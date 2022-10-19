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Новости Война
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Виннитчина под ракетными обстрелами, - ОВА

ракета,обстріл

Винницкая область во время воздушной тревоги находится под ракетным ударом.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Борзов, информирует Цензор.НЕТ.

"Оставайтесь в укрытиях! Винницкая область под ракетным обстрелом! Работают военные!" – говорится в сообщении.

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Винница (725) обстрел (26995)


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