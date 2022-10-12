Поблизу Вінниці зазнав аварії український винищувач, пілот катапультувався, - Повітряні Сили ЗСУ
12 жовтня близько 21 години поблизу Вінниці зазнав аварії винищувач однієї із бригад тактичної авіації Повітряних Сил ЗСУ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на командування Повітряних Сил ЗСУ.
"Льотчик успішно катапультувався, почувається добре. Він виконував бойове завдання із знищення над Вінниччиною ворожих дронів-камікадзе "Shahed-136", - йдеться у повідомленні.
Цього дня пілот уже знищив п’ять "шахідів": три – на півдні України і два – над Вінницею. А напередодні, під час масованого ракетного обстрілу, збив дві крилаті ракети окупантів.
Зазначається, що через невстановлені технічні причини льотчик почав втрачати керування машиною, але зробив усе можливе, аби відвести літак подалі від Вінниці, і… катапультувався. Причини аварії встановлюються.
Командувач Повітряних Сил ЗСУ ініціював клопотання про присвоєння пілоту звання Героя України.
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Сопромат, ТММ і деталі машин - в мене були чудові викладачі.
Тут Моя Могила та Друга Мого)))
https://youtu.be/J1G4vDwubqQ
«Вчера у нас было лётное происшествие - МиГ-29 был вынужден приземлиться из-за технических проблем. Я не допущу, чтобы польские пилоты рисковали своими жизнями, используя самолёты, которые для них опасны. Кроме того, эти самолёты имеют низкую боевую ценность. Ну и третий аргумент - у нас нет запчастей для этих самолётов. Мы не согласны поставлять части для них из России, это даже не рассматривается. В связи с этим данные самолёты должны уйти со службы», - сказал Блащак.
Погано, що для збивання "балалайок" ми почали використовувати авіацію.
Ця зброя виявилась небезпечнішою, ніж ми всі собі уявляли.
Так буде и з "чмобіками".