають трошки більш..ніж 200 літаків..бойової авіації... біля сотні вертоьотів та кілька десятків транспортників. А тепер порівняйте економічні спроможності Німеччини і України. От коли Ви це зрозумієте...то тоді ж і зрозумієте яку дику маячню Ви несли. Найкращого!
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18.10.2022 21:27 Відповісти
А звідки ви все знаєте,чи це не наші? Це секретна інформація в принципі.Нам щось мали передати,але тоді не передавали.Міг-29 було в нас понад 200 літаків.Су-25 взагалі нам хто міг передати? Їх ж в натівських арміях давно немає.

В Німеччині в кінці 80-х була найсильніша армія в Європі,флот в них не дуже був.Те що зараз в них,це вже корупція.

Нам потрібно було йти іншим шляхом.А то з ваших слів виходить,що мало бути все так,як було.
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18.10.2022 21:42 Відповісти
Шановний! Ви менш читайте казки з википедії.))) Там писаки дуже багато дурнуватого написали. Не було у нас такої кількості Міг-29. Не треба мені тут викіпедію копіювати. Поцікавтеся ..де в Україні в 91 базувалися Міг-29... шоб піддати критиці дані з википедії. І яка секретна інформація в переданих нам Міг-29? От секретна..де вони стоять...це дійсно. Як би Ви знали..то дуже б здивувалися..)))) Су-25 за часів Пороха ми отримали з Болгарії кілька штук.... З Тбілісского АРЗ забрали трошки)))..теж бувші болгарські... Самі відремонтували в Запоріжжі достатньо..)))) У нас не з літакам проблема... У інша проблема... але повязана з авіацією напряму... Але це Вам ні до чого. У Вас літак ..як машина... назвався пілотом.. і вперед.. А це зовсім не так. ))) Найкращог. І не читайте на ніч казки з Википедії.... )))
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18.10.2022 22:22 Відповісти
Де саме базувалися літаки Міг-29.І чому ваші слова це правда?Біля мене літаки,все літо взагалі низько літали,в день по декілька штук.І я знаю де як мінімум частина їх базується.Так ті Су-25 що передали болгари,то вже давно наші.Зараз то таких літаків нам ніхто не передавав.
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18.10.2022 22:37 Відповісти
..забувся! Точно потрібно було йти іншим шляхом! Не Кравчука вибирати..а Черновола... Не брататися з руснявими..а тікати від них. Але тут інше! Переважній кількості нашого народу крім пожрати..поспати...посрати ..НІЧОГО НЕ ПОТРІБНО!!! Їм однаково..яка влада..яка мова..який прапор на вулиці і чий танк під вікном. Аби не чіпали. Прикад! Мелітополь...Генічеськ.. сьогодні...до того весь Даунбас. Закінчу словами Шарль Де Голля. Всі зміни в державах робить розумна меншість..... То так і буде!
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18.10.2022 22:28 Відповісти
Ватників вистачає і в інших містах.Он не так давно була хресна хода на Почаїв.Це ж Хмельницька область,в кожному селі є москалький патріархат.За Зеленського голосували більшість навіть і на заході країни.Навіть військові голосували за слуг,в тому числі і азовці,це був вирок і одночасно момент істини.
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18.10.2022 22:47 Відповісти
Літаки за 10 років не псуються,якщо звісно їх обслуговувати.Це не мобілка,щоб швидко ставати мотлохом.
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18.10.2022 19:04 Відповісти
.. оце і є МЕКАННЯ!!! Іншого і не сказати! За рік літак повністью виходить з ладу. Ви хоч трохи мозком подумайте... Маленьке АЛЕ!! Гумові прокладки... а їх на літаку тисячі... в двигунах...насосах... гумові вироби... проводка... ЕЛЕКТРОНІКА!!! Винесіть свій компьютер на рік на вулицю..накрийте брезентом і через рік відкрийте! Починайте думати..і рахувати...Якщо розуму вистачить. Поки Ви несете відверту маячню... не розуміючі і не знаючи що таке зберігання літака і його експуатація..від слова ЗОВСІМ!!!!
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18.10.2022 19:33 Відповісти
Так я написав що потрібно обслуговувати.
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18.10.2022 20:01 Відповісти
Дуже безграмотний, антиукраїнський пост. Всім крім вас відомо, що "Укроборон...спец...експорт" (міняли назви) підпорядковано безпосередньо Президенту України, а не Кабміну. І подає озброєння з військ на продаж Міністр оборони, котрий також є квотою Президента. Коль написали про Юлю, то не вона, а зрадник та подельнік Фірташа Ющенко.
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19.10.2022 18:48 Відповісти
Вона свята..
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19.10.2022 19:09 Відповісти
Ні. Але її вороги: Янукович, Медведчук, Ахметов, Фірташ, Пінчук, Азаров, Табачнік, Левочкин, Колесніков, Свінарчук, Ющенко, та багато інших, більш дрібних.
Тому для мене вже склався певний алгоритм - якщо людина кидається на Юля, то це на 99,5% ворог українців, ворог України та її незалежності.
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19.10.2022 19:20 Відповісти
такі як ви, які бачать тільки за три роки. До цього у нас все ок було? втрата арсеналів, нищення Южмаша, МоторСічі.
от не триндіть. провтикали ми набагато раніше... і в 2014 ніхто не готувався, і в 2016 мінські теж ніяких передихів не дали.
якби не західні інструктори, що взялись за нашу армію попри все, вже б всі курва під двоголовою куркою жили
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18.10.2022 09:11 Відповісти
Але 24 лютого удар прийняла саме та армія, яка була створена з 2014, не без допомоги західних партнерів звісно, але все ж таки... І продовжувала би розвиватись, якби комусь не захотілось "поржать" і "пєрєстать стрєлять"
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18.10.2022 09:14 Відповісти
Брехня і образа на тих військових, що полеглі у 2014-му захищаючи Україну.
Якби у 2013-му не існувало достатньо потужної армії, то ворог би ще тоді всю Лівобережну Україну та Одещину хапнув.
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19.10.2022 18:55 Відповісти
Тот кто не способен ценить сделанное не имеет никакого права винить других что не сделали. Но это та раскорячка на которой сидят все прозревшие.
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18.10.2022 09:19 Відповісти
Не три, а всі вісім. Всі вісім років воювали, а також продавали ворогу титан, уран, цирконій... А все це стратегічна сировина для виготовлення ракет, літаків та БПЛА. А у РФ свого цирконію немає, тому 100% купували у нас. А без цирконію неможна робити ядерні заряди, котрими нас зараз же і лякають.
Д У М А Й Т Е !!!
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19.10.2022 18:44 Відповісти
Як би це сумно не звучало, але на смерті українців їм всерівно. Ми для них білі сирійці, яких звісно жалко, але така вже їх доля. Стратегічно ця війна виснажує оркостан, але не розвалює його. Тобто вони спокійно можуть взяти Швецію та Фінляндію в НАТО, укріпити всі фронти, переспрямувати ринки ітд. Очевидно, якби вони хотіли швидкої та розгромної перемоги України - надали б все включно з інструкторами в необмежених кількостях.
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18.10.2022 09:10 Відповісти
Так наша власть как бы тоже должна что-то делать и думать наперед. Про дроны было известно уже два месяца, но вместо этого у нас там планы на послевойну сверствывали.
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18.10.2022 09:21 Відповісти
Наша влада взагалі не спромоглась хоч мінімального виробництва дронів по типу тих же шахедів налагодити. Лиш один піар. Так що надії на них немає, лиш на союзників.
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18.10.2022 09:25 Відповісти
Для шахидов надо было спереть израильский дрон как сделали иранцы. А вообще любое дело требует кучу ресурсов и правильных решений. Это как бы сложнее чем просто захотеть.
Оттого я и пишу, что вот те кто не способен ценить сделанное просто не имеет права судить. Просто потому что всё не сводится к голому желанию.
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18.10.2022 09:27 Відповісти
Не сперлі. Наприклад усі БПЛА кацапів, це ізраїльскі розробки та майже усі поставки критично важливих комплектуючих.
Туреччина ще у 2008-му намагалися купити БПЛА для своєї армії, але їй всі відмовили, тоді вони стали виробляти свої і у співпраці з "Івченко-Прогрес" вони виявились краще кацапськихю
До речі, новітня розробка "Луч" "Сокіл 300" набагато кращий за "Байрактар ТВБ-2" і замість 78 млн доларів, вартує 8 млн доларів, та ще й випускає ракети не з 3500 метрів, а з 10 метрів!!!
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19.10.2022 19:07 Відповісти
..про що Ви кажете? Які дрони? Яке озброєння? Влада ЗНАЛА про неминучий напад і НІЧОГО НЕ РОБИЛА!!! Коли Ви вже зрозумієте..що ніхто з зеленої гидоти не збирався БОРОНИТИ УКРАЇНУ?!
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18.10.2022 09:32 Відповісти
Так влада знала.Але ж є ще генштаб,вони чому мовчали? Де якісь їхні кроки були перед війною?
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18.10.2022 09:56 Відповісти
Були їх кроки!! Відводили війська та скорочували! До Генштабу ще більше питань...ніж до зелених. Але 24 лютого перестали слухати зепаскуд. Авіацію підняли у повітря без згоди зеленого. Навіть не питали. Бригаду під Харьковом залишили без згоди зелених. Коли Ви собі задасте питання..чому Зе не втік...розберетеся і проаналізуєте...то зрозумієте...що він ..знаючи про голий південь і голу північ від Києва... знаючи...що нічого не спинить русню... не виїхав з Києва! Бо мав гарантії безпеки від русні. Стовідсотково мав. І сидів в очікуванні. Незахищений Гостомель..голі Жуляни... і в небі русняві Іл-76 з десантом. Він добре знав..і планував розвиток подій! Але не розрахував на українськїх воїнів.. які зламали плани і зепогані і руснявих. Якби русняві висадилися в Гостомелі... як планувалося...кількома десятками транспортних ітаків... які були у небі... то все що ми тут з Вами пишемо було б зовсім іншим. З триколором на Банковій і губернатором Малоросії з прізвищем Медвечук. А зе тихенько би давно б з мамою Риммою обіймався б....))) Чи може Ви не знаєте..чому і нащо русня так рванула на Гостомель? Отож ..Шановний! Думайте і аналізуйте... а не пишіть дурниць і не жалкуйте за радянським мотлохом... що згнив під парканом.
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18.10.2022 17:29 Відповісти
Я за Зеленського не голосував.Я не думаю,що він щось там планував,не той в нього в принципі рівень.Того десанту не вистачило би взагалі.Їм потрібно було десятки тисяч десанту.Ну захопили би спочатку декілька будівель і що? Ці будівлі просто би підірвали.В Києві пів армії було і всі спецслужби озброєні до зубів.Київ взяти не можливо в принципі.Щоб його захопити,потрібно спочатку було розбомбити десь половину.Москалі планували дурницю,потім вони вже це зрозуміли.Смерчі,урагани,піони,мсти,ще до зараз працюють.Нам і близько,ще стільки не передали техніки,щоб цю що в нас була замінити.ХАЙМАРС хороший,але ж на все його не вистачить.
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18.10.2022 19:16 Відповісти
..Дорогенький!!! Ви до того нічого не знаєте...що навіть смішно !! Сили з вертольотного десанту...що захопювали Гостомель... дійшли до Повітрофотського проспекту. Русняву техніку знищували на Берестейській... вони були на Оболоні. І якщо Ви НІЧОГО не знаєте...то ОДИН Іл-76 привіз би 225 десантників спецназу... А у повітрі було 36..ТРИДЦЯТЬ ШІСТЬ літаків які вилетіли з Рязані..Твері.. Плюс техніки по три БМД на одиницю. Ім... хлопчина... і нахрен непотрібно було захопювати будівлі які б Ви там соплями підривали... Вони силою двох тисяч людей за дві години були б на Грушевського. А там сиділо і очікувало... Данилов що казав? Відбивалися від руснявих десантників? Жуляни були зовсім відкриті. Якби русняві були не такі дурні... вони б замість Гостомеля пішли б на Жуляни...звязав наших боєм у Гостомелі. А що було в Жулянах!? НІЧОГО!! Тут навіть генерал Кривонос Вам розкаже. ..якого і ******** нишком..бо плани попсував..сам не знаючи того. Повторюю. Думати починайте... аналізувати..а не нести дитячі вкиди..про півармії у Києві. )))
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18.10.2022 19:52 Відповісти
Кілька тисяч Київ би не захопили.Скільки по вашому було в Києві військ.Де всі спецслужби були? США які могутні і так Багдан не захоплювали.А захоплювали після масованих бомбардувань,причому в Іраку взагалі слабке ппо.По такій самі логіці,як москалі мали захоплювати Київ,вони мали всю Європу захопити.Так це не працює.

Я бачу,ви у всіх темах розбираєтесь.А про ракети щось знаєте.Може про ядерну зброю?
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18.10.2022 21:11 Відповісти
Шановний! У Києві НЕ БУЛО регулярних розгорнутих військ. Ви навіть не розумієте, що ударна група з двох тисяч спецназівців на БМД.. за дві години взяла б ОП без втрат. Ні поліція..ні СБУ нічого б не зробили. Чи Вам не приклад...що кацапи дійши до Берестейки...а стрільба була навіть на Повітрофотському... А ОП ну недалечко зовсім!! Так це звичайні армійці русняві. НЕ ті..що повинні були сісти у Гостомелі... І не розказуйте мені про Ірак. Не порівнюйте армію США з руснявими. Це смішно і дуже нерозумно з Вашої сторони. Ніколи американці не будуть йти в атаку.. не знищивши все навкруги. І амери не масовано бомбили. Вони вибили все ППО... а рівень іракських військових був завжди нижче плінтуса. Русня намагалася діяти як у Кабулі...і мала рацію. Захопити ОП.. паралізувати керівництво..і все..!! Я розбираюсь у військовій справі...... ну за печима військова академія.. кілька війн..якщо рахувати Афганістан..Анголу та Югославію... та конфікти СРСР у девяності... Так що розбираюсь і знаю... що і де лежить..і хто що намагався робити. Нічого про ЯЗ Вам казати не буду. Тільки те..що використання її ціком вирогідне. І це катастрофічно небезпечно для всього світу... не кажучи вже про Україну. І менш сухайте військових експертів на кштат Арестовича та Жданова...))) Вони мають навички в армійській справі..як Ви в китайській мові. Ае Ви можете не знати мови..і не розмовяти на ній...але ці два... не знають..але розмовляють..)))
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18.10.2022 21:52 Відповісти
Колись москалі мали взяти Грозний за дві години.Те що ви написали,для мене також не переконливо.Ви можете бути хоч нобелівським лауреатом в інтернеті,але це нічого мені не говорить.Саме ви якось пишете,подібно до Жданова.

США гатили по цивільних об'єктах також,щоб вибити електрику і паралізувати зв'язок.Там загинуло понад 100 тисяч цивільних.Якщо по нас вдарять ядерною зброєю,то кінець світу не буде.Малоймовірно,що США вдарять у відповідь.
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18.10.2022 22:23 Відповісти
Коли Ви зрозумієте різницю між захопленням міста і захопленням об*єкта..під назвою ОП...тоді будемо про щось розмовляти. Зараз не бачу сенсу продовжувати розмову..бо Я про одне..Ви зовсім про інше. У 1978 році у Кабулі не потрібно було захоплювати місто. І все помінялося зразу. Не питайте великих ілюзій ..що армія може воювати самостійно без командування... Тому як би вони вибили керівництво..а це було можливим з за дій зевлади..то ніхто не дає гарантії...що армія могла чинити подібний спротив. Але в чому Ви і праві... Біля Бучі і Ірпеня ..та в Гостомелі ніхто не керував...Я вже не кажу про Жуляни... та північ від Києва...
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18.10.2022 22:54 Відповісти
Афганістан це взагалі зовсім інше.Їх он одразу захопили таліби.

''Тому як би вони вибили керівництво..а це було можливим з за дій зевлади..то ніхто не дає гарантії...що армія могла чинити подібний спротив.''

Ну це вже ваші думки,а не істина.Я вважаю,що москалі би нічого цим не домоглися.Київ москалям потрібен був весь,не тільки оп,це символ.Москалі все судять по собі.В них влада на чолі з ****** це боги,а в нас ні,навіть якщо і обрали Зеленського,то це ще не цементована влада.
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18.10.2022 23:03 Відповісти
..я бачу..що у Вас з мисленням дуже тяжко! Роз*ясню ще раз..бо бачу повну відсутність розуміння теми! Захопюють ОП... нема керівництва... нема кому спілкуватися з Заходом... Нема реальної допомоги... Друга партія Іл-76 привозить ще контингент.. підходять колони к півночі... А подальш картина дуже поганенька! Коли Ви зрозумієте...що цілью руснявих було КЕРІВНИЦТВО....то все стане на свої місця. І коли Ви зрозумієте..що втратити керівництво у перші дні війни було смертельно небезпечно...тоді все стане теж на місця. А поки Вам пишуть..про першочергове завдання для русні... Ви про весь Київ розказуєте. Я от одне погджусь з Вами. Що був Зе в перші дні війни..що його не було..нічого не вирішило б. Страх був втратити загальновійськове керівництво... і керівництво всією державою. Але навіть захопення ОП..це стовідсоткова паніка у місті і в державі.... Всього найкращого.
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18.10.2022 23:25 Відповісти
Допомога аж потім від заходу прийшла.Основну роботу наша техніка робила.А де подінуться всі вищі офіцери,їх що також всіх би вбили? Паніка і так в самих людей була, військо би залишилось.Вбивство президента,їм би нічого не дала навіть якби Яника привезли і посадили в Київ,а вони його в Білорусь вже кажуть,були привезли.Це все тупо і по москальсько-совєцькому.
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19.10.2022 00:05 Відповісти
От одне не зрозумію! Ну звідки Ви взяли...що гундосого збиралися вбивати? У лютому і до лютого гундосий все робив для здачі держави..разом зі своїм оточенням. Вірніше...він ЗОВСІМ НІЧОГО НЕ РОБИВ! для захисту держави. І допомога від заходу почала надходити за три місяці від початку. Крім протитанкової зброї йшли засоби звязку.. **********... Але армія не була приведена у вищу ступінь бойової готовності. Не давав гундосий згоди. А це повне розвертання всіх сил та засобів. І це структурне дійство. Вибий якусь фігуру з цієї ланки і вже будуть проблеми. Главком повернув у Генштаб Муженка.. Забродського.. Ковальчука... десятки генералів часу Пороха..яких зелені повиганяли... Єдине..що я Вам хочу довести..а Ви апріорі не розумієте... що у руснявих була стовідсоткова мета захопити ОП..гундосого.. паралізувати керівництво держави. .. Потім гундосе підписує капітуляцію в три хвилини..і починається розбріт і паніка... І ніхто нічого вже б не зробив. У Гостомелі почався ПЕРЕЛОМ у війні...
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19.10.2022 16:14 Відповісти
Це ваші думки.А мої думки,що так москалям би нічого не вийшло,щоб перемогти тоді.А от зараз вони руйнують Україну,а ми нічим не відповідаємо.Не може безкінечно Україна витримувати такі руйнування.
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19.10.2022 17:38 Відповісти
..а чого ми не відповідаємо? Як Ви думаєте? І вкотре наголошую...!!! Мова не про перемогу... а про провалену москалями задуману операцію по обезглавленню держави. Ви вже другу добу ніяк не зрозумієте..ПРО ЩО МОВА!!! Як би москалям тоді вдалося все здійснити ..перебіг війни був зовсім іншим. Але Вам я не буду доводити..що було б і коли. Ви... як і тіж вперті москалі.. бачите тільки перемогу..а не бачите ..що могло бути... що відбуваеться і що можливо відбудеться..при тих чи інших обставинах. Про сотні літаків Ви вже забули...))) То чого ж ми не відповідаємо?
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19.10.2022 17:50 Відповісти
В нас немає чим відповісти.Москалі тупі,що таке задумали.Зараз перебіг війни ще не йде на нашу користь.Я зараз перемоги не бачу,бо коли йде така руйнація і смерті,а у ворога все ціле,то це не перемога.Наші військові індивідуально звісно сильніші,від москалів,але цього недостатньо.Я про літаки не забув,просто діалог наш розвинувся далі.
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19.10.2022 19:38 Відповісти
..ну тут щось доводити нема сенсу.!!))) Коли москалі у нас тупі... що планували захопити керівництво країни... панували висадку десанту на захоплений аеродром... то тут мови вже нема. Дуже прикро..що більшість вважає москалів дурнями... Тому і кров рікою... Вважаю подальше наше спілкування зайвою витратою часу.. Найкращого!
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19.10.2022 23:54 Відповісти
Щось планувати,не означає розум.Москалі не просто дурні,а великі дурні.
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20.10.2022 00:09 Відповісти
...ніхто Київ і не збирався захоплювати з тієї групи. Ім потрібен був ОП..І ВСЕ!!! А потім нікому було б наказувати... говорити..виконувати. Головне було відбити керівництво..і ВСЕ! А 24лютого в Києві ніхто нічим не керував. Це диво і земний уклін тим нацгвардійцям..які боронии Гостомель... і зламали плани русні...))) А катастрофа висіла на дуже тонкій ниточці.
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18.10.2022 21:57 Відповісти
І що би армія розбіглася? Якась дурість.
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18.10.2022 22:09 Відповісти
..і тому я Вам кажу в останне! Зе мав гарантії русні...чекав захоплення міста і тому і не тікав! Україну він банально здавав. На цьому все.
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18.10.2022 21:59 Відповісти
Це ваші слова,не підтверджені нічим.Я вам казав,що Зеленський не мій президент.Але це все звучить як мінімум для мене не дуже переконливо.
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18.10.2022 22:10 Відповісти
..а думати не намагалися?
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18.10.2022 22:47 Відповісти
Я постійно думаю.
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18.10.2022 22:55 Відповісти
Ну захопили би Київ. Ну і що? Ми продовжили б супротив, бо морально були готови і до цього. У перши дні ми взагалі про того Зеленського не думали, ми зброю отримували і знайомились з особовим складом, намагаючись хоч якусь злагодженість підрозділів налагодити та хочь чому підлеглих навчити.
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19.10.2022 19:12 Відповісти
..Ви теж ніяк не допрете..що мова не про захват Києва..а планованого захвата ОП... І в разі успіху... війна мала зовсім інший відтінок і іншу ситуацію... Це було б повязано і з постачанням зброї..і ситуацією у країні взагалі.
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19.10.2022 23:49 Відповісти
Нісенітниця.
Ні армія, ні народ опір агресору не припинили б, навіть якщо ворог вбив Зеленського, всіх в ОП, та майже увесь склад ВР. Тоді супротив очолив би той же Залужний... та інші...
Доречи, це сам Зеленський не втік 24 лютого, а Баканов, майже вся ОП та Слуги відразу десь зникли, так що і їх ця десантура і не знайшла би.
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20.10.2022 12:25 Відповісти
..як тяжко розмовляти з людьми, яким кажеш про одне..а вони навіть не розуміють..про що ім кажуть! Але починають нести маячню. Де НАПИСАНО..про припинення спротиву? Може дійде ..що Зе не збирався втікати? Може дійде..що плани були розвалені тими нацгвардійцями у Гостомелі і НЕКЕРОВАНИМИ підрозділами, які діяли самостійно у перші дні війни? А те що побігли баканови і Вр... то що..якби русня взяла ОП... то вони б повернулися ..і повернувся би уряд..і всі почали працювати? Але зниклий Єрмак повернувся тільки через 8 днів...?? Не виключно..що він би повернувся зразу з руснявими!? І повернулася вся ВР з урядом..і почали б *працювати*... Розвісили б патриотів на Хрещатику..заглянули б у очі *****... разом з Зе..і вже РЕАЛЬНО!! Не виключаєте? Ви навіть не розумієте...що таке КЕРІВНИЦТВО державою!. Ляпнути... що Залужний би очолив спротив... тільки дитина нічого не розуміюча може. Очолив би..але це було зовсім інша ситуація у державі. КРИТИЧНА!! СУПЕРКРИТИЧНА ...ОТ ПРО ЩО МОВА!!! А не про припинення спротиву..та інших...)))) Тут же нічого такого страшного..ОЧОЛИТИ ДЕРЖАВУ!! Ви дійсно так міркуєте? Ви трошки б подумали..чому русня почала движ тільки там..де наші відвели війська? Чому не почали наступ у зоні АТО... чому головний удар був на Київ..і чому ракетні удари були по всім аеропортам України... за виключенням Гостомеля.. та Жулян.. Ну не теба бути провидцем..а навчитися складувати пазли..щоб зрозуміти... Що Зе не втікав.. і русня не збиралася його нищити. Тому і якби вдалася ця операція... хід війни був би зовсім інший. Запям8ятайте. Зеленський ВИМУШЕНИЙ захищати Україну..бо він захищає себе і це головне для нього. Себе він захищає. НЕ УКРАЇНУ!! Після війни випливуть такі факти його діяльності.. що очі вилізуть з орбіт у багатьох. І це стовідсотково.
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20.10.2022 12:49 Відповісти
Я кажу що не припинили б супротиву тому що так тоді, взявши зброю, думав я і всі мої побратими з моєї бригади!
Так, як вони керують, може краще б не керували. Його економічний осередок весь заслуговує, по закону військового часу...
Це бачу для вас багато чого відкриється, а я поінформований як крали ще з часів Ющенко, прикриваючись патріотичними гаслами і не припиняли красти ні на тиждень.

І ви, нажаль досі не зрозуміли, що розвідки Західних держав чудово не просто розуміють, а точно знають хто в Україні, коли і як обкрадав платників податків, діточок та людей похилого віку і постійно доповідають керівникам держав. Але їх Уряди, незважаючи на те все рівно допомагають Україні, чудово розуміючи що у разі нашої поразки вони наступна жертва і людожерів-орків треба зупинити зараз.

Тому навіть Байден, якій з Обамою багато у чому підігравав путлеру нарешті вимушений робити так, як робить зараз. Ці двоє, плюс Клінтон і Буши повинні у тому, що путлеровцям дозволили порушити існуючий мировий порядок. Тому зараз наступають і для них важки часи, коли вже неможливо відсидитесь десь у затишному куточку.

До речи, ви просто не в курсі мабуть. Наступ у зоні АТО почався навіть трохи раніше повномасштабного наступу на Україну.

Ну а рівень вашого посту, це рівень випускника загальної школи, а в мене погони офіцера багато років і тому розумію багато краще чим ви. А ваші пости показують гординю, яка є Гріх.
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20.10.2022 18:15 Відповісти
..дорогенький друже!!! Мені не треба читати нотації.. У мене за плечима три війни...Афганістан..Ангола та Югославія.. Військово -повітряна академія у 90 році...і це Вам скаже..що службу у ВСУ я закінчиів не на посаді полкового і навіть не бригадного рівня... Тому Ваше...це рівень випускника загальної школи.....розповісте свому командир взводу..чи роти.. Думаю що далі вже Вам розповідають... Ви мені про розвідки розповідаєте..що і де крали ? Не треба мені розповідати те..про що знають ВСІ у світі.. і без розвідок. Та і розвідки такою хернею не займаються. Достатньо аналітичних відділків..які є у структурі влади всіх президентів. І достатньо наприклад проаналізувати кілька речей та інтервью зеленого покидька...що зробити висновок... що це тупа і обмежена розумово людина. А проаналізувавши дії .. можна зробити висновок... що це ворог України... А проаналізувавши дії зе і плани руснявих... можна зробити висновок..що вони збігаються у досягненях цілі.. І Байден і Шольц..і Дуда знають.. якому непотрібу вони тиснуть руку.. І допомагають вони не Зе і не завдяки ЗЕ..а тому..щоб зараза не розповсюджувалась. Так що ,шановний... трошки пил свій заспокойте. і навчіться читаючи.. розуміти про що пишеться!))))
А тепер.. людина з офіцерськими погонами.. розкажіть... чи змінилась би ситуація у ході війни..якби плани москальні здійснилися... вони висадили десант... захопили б ОП...?А може Ви мене задавите інформацією..що у Києві були сили..які б зупинили б двотисячний десант русні ? А я Вам скажу..що і близько не було...Бо 24 та 25 і пізніше звичайні русняві вояки були вже на Берестейській...та на Оболоні.. Може Ви мене задавите фактами..що наші військові підрозділи у перші дні війни були керовані? Може Ви мене задавите фактамиі і доведете..що війська були приведені у вищий ступінь бойової готовності ? Навіть ввечері 23 лютого ніхто не привів війська у ВСБГ. Авіацію підняв у небо особисто Главком... без згоди верховного покидька. Але ПОЛІТИЧНА частина війни... постачання та допомога як фінансова..військова ... та й моральна... ЦЕ ВЛАДА!! А хто влада? Отож... А тепер включайте мозок..і думайте... що таке було плановане захоплення ОП... Ціль..не вбити зепокидька.. а використати його ...на що його і готували. І можете що хоч казати та писати..але у мене стійка впевненність..що Зе здавав державу як до війни..так і надалі. А заре вимушений рятувати СЕБЕ..а не державу. А от після війни ми дуже багато чого дізнаємося. Дуже цікавого.
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20.10.2022 21:00 Відповісти
Ну в мене не повітряна підготовка, а стратегічний рівень. Ви мабуть про таки структури, в котрих я проходив службу, і не чули.
Але ми з вами мірятися ***** не будемо, раз обидва з касти, це нам, своїм, не личить.

Ну а у лютому взяв в руки весло і на посаду звичайного солдата, як і багато старших офіцерів поруч зі мною. Доречи, я це ще про капелівців колись прочитав, про їх "Ледовий похід 1918-го року, коли полковники вставали у стрій простими солдатами, а їх ротами поручики командували. Ну то таке...

Те, що наш ГШ не передбачив наступу з Беларусі, це і капітани зрозуміли. Як і те, що зрада була у Херсонській області, що у Харківській не спрацьовували дистанційні детонатори під мостами це і сержанти знають ...

Це у СРСР агентура була, а у інших аналітики, це ж відома річь, їх я і мав на увазі у першу чергу. Плюс фінансова розвідка США, яка повинна відслідковувати рух доларів.

Ну не такий він вже і тупий, хоча я його команду взагалі вважаю ворогами та мародерами. Но на наше щастя, все ж Петро не залишився на другий термін, бо ось тоді ми програли б Лівобережжя і все Причорномор'я, в чому в мене ніяких сумнівів. Опір б не припинили все рівно, но Залужний це нахідка, а Муженко зрадник.

Привели. Тому майже не було втрат авіації та ППО у перший день. Та і на Донбасі наступ почався ще з 22 лютого...

Байден, для мене, на тієї ж стороні, що і Меркель і Орбан. Це Трамп не давав добудувати СП-2. Але зараз вони підтримають ту сторону, котра має всі шанси на перемогу, і той же Шольц вже відмежувався від той політики, що проводила Меркель. Так я про те, чому нас підтримують, і сказав.
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21.10.2022 17:13 Відповісти
..дуже дивно чути від військового..як Ви кажете ..стратегічного рівня... що військово-повітряна академія випускала людей як Ви кажете ..*повітряної підготовки*. Виходить що бронетанкова академія.. *танкова підготовка*.. Загальновійськова... *піхотна*,,)))) Вам не смішно таке видати? Чи може Ви закінчили академію Генштаба? І яку ж Ви академію закінчили..що вважатися офіцером стратегічного рівня.?
А чого у Вас така впевненість..що при Пороху все було б здане? Ну викадіть свої доводи! Я впевнений...що Порох нікои б не оголив південь і стовідсоткоко прикрив би Київ з півночі.. От тут у мене сумнівів нема від слова ЗОВСІМ! А розкажіть мені..чому Залужний... як знахідка... будучи Главкомом допустив повне оголення півночі? Ви офіцер стратегічної ланки! У Вас питань нема? У мене є!! І дуже слушні!! Ви допустили б подібне? Ви б допустили при явній загрозі від русні скорочення бойоготової ескадрілїї Су-24м ? Навіть зі звільненням льотного складу? При Пороху її довели до бойового стану... При Зе..її скоротили! Тепер розкажіть Ви своє видіння плануємої зради Пороха. Те що Зе зрадник..Вас я бачу влаштовує... Бо Зе явний зрадник зі всіма його діями..а Порох поки тільки Ваші роздуми! ТО прошу їх розповісти мені. Доведіть мені..що Порох не відродив армію... а вона САМА відродилась.. Що його влада не робила нічого! То звідки у нас з*явилася бойова
Мій дорогий стратег! Ви не меліть дурниць..авіація..бойоготові танкові та інші бригади..яких у 2014 і близько не було! Це хтось інший зробив? Мій дорогий стратег! Ви не меліть дурниць.. стерджуючи що ВПС привели у бойову готовність. Ви абсолютно не знаєте... що відбувалося вночі з 23 на 24 лютого з нашою авіацією.Хто і як приняв рішення підняти у повітря. Ви не знаєте...що навіть не спромоглися розосередити літаки . Те що злетіло... вціліло..а те що рядочком стояло у тому ж Василькові... дуже добре поколошматили. Все як у сорок перщому!!! Не піддавайтеся на провокації!!! ))) І це на фоні того..що ПЕРЩИЙ удар русня нанесла по військовим аеродромам! Вранці 24 я своїми очима бачив..що було на аеродромі Мелітополя... Іл-76 злітали під розривами ракет. Один літак на рулінні був вражений близьким розривом з постраждалим екіпажем.. другий посікло та побило дуже..і його кинули. Тому ..будьте так ласкаві..помовчіть..коли нічого не знаєте.
. І наступне!! Як же Залужний тримає біля себе *зрадника* Муженко? *Зрадника* Марчека Наумова..... *Зрадника* Забродського!! А де подівалися *патріоти* Таран, Хомчак...??? Думаю..що Ви як офіцер такого рівня розумієте...що без Оперативного Відділа Генштабу де і сидить *зрадник* Муженко... Залужний ніхто і звати його ніяк. Але Залужний ..дуже розумна людина... і все розуміє..що війну виграє КОМАНДА.. а не КОМАНДИР!!!
Про Байдена промовчу..як і про Трампа...))) Ви так розумієтеся у їх політиці..як і я. НІХРЕНА не знаєте... І я НІХРЕНА не знаю... Тому не видумуйте! Ну то що..скажете???
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21.10.2022 22:25 Відповісти
..і от у мене слушне питання. Які ж це структури..про які я і не чув...де Ви проходили службу стратегічного рівня.. та Ваш досвід... використовують зараз у окопі? От авіаторів і близько у окопи не пускають. У мене тільки один командир повітряного судна пішов у спецназ..бо там служив..і закінчував цівільну повітряну академію. А всіх бувших військових пілотів..штурманів..використовують за фахом. Якщо це таємно... то тоді питання знімається...)))
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21.10.2022 22:44 Відповісти
Демобілізован у червні цього року.
Пішов простим солдатом, бо військомат навряд чи пропустив би за станом здоров'я. Пішов разом з єдиним сином відразу у бригаду, бо тоді влада від страху об***** і не творили перешкод навить тім офіцерам, кому по 67 років було і котрі прийшли воювати з синами, доньками.

Я починав лейтенантом відразу у штабі окремої армії, ще при Брежнєві...
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22.10.2022 15:09 Відповісти
Крім ПОВАГИ сказати нічого. А нам вже за трошки шістдесят і роботи вистачає... Кожен день З.. і В... та назад... А от зараз трошки підламалися..а замінити нічим... Чекаємо..що привезуть! Тільки здається всеж мені..що про Пороха не Ви писали..а хтось..з зеленої комарильні Вам цю маячню підсунув. Зі всією повагою до Вас..можу сказати. Як би бидло..(а іншого імені не підібрати) проголосувало за Пороха.. цієї ситуації на сто відсотків не було б. А моживо і нападу не було б.. Порох..ПРЕЗИДЕНТ.. Зе..нікчемність і відверте лайно!
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22.10.2022 16:22 Відповісти
Не поважаю ні Порошенко ні Зеленського.
І "шашлички" ніколи не забуду, і Іловайськ, Дебальцево, два Мінська та чотири арсенали теж не забуду.
Генерал Воробйов порушив прямий наказ Порошенко та Муженко і вивів з під Дебальцево війська, інакше там би було десь 2500 бійців у оточенні та полоні.

Не буду з вами сперечатися, колись самі все дізнаєтесь та зрозумієте.

І пам'ятайте - ми каста!
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22.10.2022 20:53 Відповісти
..ну я не буду з Вами сперечатися! Особливо стосовно Иловайська... Мінська..та ще й ЧОТИРЬОХ !! арсеналів. Не ображайтеся..але пишучи подібне.. Ви ніяк не тягнете на офіцера стратегічного мислення. Ну Мінськ...це вже дитя розуміє...необхідність і єдиний шях тоді...коли нема армії..нема постачання..а перед тобою каток..який потрібно було зупинити! Іловайськ...Ну вже розібрали до хребта..що там відбулося..і хто винен. Арсенали... Доведено...хто організував знищення. Ну ..я навіть не знаю..що Вам говорити. Мені не треба дізнаватися і розуміти!! Це Ви попробуйте проанаізувати і зрозуміти..яку ХЕРНЮ!!! Ви порете! Соромно за воїна...який очевидно крім нажимати на гачок автомата нічого не розуміє..і я просто вражений стіль нерозумним мисленням! Ви мене просто розачорували.. І дуже сильно.
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22.10.2022 21:19 Відповісти
Ей козел макс а скільки слуги виділяли на ВСУ до війни а скільки на крадівництво.Закрий свого вонючого рота бо якби не американці України вже довно не було б
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18.10.2022 09:13 Відповісти
А по Білорусі відповіді не буде,бо це призведе до ескалації.Вже сотні ракет звідти прилетіло,людей сотні,якщо не тисячі повбивало і ніякої відповіді немає.
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18.10.2022 09:06 Відповісти
а ви де зараз? готові закрити другий фронт з білорашки? щоб на волині, житомирщині бойові дії вести?
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18.10.2022 09:09 Відповісти
Закривати потрібно технічно в першу чергу.В нас і так солдат набрали.Це москалі тушками воюють.Крім того,ракетні удари це гірше в рази і коли вони знищать всю інфраструктуру,то потім все одно підуть у наступ.Тому превентивно їх потрібно розносити,вони також бояться за свою шкіру.
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18.10.2022 09:17 Відповісти
День-два і Україна зануриться в темряву. Схоже кинули нас західні друзі)))
Ну хоч наостанок розфігачим Мозирський НПЗ?
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18.10.2022 09:10 Відповісти
Країна у якої є АЕС не зануриться в темряву, але звісно будуть дуже часті проблеми з електропостачанням.
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18.10.2022 09:13 Відповісти
Знаєте як обезточили заес? Розвалили всі лінії які йдуть до неї, швидше за все будуть намагатися зробити те саме з іншими трьома, он за обстріли заес не дуже світ обурювався, а одну з аес вже обстрілювали (потрапляння за 300 метрів і вибиті вікна)
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18.10.2022 09:22 Відповісти
ЗАЕС знаходиться на лінії фронту і в окупації. Інші на щястя ні. Тому порівняння не зовсім доречне.
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18.10.2022 09:27 Відповісти
Розібють всі лепи, підстанції, трансформатори....І до лампочки (сорі за каламбур) наші аес
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18.10.2022 09:31 Відповісти
мир в глазах у путина.. русские такие же людиюю они воевать не будут..
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18.10.2022 09:14 Відповісти
Ворог хоче знищити критичну інфраструктуру не можуть нічого на полі бою ,вони хочуть нас залишити без світла і тепла ,це торористи це варвари для яких немає жодних правил, отже треба міняти стратегію чи далі будем спостерігати як руйнують нашу енергосистему ?
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18.10.2022 09:27 Відповісти
за ці 7 місяців вже можна було налагодити своє виробництво... тому то всьо не актуальне вже.
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18.10.2022 09:40 Відповісти
А якщо все розіб*ють і все розморозиться ?
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18.10.2022 09:47 Відповісти
Бульбаші захірачили по Житомиру, МЗС мовчить, в ЗСУ заборонили в ОПі давати відсіч. Тоді просто чекаємо, що протягом 1-2 тижнів бульбаші західні області залишать без електроенергії. Всі переживали за ядерний удар рашки , а виявляється все може бути набагато простіше, перед зимою перетворити всю країну в холодильник ракетними ударами і дронами з білорашки ірашки
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18.10.2022 10:37 Відповісти
 
 