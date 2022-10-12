Вблизи Винницы потерпел крушение украинский истребитель, пилот катапультировался, - Воздушные силы ВСУ
12 октября около 21:00 вблизи Винницы потерпел крушение истребитель одной из бригад тактической авиации Воздушных сил ВСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.
"Летчик успешно катапультировался, чувствует себя хорошо. Он выполнял боевое задание по уничтожению над Виннитчиной вражеских дронов-камикадзе "Shahed-136", - говорится в сообщении.
В этот день пилот уже уничтожил пять "Shahed-136": три – на юге Украины и два – над Винницей. А накануне, во время массированного ракетного обстрела, сбил две крылатые ракеты оккупантов.
Отмечается, что по неустановленным техническим причинам летчик начал терять управление машиной, но сделал все возможное, чтобы увести самолет подальше от Винницы, и… катапультировался. Причины аварии устанавливаются.
Командующий Воздушными силами ВСУ инициировал ходатайство о присвоении пилоту звания Героя Украины.
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Сопромат, ТММ і деталі машин - в мене були чудові викладачі.
Тут Моя Могила та Друга Мого)))
https://youtu.be/J1G4vDwubqQ
«Вчера у нас было лётное происшествие - МиГ-29 был вынужден приземлиться из-за технических проблем. Я не допущу, чтобы польские пилоты рисковали своими жизнями, используя самолёты, которые для них опасны. Кроме того, эти самолёты имеют низкую боевую ценность. Ну и третий аргумент - у нас нет запчастей для этих самолётов. Мы не согласны поставлять части для них из России, это даже не рассматривается. В связи с этим данные самолёты должны уйти со службы», - сказал Блащак.
Погано, що для збивання "балалайок" ми почали використовувати авіацію.
Ця зброя виявилась небезпечнішою, ніж ми всі собі уявляли.
Так буде и з "чмобіками".