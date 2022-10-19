Из-за объявления Россией "военного положения" захватчики могут закрыть единственный эвакуационный коридор, - руководитель Запорожской ОВА Старух
Введение президентом РФ Путиным "военного положения" может осложнить эвакуацию украинцев с временно захваченных территорий.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Телеграме начальник Запорожской ОВА Александр Старух.
"Действия захватчика приведут к гуманитарной катастрофе, потому что из-за мобилизации граждан Украины в ряды российского войска враг, скорее всего, закроет единственный эвакуационный коридор. Еще больше, для жителей захваченных территорий отопительный сезон не начнется, поэтому многие станут заложниками террористического режима", - говорится в сообщении.
В эфире телеканала "Эспрессо" Старух сообщил, что в настоящее время с временно неподконтрольных Украине территорий Запорожья через блокпосты в Васильевке в день захватчики пропускают не более 180-200 человек. Полный запрет на выезд будет означать, что жители Энергодара и Днепрорудного, где нет частного сектора, без центрального отопления останутся в холодных домах.
Также Старух считает, что действия государства-террориста могут привести к уничтожению одной из ГЭС на Днепре и неконтролируемому спуску больших объемов воды. Хотя на этот случай уже разработаны соответствующие планы, чтобы минимизировать последствия и сохранить жизнь людей, следует понимать, что повреждение этих плотин представляет опасность для технологических процессов на Запорожской АЭС, говорится в сообщении.
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розчарували ви мене.. сильно
та ви що, все реалізовано давно через сіть супемаркетів, освоєне і забуте...
це як намагатись зроміти в яку сторону гусінь зараз поповзе...
Була така інфа: "Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему незаконного збагачення у Запоріжжі, щоденний незаконний прибуток якої складав 2 мільйони гривень.
Як зазначають силовики, правоохоронці вимагали від українців гроші за перетин лінії розмежування".
Непоганий бізнес, чи не так?
300 баксів з людини, аби з'їздити на окуповану територію - "відвідати на вихідних стареньку бабусю і відвезти їй гречки"...
Вже тоді було питання:
1. Що це за "лінія розмежування" в Запорізькій області, коли по всій Україні це лінія фронту?
2. Чи багато жителів Запорізької області можуть собі дозволити з'їздити за 300 баксів до любимої бабусі?
Але наріду далі вішають локшину про "гуманітарні поїздки" та "евакуаційний коридор". І нарід вірить...
Старух..Бог все видит ...есть ещё и гнев народный....