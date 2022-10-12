Поблизу Вінниці зазнав аварії український винищувач, пілот катапультувався, - Повітряні Сили ЗСУ

12 жовтня близько 21 години поблизу Вінниці зазнав аварії винищувач однієї із бригад тактичної авіації Повітряних Сил ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Льотчик успішно катапультувався, почувається добре. Він виконував бойове завдання із знищення над Вінниччиною ворожих дронів-камікадзе "Shahed-136", - йдеться у повідомленні.

Цього дня пілот уже знищив п’ять "шахідів": три – на півдні України і два – над Вінницею. А напередодні, під час масованого ракетного обстрілу, збив дві крилаті ракети окупантів.

Зазначається, що через невстановлені технічні причини льотчик почав втрачати керування машиною, але зробив усе можливе, аби відвести літак подалі від Вінниці, і… катапультувався. Причини аварії встановлюються.

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Командувач Повітряних Сил ЗСУ ініціював клопотання про присвоєння пілоту звання Героя України.