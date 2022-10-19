Из-за объявления Россией "военного положения" захватчики могут закрыть единственный эвакуационный коридор, - руководитель Запорожской ОВА Старух

Введение президентом РФ Путиным "военного положения" может осложнить эвакуацию украинцев с временно захваченных территорий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Телеграме начальник Запорожской ОВА Александр Старух.

"Действия захватчика приведут к гуманитарной катастрофе, потому что из-за мобилизации граждан Украины в ряды российского войска враг, скорее всего, закроет единственный эвакуационный коридор. Еще больше, для жителей захваченных территорий отопительный сезон не начнется, поэтому многие станут заложниками террористического режима", - говорится в сообщении.

В эфире телеканала "Эспрессо" Старух сообщил, что в настоящее время с временно неподконтрольных Украине территорий Запорожья через блокпосты в Васильевке в день захватчики пропускают не более 180-200 человек. Полный запрет на выезд будет означать, что жители Энергодара и Днепрорудного, где нет частного сектора, без центрального отопления останутся в холодных домах.

Также Старух считает, что действия государства-террориста могут привести к уничтожению одной из ГЭС на Днепре и неконтролируемому спуску больших объемов воды. Хотя на этот случай уже разработаны соответствующие планы, чтобы минимизировать последствия и сохранить жизнь людей, следует понимать, что повреждение этих плотин представляет опасность для технологических процессов на Запорожской АЭС, говорится в сообщении.

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