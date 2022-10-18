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Польща планує поступово зменшувати допомогу українським біженцям, які працевлаштувались

біженці,польща

Польський уряд поступово обмежуватиме допомогу для українців, які тривалий час перебувають у Польщі, рятуючись від війни.

Про це заявив уповноважений уряду Польщі з питань воєнних біженців з України Павел Шефернакер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами представника польського уряду, особи, які проживають у центрах тимчасового розміщення, а це близько 80 тис. українців, повинні також брати участь у власному утриманні. Він зауважив, що більша частина таких осіб вже почали працювати в Польщі, а отже, мають частково платити за своє проживання в таких центрах.

"З 1 січня 2023 року ми хочемо запровадити 50% власної участі (в оплаті проживання – ред.) для тих осіб, які перебувають в центрах тимчасового розміщення понад 120 днів", – повідомив Шефернакер. Чиновник додав, що в середині наступного року особа повинна буде повністю покривати вартість свого проживання у таких центрах.

Натомість це не стосується утікачів від війни в Україні, які щойно прибули до Польщі: їхнє перебування у таких центрах упродовж 120 днів буде безкоштовним.

За словами Шефернакера, відповідні зміни до закону про допомогу громадянам України планується запровадити до кінця року, аби вони набрали чинності з 1 січня.

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Чиновник зазначив, що уряд Польщі готується до різних сценаріїв розвитку подій, зокрема й до такого, коли до РП прибуватиме чергова хвиля біженців. Утім, зараз, на його думку, "немає побоювання" щодо другої хвилі біженців. Шефернакер зауважив, що українська влада докладає максимум зусиль, щоб якомога більше осіб залишилося в Україні, міграція відбувалася зі сходу на захід України, щоб люди не виїжджали з країни.

Станом на сьогодні в Польщі може перебувати понад мільйон утікачів від війни в Україні, а загальна кількість громадян України в РП може становити більше 3 млн. За офіційними даними, понад 430 тис. українців, які прибули до Польщі після 24 лютого, офіційно працевлаштувалися.

Автор: 

біженці (1863) Польща (8489)


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Топ коментарі
+20
Ви тільки уявіть які поляки молодці. Скільки місяців поспіль вони вже допомогають нашим жінкам та дітям. Насправді особисто я не відчуваю з їх боку якусь втому. Відношення те ж саме. Польща - наш справжній друг.
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18.10.2022 23:46
+11
Все це так, але поляки дивуються впертому кацапоязичію дуже багатьох украІнцов.
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18.10.2022 23:51
+9


Все норм. Треба входити в суспільство і працювати, а не халяви й далі чекати. Досить на шиї сидіти і " нє панімать етат польскій". Гостям скрізь два рази тішаться.
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18.10.2022 23:47
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18.10.2022 23:32 Відповісти
О-о-о! Зараз почнеться "смердіж" від кацапів, які почнуть "жаліть" "і так постраждалих" І вереск від професійних крикунів, які вважають, що їм всі "па жизни абязаны!" Набачилися ми таких - ще з 2014-го
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18.10.2022 23:33 Відповісти
Ви тільки уявіть які поляки молодці. Скільки місяців поспіль вони вже допомогають нашим жінкам та дітям. Насправді особисто я не відчуваю з їх боку якусь втому. Відношення те ж саме. Польща - наш справжній друг.
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18.10.2022 23:46 Відповісти
Все це так, але поляки дивуються впертому кацапоязичію дуже багатьох украІнцов.
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18.10.2022 23:51 Відповісти
Польський бізнес навіть у виграші, бо польський уряд виплачує допомогу на дітей, багато українців працює і витрачає гроші в Польщі - все це пожвавлює роздрібну торгівлю. Аще поляки дуже привітні і ввічливі.
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18.10.2022 23:58 Відповісти
І ще поляки терплячі. До часу. Потім валізка-бус-Україна.
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19.10.2022 00:09 Відповісти
Я пишу загалом. Тут наших багато і відношення не змінюється.
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19.10.2022 09:16 Відповісти
Я так розумію, що ми всі пишемо тут про особистий досвід. ))
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19.10.2022 14:23 Відповісти
Ти хіба дебілом є. На відміну від пис(Ю)нів твого штибу маю стаж безперервної леґальноі праці в Польщі 14 років. Урльопи і вольні туди теж. Вишмаркайся до хустечки.
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19.10.2022 23:16 Відповісти
Так і є - хамувате їпанько нарисало про особистий досвід. )) І не дивно, бо таке бидло ніде не терплять.
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19.10.2022 23:45 Відповісти


Все норм. Треба входити в суспільство і працювати, а не халяви й далі чекати. Досить на шиї сидіти і " нє панімать етат польскій". Гостям скрізь два рази тішаться.
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18.10.2022 23:47 Відповісти
там нема проблем з працею... я особисто знаю біженців з центральної України в Канаді. І хочуть працювати по професіі.... І сидять на шиі суспільства. Хто хоче той працює.
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18.10.2022 23:53 Відповісти
з мого досвіду, за халявою відсотків 20, а може й менше
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19.10.2022 00:00 Відповісти
Любители халявы в Европе быстро осознают, что там надо работать как папа Карло, а не как в Украине, можно пальцем в носу ковыряется, пить кофе по сто раз на день и курить каждые 5 минут.
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19.10.2022 00:21 Відповісти
Спасибо за всё!
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19.10.2022 00:20 Відповісти
Може вже час для себе, для своїх дітей та онуків країну будувати? Все по чужинам їздемо за довгим доляром чи євро. І дітей привчаємо до цього. Яка ж ми все таки дурнувата нація...
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19.10.2022 00:43 Відповісти
А поляки їздять працювати до Сполученного Королівства. А англійці - до Саудівської Аравії. А литовці - до Швеції. А італійці - до Норвегії. що з цього? Це абсолютно нормальний процес у нормальному суспільстві. Бажаєте "держать и не пущать"? Так Ви країною помилились, Вам у СРСР (або у мордор)

До речі, японці у кінці ХІХ-початку ХХ сторіччя їздили працювати до Бразілії, каву збирати. Не знали, мабуть? Це якось завадило їм побудувати країну для своїх дітей та онуків?
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19.10.2022 01:40 Відповісти
Так, ви праві, це нормальний процес у нормальному суспільстві. Тільки не, забувайте, що поляки побудували собі Польщу, англійці - Англію, литовці - Литву, а італійці - Італію. І лише українці, які дозволяли владі багато років знищувати Україну, їдуть працювати на економіку Польщі, Чехії, Німеччини.
Я десь говорив о "держать и не пущать"? У вас запамарочення? І країною я не помилился. Я народився тут, мої рідні та близькі тут живуть і працюють, і намагаються свій дім, Україну, зробити краще тут, а не Польщу, там, як ви.
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19.10.2022 11:03 Відповісти
Яка ж ми все таки дурнувата нація

Я народився тут, мої рідні та близькі тут живуть і працюють

Це Ваші слова? Тобто Ви себе, своїх рідних та близьких відносите до дурнуватих, так (якщо усю націю так називаєте та до неї належите)? Дайте вгадаю - за клована віддали свій голос у 2019?

Якщо так і будете голосувати "по приколу", так ніколи ніщо і не розбудуєте, якби не працювали. Але для тего трохи тями треба мати у макітрі, та не бути дурнуватим

Чому я пишу з польского IP іщо я для роблю для України - Вас не разу на стосується
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19.10.2022 12:13 Відповісти
Так, це мої слова які, вами вирвані з контексту. Так можна будь-які слова використати по-своєму, це по-перше. По-друге, такі як я "за клована" ніколи не голосували і не голосуватимуть. А от такі як ви, мабуть, і голосують "па приколу", і Україну ви не будете розбудовувати, для вас Польща набагато краща, тому й не маєте нічого у своєї макітрі і, тому й дурнувати.

Мені однаково що і де ви робите, але справжній українець на українському форумі не буде спілкуватися під прапором Польщі.

І взагалі, я висловив свою думку, погоджуватися з нею чи не погоджуватися - це ваша справа, але робити свої помилкові висновки, не знаючи опонента, ознака, якраз тієї, дурнуватості.
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19.10.2022 13:01 Відповісти
А треба привчати дітей до вибухів? І загрози смерті? Це що,заздрість?
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19.10.2022 09:18 Відповісти
Дитинка нерозумна, для того, щоб діти не привчалися до вибухів та загрози смерті, потрібно, щоб батьки цих дітей брали активну участь у житті своєї країни, а не жили за принципом "я палитикой не интересуюсь". Легше втекти від проблем, які самі собі й створили, прикриваючись своїми дітьми.
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19.10.2022 11:14 Відповісти
Дитинка від 3-х років вже все чудово розуміє. І вона обов'язково отримає психологічну травму на все життя,сидячи під обстрілами. Або ж загине. А мама,яка сидітиме з дитинкою вдома(бо ж навчальні заклади не працюють),взагалі нічого не відбудує. Тому сидіть будь ласка зі своїми дітьми,відбудовуйте та не вчіть як жити інших.
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19.10.2022 14:39 Відповісти
Справа в тому, що ви досі так і не зрозуміли і нажаль вже не зрозумієте, чому ви сидите під обстрілами?
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19.10.2022 15:24 Відповісти
Це ви хилите до того,що всі жінки з дітьми за кордоном сєпарши? Я правильно розумію? Тоді у вас щось не зі сприйняттям реальності.
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19.10.2022 16:20 Відповісти
Нажаль, вы все не правильно розумієте, тому й ставите такі запитання.
Удачі та здоров'я вам, і вашим рідним та близьким.
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19.10.2022 16:50 Відповісти
 
 