Польща планує поступово зменшувати допомогу українським біженцям, які працевлаштувались

Польський уряд поступово обмежуватиме допомогу для українців, які тривалий час перебувають у Польщі, рятуючись від війни.

Про це заявив уповноважений уряду Польщі з питань воєнних біженців з України Павел Шефернакер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами представника польського уряду, особи, які проживають у центрах тимчасового розміщення, а це близько 80 тис. українців, повинні також брати участь у власному утриманні. Він зауважив, що більша частина таких осіб вже почали працювати в Польщі, а отже, мають частково платити за своє проживання в таких центрах.

"З 1 січня 2023 року ми хочемо запровадити 50% власної участі (в оплаті проживання – ред.) для тих осіб, які перебувають в центрах тимчасового розміщення понад 120 днів", – повідомив Шефернакер. Чиновник додав, що в середині наступного року особа повинна буде повністю покривати вартість свого проживання у таких центрах.

Натомість це не стосується утікачів від війни в Україні, які щойно прибули до Польщі: їхнє перебування у таких центрах упродовж 120 днів буде безкоштовним.

За словами Шефернакера, відповідні зміни до закону про допомогу громадянам України планується запровадити до кінця року, аби вони набрали чинності з 1 січня.

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Чиновник зазначив, що уряд Польщі готується до різних сценаріїв розвитку подій, зокрема й до такого, коли до РП прибуватиме чергова хвиля біженців. Утім, зараз, на його думку, "немає побоювання" щодо другої хвилі біженців. Шефернакер зауважив, що українська влада докладає максимум зусиль, щоб якомога більше осіб залишилося в Україні, міграція відбувалася зі сходу на захід України, щоб люди не виїжджали з країни.

Станом на сьогодні в Польщі може перебувати понад мільйон утікачів від війни в Україні, а загальна кількість громадян України в РП може становити більше 3 млн. За офіційними даними, понад 430 тис. українців, які прибули до Польщі після 24 лютого, офіційно працевлаштувалися.