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Новости Агрессия России против Украины Война
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Из-за объявления Россией "военного положения" захватчики могут закрыть единственный эвакуационный коридор, - руководитель Запорожской ОВА Старух

старух

Введение президентом РФ Путиным "военного положения" может осложнить эвакуацию украинцев с временно захваченных территорий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Телеграме начальник Запорожской ОВА Александр Старух.

"Действия захватчика приведут к гуманитарной катастрофе, потому что из-за мобилизации граждан Украины в ряды российского войска враг, скорее всего, закроет единственный эвакуационный коридор. Еще больше, для жителей захваченных территорий отопительный сезон не начнется, поэтому многие станут заложниками террористического режима", - говорится в сообщении.

В эфире телеканала "Эспрессо" Старух сообщил, что в настоящее время с временно неподконтрольных Украине территорий Запорожья через блокпосты в Васильевке в день захватчики пропускают не более 180-200 человек. Полный запрет на выезд будет означать, что жители Энергодара и Днепрорудного, где нет частного сектора, без центрального отопления останутся в холодных домах.

Также Старух считает, что действия государства-террориста могут привести к уничтожению одной из ГЭС на Днепре и неконтролируемому спуску больших объемов воды. Хотя на этот случай уже разработаны соответствующие планы, чтобы минимизировать последствия и сохранить жизнь людей, следует понимать, что повреждение этих плотин представляет опасность для технологических процессов на Запорожской АЭС, говорится в сообщении.

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Автор: 

эвакуация (2068) Запорожская область (3061) Старух Александр (145)


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Топ комментарии
+8
Старух-поверни вкрадену гуманітарку у громадян України...
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19.10.2022 22:06
+6
Просто бізнес Старуха і К*, нічого особистого...
Була така інфа: "Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему незаконного збагачення у Запоріжжі, щоденний незаконний прибуток якої складав 2 мільйони гривень.
Як зазначають силовики, правоохоронці вимагали від українців гроші за перетин лінії розмежування".
Непоганий бізнес, чи не так?
300 баксів з людини, аби з'їздити на окуповану територію - "відвідати на вихідних стареньку бабусю і відвезти їй гречки"...
Вже тоді було питання:
1. Що це за "лінія розмежування" в Запорізькій області, коли по всій Україні це лінія фронту?
2. Чи багато жителів Запорізької області можуть собі дозволити з'їздити за 300 баксів до любимої бабусі?
Але наріду далі вішають локшину про "гуманітарні поїздки" та "евакуаційний коридор". І нарід вірить...
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19.10.2022 22:34
+4
а ви чекали від психічнохворих вбивць логічних вчинків?
розчарували ви мене.. сильно
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19.10.2022 21:59
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а ви чекали від психічнохворих вбивць логічних вчинків?
розчарували ви мене.. сильно
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19.10.2022 21:59 Ответить
Через маршрут Запорожье -васильевка-мелитополь -херсон-крым-рф.уехало столько людей,что вы даже не представляете!там мусора,военные,СБУ,такое бабло закалачивали!взятки рекой текли!
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19.10.2022 23:02 Ответить
Та ні, якраз не по плану, зебіли збирались весь Південь віддати, в тому числі і Одесу, Миколаїв також стояв без захисту, але потім прийшов Марченко в Миколаїв та почав захист Миколаєву, а тепер ще й скоро Херсон звільнять
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19.10.2022 22:17 Ответить
якщо кацапи залишать Херсон,то вони його зза Дніпра як Алеппо знищуть!
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19.10.2022 22:27 Ответить
ну і на що ти натякаєш?!
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19.10.2022 22:30 Ответить
Натяк капітулювати,але це не для українців,втікати зі своєї землі ніхто не буде,хіба матері заради малих дітей-це зрозуміло
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19.10.2022 23:05 Ответить
Старух-поверни вкрадену гуманітарку у громадян України...
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19.10.2022 22:06 Ответить
що, всі пароплавні контейнери i паровозні вагіни?
та ви що, все реалізовано давно через сіть супемаркетів, освоєне і забуте...
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19.10.2022 22:26 Ответить
нікто нє забит-нічто нє забито...
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19.10.2022 22:30 Ответить
от і я про те - чому за це розкрадання гуманітарки у тих масштабах у Запоріжжі ще ніхто не забит?
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19.10.2022 22:38 Ответить
Гуманітарка вже розпродана, а зелений зрадник вже отримав свою долю від цього.
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19.10.2022 22:54 Ответить
в русні своє "велике шухерництво" яке навіть вони самі не в змозі зрозуміти...
це як намагатись зроміти в яку сторону гусінь зараз поповзе...
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19.10.2022 22:11 Ответить
дождались своего часа. и паспорта получили. Дали присягу на верность рефии, получили паспорт и против Украины воевать отправят.
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19.10.2022 22:15 Ответить
Як взагалі може працювати кпп з окупованими територіями?
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19.10.2022 22:15 Ответить
так же как и до этого восемь лет
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19.10.2022 22:25 Ответить
вони розділені сірою зоною у кілька десят кілометрів
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19.10.2022 22:32 Ответить
Просто бізнес Старуха і К*, нічого особистого...
Була така інфа: "Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему незаконного збагачення у Запоріжжі, щоденний незаконний прибуток якої складав 2 мільйони гривень.
Як зазначають силовики, правоохоронці вимагали від українців гроші за перетин лінії розмежування".
Непоганий бізнес, чи не так?
300 баксів з людини, аби з'їздити на окуповану територію - "відвідати на вихідних стареньку бабусю і відвезти їй гречки"...
Вже тоді було питання:
1. Що це за "лінія розмежування" в Запорізькій області, коли по всій Україні це лінія фронту?
2. Чи багато жителів Запорізької області можуть собі дозволити з'їздити за 300 баксів до любимої бабусі?
Але наріду далі вішають локшину про "гуманітарні поїздки" та "евакуаційний коридор". І нарід вірить...
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19.10.2022 22:34 Ответить
і точно закриють
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19.10.2022 22:16 Ответить
Пан Старух не хоче уточнити,пропускають по 200 людей в який бік ?
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19.10.2022 22:21 Ответить
9-й месяц войны,какой нах эвакуационный корридор???
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19.10.2022 22:22 Ответить
что-то ты мне не нравишься. какую-то хню порешь сплошную
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19.10.2022 22:33 Ответить
мне как то пох...
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19.10.2022 22:39 Ответить
у нас дебилы в правительстве,что при Порхе,что сейчас...на оккупированные территории восемь лет пенсии платили,зарплаты,деньги на инфраструктуру и прочее,и сейчас та же херня...это не война,это клоунада,млять!
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19.10.2022 22:24 Ответить
І ще суддям колоборантам зарплату там платять, які наших судять
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19.10.2022 22:39 Ответить
Так ведь Верещучка верещала "эвакуироваться" через Крымняш в Парашу. Или ватничков по слегка взорванному крымскому мосту уже даже пешком не пускают?
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19.10.2022 22:28 Ответить
Я думал этого вора давно арестовало СБУ...за миллиардные воровские схемы гуманитарку и прочие АТБ и СельПо сделки ...
Старух..Бог все видит ...есть ещё и гнев народный....
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19.10.2022 22:34 Ответить
Сегодня утром на новостной ленте Украины было такое.. каждому клиенту от имени одного из банков будет вручён ваучер на 500 гривен для покупки продуктом в магазинах АТБ,регистрация и прочая малька...,ваша взятка от Бенямойских защищена законом...,и вас за это не пасодють...
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19.10.2022 22:44 Ответить
4 області України мають по 2 військових стана.
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19.10.2022 22:58 Ответить
Старух, а же ж хабарі збиратимеш за виїзд?
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20.10.2022 01:06 Ответить
 
 