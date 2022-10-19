Виннитчина под ракетными обстрелами, - ОВА
Винницкая область во время воздушной тревоги находится под ракетным ударом.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Борзов, информирует Цензор.НЕТ.
"Оставайтесь в укрытиях! Винницкая область под ракетным обстрелом! Работают военные!" – говорится в сообщении.
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