Польша планирует постепенно уменьшать помощь украинским беженцам, которые трудоустроились
Польское правительство будет постепенно ограничивать помощь для украинцев, долгое время находящихся в Польше, спасаясь от войны.
Об этом заявил уполномоченный правительства Польши по военным беженцам из Украины Павел Шефернакер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По словам представителя польского правительства, лица, проживающие в центрах временного размещения, а это около 80 тыс. украинцев, должны также участвовать в собственном содержании. Он отметил, что более половины таких лиц уже начали работать в Польше, а значит, должны частично платить за свое проживание в таких центрах.
"С 1 января 2023 года мы хотим ввести 50% собственного участия (в оплате проживания. – Ред.) для тех лиц, которые находятся в центрах временного размещения более 120 дней", – сообщил Шефернакер.
Но это не касается беженцев от войны в Украине, которые только что прибыли в Польшу: их пребывание в таких центрах в течение 120 дней будет бесплатным.
По словам Шефернакера, соответствующие изменения в закон о помощи гражданам Украины планируется ввести до конца года, чтобы они вступили в силу с 1 января.
Чиновник отметил, что правительство Польши готовится к разным сценариям развития событий, в том числе и к тому, когда в РП будет прибывать очередная волна беженцев. Впрочем, сейчас, по его мнению, "нет опасений" относительно второй волны беженцев. Шефернакер отметил, что украинские власти прилагают максимум усилий, чтобы как можно больше человек осталось в Украине, миграция проходила с востока на запад Украины, чтобы люди не уезжали из страны.
По состоянию на сегодняшний день в Польше может находиться более миллиона беглецов от войны в Украине, а общее количество граждан Украины в РП может составить более 3 млн. По официальным данным, более 430 тыс. украинцев, прибывших в Польшу после 24 февраля, официально трудоустроились.
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М"який знак тут зайвий.
Все норм. Треба входити в суспільство і працювати, а не халяви й далі чекати. Досить на шиї сидіти і " нє панімать етат польскій". Гостям скрізь два рази тішаться.
До речі, японці у кінці ХІХ-початку ХХ сторіччя їздили працювати до Бразілії, каву збирати. Не знали, мабуть? Це якось завадило їм побудувати країну для своїх дітей та онуків?
Я десь говорив о "держать и не пущать"? У вас запамарочення? І країною я не помилился. Я народився тут, мої рідні та близькі тут живуть і працюють, і намагаються свій дім, Україну, зробити краще тут, а не Польщу, там, як ви.
Я народився тут, мої рідні та близькі тут живуть і працюють
Це Ваші слова? Тобто Ви себе, своїх рідних та близьких відносите до дурнуватих, так (якщо усю націю так називаєте та до неї належите)? Дайте вгадаю - за клована віддали свій голос у 2019?
Якщо так і будете голосувати "по приколу", так ніколи ніщо і не розбудуєте, якби не працювали. Але для тего трохи тями треба мати у макітрі, та не бути дурнуватим
Чому я пишу з польского IP іщо я для роблю для України - Вас не разу на стосується
Мені однаково що і де ви робите, але справжній українець на українському форумі не буде спілкуватися під прапором Польщі.
І взагалі, я висловив свою думку, погоджуватися з нею чи не погоджуватися - це ваша справа, але робити свої помилкові висновки, не знаючи опонента, ознака, якраз тієї, дурнуватості.
Удачі та здоров'я вам, і вашим рідним та близьким.