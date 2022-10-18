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Польша планирует постепенно уменьшать помощь украинским беженцам, которые трудоустроились

біженці,польща

Польское правительство будет постепенно ограничивать помощь для украинцев, долгое время находящихся в Польше, спасаясь от войны.

Об этом заявил уполномоченный правительства Польши по военным беженцам из Украины Павел Шефернакер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам представителя польского правительства, лица, проживающие в центрах временного размещения, а это около 80 тыс. украинцев, должны также участвовать в собственном содержании. Он отметил, что более половины таких лиц уже начали работать в Польше, а значит, должны частично платить за свое проживание в таких центрах.

"С 1 января 2023 года мы хотим ввести 50% собственного участия (в оплате проживания. – Ред.) для тех лиц, которые находятся в центрах временного размещения более 120 дней", – сообщил Шефернакер. 

Но это не касается беженцев от войны в Украине, которые только что прибыли в Польшу: их пребывание в таких центрах в течение 120 дней будет бесплатным.

По словам Шефернакера, соответствующие изменения в закон о помощи гражданам Украины планируется ввести до конца года, чтобы они вступили в силу с 1 января.

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Чиновник отметил, что правительство Польши готовится к разным сценариям развития событий, в том числе и к тому, когда в РП будет прибывать очередная волна беженцев. Впрочем, сейчас, по его мнению, "нет опасений" относительно второй волны беженцев. Шефернакер отметил, что украинские власти прилагают максимум усилий, чтобы как можно больше человек осталось в Украине, миграция проходила с востока на запад Украины, чтобы люди не уезжали из страны.

По состоянию на сегодняшний день в Польше может находиться более миллиона беглецов от войны в Украине, а общее количество граждан Украины в РП может составить более 3 млн. По официальным данным, более 430 тыс. украинцев, прибывших в Польшу после 24 февраля, официально трудоустроились.

Автор: 

беженцы (1638) Польша (8405)


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Топ комментарии
+20
Ви тільки уявіть які поляки молодці. Скільки місяців поспіль вони вже допомогають нашим жінкам та дітям. Насправді особисто я не відчуваю з їх боку якусь втому. Відношення те ж саме. Польща - наш справжній друг.
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18.10.2022 23:46
+11
Все це так, але поляки дивуються впертому кацапоязичію дуже багатьох украІнцов.
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18.10.2022 23:51
+9


Все норм. Треба входити в суспільство і працювати, а не халяви й далі чекати. Досить на шиї сидіти і " нє панімать етат польскій". Гостям скрізь два рази тішаться.
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18.10.2022 23:47
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"поступово зменьшувати"
М"який знак тут зайвий.
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18.10.2022 23:32 Ответить
О-о-о! Зараз почнеться "смердіж" від кацапів, які почнуть "жаліть" "і так постраждалих" І вереск від професійних крикунів, які вважають, що їм всі "па жизни абязаны!" Набачилися ми таких - ще з 2014-го
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18.10.2022 23:33 Ответить
Ви тільки уявіть які поляки молодці. Скільки місяців поспіль вони вже допомогають нашим жінкам та дітям. Насправді особисто я не відчуваю з їх боку якусь втому. Відношення те ж саме. Польща - наш справжній друг.
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18.10.2022 23:46 Ответить
Все це так, але поляки дивуються впертому кацапоязичію дуже багатьох украІнцов.
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18.10.2022 23:51 Ответить
Польський бізнес навіть у виграші, бо польський уряд виплачує допомогу на дітей, багато українців працює і витрачає гроші в Польщі - все це пожвавлює роздрібну торгівлю. Аще поляки дуже привітні і ввічливі.
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18.10.2022 23:58 Ответить
І ще поляки терплячі. До часу. Потім валізка-бус-Україна.
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19.10.2022 00:09 Ответить
Я пишу загалом. Тут наших багато і відношення не змінюється.
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19.10.2022 09:16 Ответить
Я так розумію, що ми всі пишемо тут про особистий досвід. ))
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19.10.2022 14:23 Ответить
Ти хіба дебілом є. На відміну від пис(Ю)нів твого штибу маю стаж безперервної леґальноі праці в Польщі 14 років. Урльопи і вольні туди теж. Вишмаркайся до хустечки.
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19.10.2022 23:16 Ответить
Так і є - хамувате їпанько нарисало про особистий досвід. )) І не дивно, бо таке бидло ніде не терплять.
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19.10.2022 23:45 Ответить


Все норм. Треба входити в суспільство і працювати, а не халяви й далі чекати. Досить на шиї сидіти і " нє панімать етат польскій". Гостям скрізь два рази тішаться.
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18.10.2022 23:47 Ответить
там нема проблем з працею... я особисто знаю біженців з центральної України в Канаді. І хочуть працювати по професіі.... І сидять на шиі суспільства. Хто хоче той працює.
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18.10.2022 23:53 Ответить
з мого досвіду, за халявою відсотків 20, а може й менше
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19.10.2022 00:00 Ответить
Любители халявы в Европе быстро осознают, что там надо работать как папа Карло, а не как в Украине, можно пальцем в носу ковыряется, пить кофе по сто раз на день и курить каждые 5 минут.
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19.10.2022 00:21 Ответить
Спасибо за всё!
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19.10.2022 00:20 Ответить
Може вже час для себе, для своїх дітей та онуків країну будувати? Все по чужинам їздемо за довгим доляром чи євро. І дітей привчаємо до цього. Яка ж ми все таки дурнувата нація...
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19.10.2022 00:43 Ответить
А поляки їздять працювати до Сполученного Королівства. А англійці - до Саудівської Аравії. А литовці - до Швеції. А італійці - до Норвегії. що з цього? Це абсолютно нормальний процес у нормальному суспільстві. Бажаєте "держать и не пущать"? Так Ви країною помилились, Вам у СРСР (або у мордор)

До речі, японці у кінці ХІХ-початку ХХ сторіччя їздили працювати до Бразілії, каву збирати. Не знали, мабуть? Це якось завадило їм побудувати країну для своїх дітей та онуків?
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19.10.2022 01:40 Ответить
Так, ви праві, це нормальний процес у нормальному суспільстві. Тільки не, забувайте, що поляки побудували собі Польщу, англійці - Англію, литовці - Литву, а італійці - Італію. І лише українці, які дозволяли владі багато років знищувати Україну, їдуть працювати на економіку Польщі, Чехії, Німеччини.
Я десь говорив о "держать и не пущать"? У вас запамарочення? І країною я не помилился. Я народився тут, мої рідні та близькі тут живуть і працюють, і намагаються свій дім, Україну, зробити краще тут, а не Польщу, там, як ви.
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19.10.2022 11:03 Ответить
Яка ж ми все таки дурнувата нація

Я народився тут, мої рідні та близькі тут живуть і працюють

Це Ваші слова? Тобто Ви себе, своїх рідних та близьких відносите до дурнуватих, так (якщо усю націю так називаєте та до неї належите)? Дайте вгадаю - за клована віддали свій голос у 2019?

Якщо так і будете голосувати "по приколу", так ніколи ніщо і не розбудуєте, якби не працювали. Але для тего трохи тями треба мати у макітрі, та не бути дурнуватим

Чому я пишу з польского IP іщо я для роблю для України - Вас не разу на стосується
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19.10.2022 12:13 Ответить
Так, це мої слова які, вами вирвані з контексту. Так можна будь-які слова використати по-своєму, це по-перше. По-друге, такі як я "за клована" ніколи не голосували і не голосуватимуть. А от такі як ви, мабуть, і голосують "па приколу", і Україну ви не будете розбудовувати, для вас Польща набагато краща, тому й не маєте нічого у своєї макітрі і, тому й дурнувати.

Мені однаково що і де ви робите, але справжній українець на українському форумі не буде спілкуватися під прапором Польщі.

І взагалі, я висловив свою думку, погоджуватися з нею чи не погоджуватися - це ваша справа, але робити свої помилкові висновки, не знаючи опонента, ознака, якраз тієї, дурнуватості.
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19.10.2022 13:01 Ответить
А треба привчати дітей до вибухів? І загрози смерті? Це що,заздрість?
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19.10.2022 09:18 Ответить
Дитинка нерозумна, для того, щоб діти не привчалися до вибухів та загрози смерті, потрібно, щоб батьки цих дітей брали активну участь у житті своєї країни, а не жили за принципом "я палитикой не интересуюсь". Легше втекти від проблем, які самі собі й створили, прикриваючись своїми дітьми.
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19.10.2022 11:14 Ответить
Дитинка від 3-х років вже все чудово розуміє. І вона обов'язково отримає психологічну травму на все життя,сидячи під обстрілами. Або ж загине. А мама,яка сидітиме з дитинкою вдома(бо ж навчальні заклади не працюють),взагалі нічого не відбудує. Тому сидіть будь ласка зі своїми дітьми,відбудовуйте та не вчіть як жити інших.
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19.10.2022 14:39 Ответить
Справа в тому, що ви досі так і не зрозуміли і нажаль вже не зрозумієте, чому ви сидите під обстрілами?
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19.10.2022 15:24 Ответить
Це ви хилите до того,що всі жінки з дітьми за кордоном сєпарши? Я правильно розумію? Тоді у вас щось не зі сприйняттям реальності.
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19.10.2022 16:20 Ответить
Нажаль, вы все не правильно розумієте, тому й ставите такі запитання.
Удачі та здоров'я вам, і вашим рідним та близьким.
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19.10.2022 16:50 Ответить
 
 