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Новини Війна
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Поблизу Вінниці зазнав аварії український винищувач, пілот катапультувався, - Повітряні Сили ЗСУ

ввс

12 жовтня близько 21 години поблизу Вінниці зазнав аварії винищувач однієї із бригад тактичної авіації Повітряних Сил ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Льотчик успішно катапультувався, почувається добре. Він виконував бойове завдання із знищення над Вінниччиною ворожих дронів-камікадзе "Shahed-136", - йдеться у повідомленні.

Цього дня пілот уже знищив п’ять "шахідів": три – на півдні України і два – над Вінницею. А напередодні, під час масованого ракетного обстрілу, збив дві крилаті ракети окупантів.

Зазначається, що через невстановлені технічні причини льотчик почав втрачати керування машиною, але зробив усе можливе, аби відвести літак подалі від Вінниці, і… катапультувався. Причини аварії встановлюються.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Станом на 13.30 збито 20 із 28 ворожих ракет та 13 БпЛА "Shahed-136", - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Командувач Повітряних Сил ЗСУ ініціював клопотання про присвоєння пілоту звання Героя України.

Автор: 

Вінниця (621) літак (2900) Повітряні сили (2628)


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Топ коментарі
+93
Железо, хоть и дефицитное, - фигня. Главное, что пилот выжил и на земле никто не травмирован (надеюсь). Также надеюсь, что причина в технике, а не в пилоте. Если так, то Украина обеспечит ему новый аппарат, чтобы и дальше сбивал вражеские ракеты / беспилотники / самолёты.
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12.10.2022 23:36
+68
Головне - живий. Залізяччя - то таке.
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12.10.2022 23:36
+55
пожелаем здоровья и новый ф-16...
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12.10.2022 23:41
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Железо, хоть и дефицитное, - фигня. Главное, что пилот выжил и на земле никто не травмирован (надеюсь). Также надеюсь, что причина в технике, а не в пилоте. Если так, то Украина обеспечит ему новый аппарат, чтобы и дальше сбивал вражеские ракеты / беспилотники / самолёты.
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12.10.2022 23:36 Відповісти
Вже в недалекому майбутньому будуть на ф15 літати.
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13.10.2022 00:11 Відповісти
Слава Честь Хвала Супер Герою Украини‼️🙏❤️💙💛💙💛Асс‼️👍👏👏👏👏👏👏
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13.10.2022 07:00 Відповісти
Головне - живий. Залізяччя - то таке.
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12.10.2022 23:36 Відповісти
Шукайте , хто літак зламав
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12.10.2022 23:41 Відповісти
час та знос
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12.10.2022 23:45 Відповісти
У совкостарья, по прошествии стольких лет, может быть банальная усталость металла. А это трещина...особенно опасна поперек кабельного дакта.
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12.10.2022 23:46 Відповісти
Как же я ненавидел этот сопромат
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12.10.2022 23:56 Відповісти
Чому? Може з викладачем не поталанило.
Сопромат, ТММ і деталі машин - в мене були чудові викладачі.
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13.10.2022 00:02 Відповісти
Не знаю...как-то не вкатило.
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13.10.2022 00:08 Відповісти
ТММ та ДМ

Тут Моя Могила та Друга Мого)))
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13.10.2022 10:35 Відповісти
Me too.
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13.10.2022 00:15 Відповісти
Якщо не секрет, в США вивчали?
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13.10.2022 07:04 Відповісти
Нет, к сожалению. Еще в совке.
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13.10.2022 16:57 Відповісти
пожелаем здоровья и новый ф-16...
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12.10.2022 23:41 Відповісти
Такому пілоту - найкращий літак дати! Старий літак не витримав такої напруженої роботи, це ж не просто літав, а на всіх максималках працював.
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12.10.2022 23:50 Відповісти
літак жаль.... Герою Слава!!
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12.10.2022 23:59 Відповісти
Пілоту респект. Головне за те що вижив, да ще і назбивав нечисті та спас кучу життів і будинків.
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12.10.2022 23:59 Відповісти
БПЛА разведывательного подразделения обнаружил две кацапские САУ «Мста-С». Дальше за работу взялось высокоточное оружие
https://youtu.be/J1G4vDwubqQ
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13.10.2022 00:02 Відповісти
Важно, что лётчик живой, а на самолёт мы ему за пару дней денег насобираем!
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13.10.2022 00:03 Відповісти
несомненно!
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13.10.2022 00:15 Відповісти
Эти самолёты имеют низкую боевую ценность» - ВВС Польши заменят советские истребители МиГ-29 южнокорейскими FA-50

«Вчера у нас было лётное происшествие - МиГ-29 был вынужден приземлиться из-за технических проблем. Я не допущу, чтобы польские пилоты рисковали своими жизнями, используя самолёты, которые для них опасны. Кроме того, эти самолёты имеют низкую боевую ценность. Ну и третий аргумент - у нас нет запчастей для этих самолётов. Мы не согласны поставлять части для них из России, это даже не рассматривается. В связи с этим данные самолёты должны уйти со службы», - сказал Блащак.
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13.10.2022 00:07 Відповісти
27 июля 2022
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13.10.2022 00:08 Відповісти
Не на часі нагороджувати офіцера-фронтовика! Кошевому та Пікалову "за зміцнення української державності, мужність і самовідданість при захисті суверенітету та територіальної цілісності України..." ордена дали, зараз треба Юзіку встигнути щось придбати . А вже потім можна і пілоту, але це таке...
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13.10.2022 00:13 Відповісти
Также Польша планирует купить 980 танков Hyundai и 648 гаубиц Samsung
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13.10.2022 00:14 Відповісти
Добре , що пілот живий 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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13.10.2022 00:25 Відповісти
не просто пилот , он СУПЕР АСС 🙏👏ГЕРОЙ💙💛❤️‼️
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13.10.2022 07:06 Відповісти
Пілот живий і це добре!
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13.10.2022 00:34 Відповісти
Теперь хлопец пусть отдохнет, а потом едет в США, учиться. Следующий его самолет будет понадежней, но и посложнее.
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13.10.2022 00:39 Відповісти
Одужання нашому соколу...
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13.10.2022 00:56 Відповісти
Низький уклін всім хто тримає небо над Україною 🙏🙏🙏 Дякуємо всім хто у небі і на землі нищить ворога ✊✊
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13.10.2022 01:07 Відповісти
Причини аварії поки що не встановлені. а слід встановити. списувати все на технічний стан не варто. адже ворог не спить і можлива просто диверсія.
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13.10.2022 02:08 Відповісти
Пілот супер .На жаль літаємо на хламі.
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13.10.2022 02:10 Відповісти
Украинские военные "приземлили" пять вертолетов Ка-52 и два десятка дронов
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13.10.2022 07:39 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/10/13/7371725/ ОК "Юг": ВСУ за сутки уничтожили пять вражеских складов с боеприпасами
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13.10.2022 08:20 Відповісти
ГЛАВНОЕ ЧТО ПИЛОТ ЖИВ !!!
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13.10.2022 08:46 Відповісти
Мы живем в эру, когда БПЛА начинают вытеснять пилотируемые самолеты и геройские поступки в стиле СССР: "летчик ценой жизни отвел пылающую машину от жилых домов" отходить в прошлое. Тем не менее, пилоту можно пожелать возвращения в строй на более современной машине.
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13.10.2022 09:25 Відповісти
Добре, що пілот живий.
Погано, що для збивання "балалайок" ми почали використовувати авіацію.
Ця зброя виявилась небезпечнішою, ніж ми всі собі уявляли.
Так буде и з "чмобіками".
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13.10.2022 09:45 Відповісти
 
 