Польша планирует постепенно уменьшать помощь украинским беженцам, которые трудоустроились

Польское правительство будет постепенно ограничивать помощь для украинцев, долгое время находящихся в Польше, спасаясь от войны.

Об этом заявил уполномоченный правительства Польши по военным беженцам из Украины Павел Шефернакер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам представителя польского правительства, лица, проживающие в центрах временного размещения, а это около 80 тыс. украинцев, должны также участвовать в собственном содержании. Он отметил, что более половины таких лиц уже начали работать в Польше, а значит, должны частично платить за свое проживание в таких центрах.

"С 1 января 2023 года мы хотим ввести 50% собственного участия (в оплате проживания. – Ред.) для тех лиц, которые находятся в центрах временного размещения более 120 дней", – сообщил Шефернакер.

Но это не касается беженцев от войны в Украине, которые только что прибыли в Польшу: их пребывание в таких центрах в течение 120 дней будет бесплатным.

По словам Шефернакера, соответствующие изменения в закон о помощи гражданам Украины планируется ввести до конца года, чтобы они вступили в силу с 1 января.

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Чиновник отметил, что правительство Польши готовится к разным сценариям развития событий, в том числе и к тому, когда в РП будет прибывать очередная волна беженцев. Впрочем, сейчас, по его мнению, "нет опасений" относительно второй волны беженцев. Шефернакер отметил, что украинские власти прилагают максимум усилий, чтобы как можно больше человек осталось в Украине, миграция проходила с востока на запад Украины, чтобы люди не уезжали из страны.

По состоянию на сегодняшний день в Польше может находиться более миллиона беглецов от войны в Украине, а общее количество граждан Украины в РП может составить более 3 млн. По официальным данным, более 430 тыс. украинцев, прибывших в Польшу после 24 февраля, официально трудоустроились.