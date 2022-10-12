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Новости Война
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Вблизи Винницы потерпел крушение украинский истребитель, пилот катапультировался, - Воздушные силы ВСУ

ввс

12 октября около 21:00 вблизи Винницы потерпел крушение истребитель одной из бригад тактической авиации Воздушных сил ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.

"Летчик успешно катапультировался, чувствует себя хорошо. Он выполнял боевое задание по уничтожению над Виннитчиной вражеских дронов-камикадзе "Shahed-136", - говорится в сообщении.

В этот день пилот уже уничтожил пять "Shahed-136": три – на юге Украины и два – над Винницей. А накануне, во время массированного ракетного обстрела, сбил две крылатые ракеты оккупантов.

Отмечается, что по неустановленным техническим причинам летчик начал терять управление машиной, но сделал все возможное, чтобы увести самолет подальше от Винницы, и… катапультировался. Причины аварии устанавливаются.

Смотрите также: По состоянию на 13:30 сбиты 20 из 28 вражеских ракет и 13 БпЛА "Shahed-136", - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Командующий Воздушными силами ВСУ инициировал ходатайство о присвоении пилоту звания Героя Украины.

Автор: 

Винница (725) самолет (3588) Воздушные силы (2259)


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Топ комментарии
+93
Железо, хоть и дефицитное, - фигня. Главное, что пилот выжил и на земле никто не травмирован (надеюсь). Также надеюсь, что причина в технике, а не в пилоте. Если так, то Украина обеспечит ему новый аппарат, чтобы и дальше сбивал вражеские ракеты / беспилотники / самолёты.
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12.10.2022 23:36
+68
Головне - живий. Залізяччя - то таке.
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12.10.2022 23:36
+55
пожелаем здоровья и новый ф-16...
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12.10.2022 23:41
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Железо, хоть и дефицитное, - фигня. Главное, что пилот выжил и на земле никто не травмирован (надеюсь). Также надеюсь, что причина в технике, а не в пилоте. Если так, то Украина обеспечит ему новый аппарат, чтобы и дальше сбивал вражеские ракеты / беспилотники / самолёты.
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12.10.2022 23:36 Ответить
Вже в недалекому майбутньому будуть на ф15 літати.
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13.10.2022 00:11 Ответить
Слава Честь Хвала Супер Герою Украини‼️🙏❤️💙💛💙💛Асс‼️👍👏👏👏👏👏👏
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13.10.2022 07:00 Ответить
Головне - живий. Залізяччя - то таке.
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12.10.2022 23:36 Ответить
Шукайте , хто літак зламав
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12.10.2022 23:41 Ответить
час та знос
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12.10.2022 23:45 Ответить
У совкостарья, по прошествии стольких лет, может быть банальная усталость металла. А это трещина...особенно опасна поперек кабельного дакта.
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12.10.2022 23:46 Ответить
Как же я ненавидел этот сопромат
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12.10.2022 23:56 Ответить
Чому? Може з викладачем не поталанило.
Сопромат, ТММ і деталі машин - в мене були чудові викладачі.
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13.10.2022 00:02 Ответить
Не знаю...как-то не вкатило.
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13.10.2022 00:08 Ответить
ТММ та ДМ

Тут Моя Могила та Друга Мого)))
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13.10.2022 10:35 Ответить
Me too.
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13.10.2022 00:15 Ответить
Якщо не секрет, в США вивчали?
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13.10.2022 07:04 Ответить
Нет, к сожалению. Еще в совке.
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13.10.2022 16:57 Ответить
пожелаем здоровья и новый ф-16...
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12.10.2022 23:41 Ответить
Такому пілоту - найкращий літак дати! Старий літак не витримав такої напруженої роботи, це ж не просто літав, а на всіх максималках працював.
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12.10.2022 23:50 Ответить
літак жаль.... Герою Слава!!
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12.10.2022 23:59 Ответить
Пілоту респект. Головне за те що вижив, да ще і назбивав нечисті та спас кучу життів і будинків.
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12.10.2022 23:59 Ответить
БПЛА разведывательного подразделения обнаружил две кацапские САУ «Мста-С». Дальше за работу взялось высокоточное оружие
https://youtu.be/J1G4vDwubqQ
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13.10.2022 00:02 Ответить
Важно, что лётчик живой, а на самолёт мы ему за пару дней денег насобираем!
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13.10.2022 00:03 Ответить
несомненно!
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13.10.2022 00:15 Ответить
Эти самолёты имеют низкую боевую ценность» - ВВС Польши заменят советские истребители МиГ-29 южнокорейскими FA-50

«Вчера у нас было лётное происшествие - МиГ-29 был вынужден приземлиться из-за технических проблем. Я не допущу, чтобы польские пилоты рисковали своими жизнями, используя самолёты, которые для них опасны. Кроме того, эти самолёты имеют низкую боевую ценность. Ну и третий аргумент - у нас нет запчастей для этих самолётов. Мы не согласны поставлять части для них из России, это даже не рассматривается. В связи с этим данные самолёты должны уйти со службы», - сказал Блащак.
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13.10.2022 00:07 Ответить
27 июля 2022
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13.10.2022 00:08 Ответить
Не на часі нагороджувати офіцера-фронтовика! Кошевому та Пікалову "за зміцнення української державності, мужність і самовідданість при захисті суверенітету та територіальної цілісності України..." ордена дали, зараз треба Юзіку встигнути щось придбати . А вже потім можна і пілоту, але це таке...
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13.10.2022 00:13 Ответить
Также Польша планирует купить 980 танков Hyundai и 648 гаубиц Samsung
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13.10.2022 00:14 Ответить
Добре , що пілот живий 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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13.10.2022 00:25 Ответить
не просто пилот , он СУПЕР АСС 🙏👏ГЕРОЙ💙💛❤️‼️
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13.10.2022 07:06 Ответить
Пілот живий і це добре!
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13.10.2022 00:34 Ответить
Теперь хлопец пусть отдохнет, а потом едет в США, учиться. Следующий его самолет будет понадежней, но и посложнее.
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13.10.2022 00:39 Ответить
Одужання нашому соколу...
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13.10.2022 00:56 Ответить
Низький уклін всім хто тримає небо над Україною 🙏🙏🙏 Дякуємо всім хто у небі і на землі нищить ворога ✊✊
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13.10.2022 01:07 Ответить
Причини аварії поки що не встановлені. а слід встановити. списувати все на технічний стан не варто. адже ворог не спить і можлива просто диверсія.
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13.10.2022 02:08 Ответить
Пілот супер .На жаль літаємо на хламі.
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13.10.2022 02:10 Ответить
Украинские военные "приземлили" пять вертолетов Ка-52 и два десятка дронов
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13.10.2022 07:39 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/10/13/7371725/ ОК "Юг": ВСУ за сутки уничтожили пять вражеских складов с боеприпасами
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13.10.2022 08:20 Ответить
ГЛАВНОЕ ЧТО ПИЛОТ ЖИВ !!!
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13.10.2022 08:46 Ответить
Мы живем в эру, когда БПЛА начинают вытеснять пилотируемые самолеты и геройские поступки в стиле СССР: "летчик ценой жизни отвел пылающую машину от жилых домов" отходить в прошлое. Тем не менее, пилоту можно пожелать возвращения в строй на более современной машине.
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13.10.2022 09:25 Ответить
Добре, що пілот живий.
Погано, що для збивання "балалайок" ми почали використовувати авіацію.
Ця зброя виявилась небезпечнішою, ніж ми всі собі уявляли.
Так буде и з "чмобіками".
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13.10.2022 09:45 Ответить
 
 